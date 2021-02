Covid-19 : le vaccin est aussi efficace dans le "monde réel" que lors des essais en Israël

Crédit photo, Getty Images

De nouvelles données du programme de vaccination israélien suggèrent que le vaccin Pfizer prévient 94% des infections symptomatiques.

Cela indique que le vaccin fonctionne aussi bien dans une population plus large que lors des essais cliniques.

Il s'avère très efficace pour prévenir les maladies et les affections graves dans toutes les tranches d'âge, selon le professeur Hagai Levine, médecin de santé publique.

"Une couverture vaccinale élevée des groupes les plus sensibles" est essentielle, a-t-il déclaré.

Le plus grand fonds de santé israélien, Clalit, a examiné les tests de 600 000 personnes vaccinées et du même nombre de personnes non vaccinées, en fonction de leur âge et de leur état de santé.

Il a trouvé 94% d'infections en moins parmi le groupe vacciné.

Ces résultats ont été obtenus à partir des résultats des tests figurant dans les dossiers médicaux des personnes, généralement effectués si elles présentaient des symptômes ou étaient en contact étroit avec une personne ayant été testée positive.

Et le vaccin a permis d'éviter presque tous les cas de maladie grave.

La tendance est la même dans toutes les tranches d'âge, y compris chez les plus de 70 ans, qui ont peut-être été sous-représentés dans les essais cliniques.

Les données n'ont pas encore été officiellement publiées.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Mais cela "envoie un message à d'autres pays comme le Royaume-Uni" sur l'utilité du vaccin, a déclaré le professeur Levine, et sur la nécessité d'obtenir une couverture "très élevée" des groupes les plus susceptibles de devenir très malades à cause du virus.

Il a ajouté qu'il ne pouvait pas chiffrer la proportion de la population qui devrait être vaccinée avant que le confinement ne soit assoupli.

"Nous ne savons toujours pas quel est l'impact sur la transmission", a-t-il déclaré.

Mais nous pouvons dire que, au moins, "le vaccin est utile pour la protection personnelle", a-t-il ajouté.

Le professeur Eran Segal, qui analyse les données pour le ministère israélien de la santé, a suggéré qu'Israël devait vacciner 80% des plus de 60 ans avant de connaître l'effet sur les cas de Covid-19.

Israël est le premier pays au monde à constater l'impact de son programme de vaccination, mais il lui a fallu une importante couverture de la population et plusieurs semaines pour atteindre cette étape.

Des chutes des cas d'infection plus importantes ont été observées chez les plus de 60 ans qui ont été vaccinés en premier et dans les villes qui ont vacciné leur population plus tôt - des tendances qui n'avaient pas été observées lors des précédentes campagnes de vaccination. Cela prouve bien que c'est le vaccin, et pas seulement le confinement, qui a fait chuter le nombre de cas.

Lire aussi :

Mais le professeur Segal a averti que les chutes avaient été plus lentes que prévu, peut-être à cause de l'effet de la variante britannique, qui est devenue la souche dominante en Israël.

Et il a averti que, même avec le "rythme très rapide" du programme de vaccination israélien, il y avait encore des dizaines de milliers de personnes qui n'étaient pas protégées et qui pouvaient devenir gravement malades si elles étaient infectées.

"Nous devons encore sortir du confinement avec beaucoup de prudence", a-t-il dit, ou bien nous risquons d'hospitaliser un grand nombre de personnes.

Israël a connu une importante vague d'infection et reste soumis à des mesures strictes - mais avec toutes les personnes de plus de 16 ans qui ont maintenant le droit de se faire vacciner, le pays espère au moins que le système éducatif pourra lui aussi être rouvert.

Israël a également fait l'objet de critiques sur la question de savoir qui devrait fournir les vaccins aux territoires palestiniens.

Israël vient à peine de commencer à transférer quelques doses aux Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, afin que les vaccinations puissent commencer pour les travailleurs de santé de première ligne.