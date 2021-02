Princesse Latifa : la fille du dirigeant de Dubaï qui a disparu

De nouveaux détails dramatiques sont révélés sur l'enlèvement extraordinaire et la détention secrète de la princesse Latifa.

Cela fait plusieurs mois que Tiina Jauhiainen n'a pas eu de nouvelles de son amie.

La princesse Latifa, emprisonnée à Dubaï après avoir tenté une évasion audacieuse, était restée en contact avec elle pendant un certain temps en utilisant un téléphone secret.

Mais tout à coup, le contact est rompu.

Lorsque Tiina a vu Latifa pour la dernière fois, elles étaient allongées sur le pont d'un yacht à regarder les étoiles, traversant l'océan Indien.

C'était en février 2018, et elles s'étaient lancées dans un plan risqué pour faire sortir Latifa de Dubaï et commencer une nouvelle vie à l'étranger.

La princesse est l'une des 25 enfants du cheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, le dirigeant de Dubaï.

Le cheikh a transformé l'émirat en une ville étincelante, un lieu où les gens affluent pour faire des affaires et le terrain de jeu de la région. Mais pour les femmes émiraties, les lois et les coutumes peuvent rendre la vie très restrictive.

"Je n'ai pas le droit de conduire, je n'ai pas le droit de voyager ou de quitter Dubaï", explique Latifa dans une vidéo enregistrée juste avant son évasion.

"Je n'ai pas quitté le pays depuis 2000. J'ai beaucoup demandé pour pouvoir voyager, étudier, faire quelque chose de normal. Ils ne me laissent pas faire. J'ai besoin de partir", dit-elle.

Assise dans l'appartement de Tiina, Latifa a parlé avec joie de ce qui allait arriver.

"Je me sens positive pour l'avenir. Je ne sais pas comment je vais me sentir en me réveillant le matin et en pensant que je peux faire ce que je veux aujourd'hui. J'ai vraiment hâte d'y être", poursuit-elle.

La princesse n'ayant pas accès à son passeport et étant sous surveillance, elles ont dû quitter Dubaï et se rendre sur la côte d'Oman. Il leur a fallu des heures pour se rendre dans les eaux internationales, en canot pneumatique et en jet ski. Le soir, elles ont atteint le yacht qui devait les conduire à la liberté.

Dans un message Whatsapp à un ami, Latifa affirme : "je suis libre".

Elles avaient l'intention de traverser l'océan Indien à la voile, puis de s'envoler pour les États-Unis où Latifa pourrait tenter de demander l'asile politique.

Mais huit jours plus tard, alors que la côte indienne se rapprochait, la fuite s'est terriblement mal passée.

Des hommes armés sont montés à bord du bateau. Les amies se sont cachées dans les toilettes jusqu'à ce que des grenades fumigènes les forcent à monter sur le pont.

"Latifa criait et donnait des coups de pied. Elle n'arrêtait pas de dire : "Ne me ramenez pas aux Émirats arabes unis. Tuez-moi juste ici", indique Tiina. C'est la dernière fois qu'elle a vu son amie.

Dans ses dernières vidéos, publiées seulement maintenant, Latifa donne un compte rendu vivant de la prise d'assaut du yacht.

"Je me battais, et ce type est venu avec une petite trousse d'où il a sorti l'aiguille et m'a fait une injection dans le bras", raconte-t-elle.

Latifa dit qu'elle a ensuite été transférée sur un navire militaire indien.

"Les commandos m'ont transportée dans ce couloir, et dans une grande salle, et il y avait devant moi quatre ou cinq généraux", dit-elle.

"Je leur répète que je m'appelle Latifa al Maktoum", explique-t-elle.

"Je ne veux pas aller à Dubaï, je veux obtenir l'asile. J'étais dans les eaux internationales, vous devriez me laisser partir", proteste-t-elle.

Ses supplications sont tombées dans l'oreille d'un sourd, et elle dit avoir été malmenée par un commando émirati.

"Il me saisit et me soulève. Je me bats et donne des coups de pied, mais il est bien plus grand que moi. Je vois donc que sa manche est retroussée et son bras exposé. Je n'ai eu qu'un seul coup. Un peu plus fort que je peux, et je secoue la tête. Et il a crié", se rappelle-t-elle.

Elle dit qu'elle a été tranquillisée et ramenée à Dubaï.

"Je me suis sentie très triste à ce moment-là. J'avais l'impression que tout ce sur quoi j'avais travaillé pendant tant d'années pour obtenir ma liberté avait disparu. Et depuis, je suis ici, seule, en isolement. Pas d'accès à une aide médicale, pas de procès, pas d'accusation, rien", se désole-t-elle.

Tiina a été ramenée aux EAU avec l'équipage du yacht, où elle a été détenue pendant deux semaines. Elle a ensuite commencé à raconter l'histoire aux médias internationaux. Elle a formé le groupe de campagne Free Latifa et a porté le cas de la princesse devant les Nations unies.

Mais au fil des mois, elle n'a plus eu de nouvelles de Latifa.

Puis un jour, début 2019, alors qu'elle rendait visite à sa famille en Finlande, elle a reçu un message d'un étranger.

Elle devait d'abord répondre à des questions de sécurité. Des années auparavant, Tiina avait enseigné à Latifa la capoeira, un art martial brésilien. Aujourd'hui, l'inconnue voulait connaître le surnom de capoeira de Latifa.

Bientôt, Tiina a pu téléphoner directement à la princesse.

"Quand j'ai entendu sa voix pour la première fois, je pleurais. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'était très, très émotionnel."

Latifa a pu commencer à enregistrer des messages vidéo. Ce qu'ils révèlent est choquant.

La princesse, qui a maintenant 35 ans, apparaît dans le coin de sa salle de bain, parlant dans un murmure fragile.

"Je fais cette vidéo depuis une salle de bain, car c'est la seule pièce dont la porte est verrouillée. Je suis un otage. Je ne suis pas libre. Je suis esclave dans cette prison. Ma vie n'est pas entre mes mains", annonce-t-elle.

Pâle et bouffie, elle a passé trois ans avec peu d'accès à la lumière du soleil.

"Je suis dans une villa, et cette villa a été transformée en prison. Toutes les fenêtres sont fermées par des barreaux. Il y a cinq policiers à l'extérieur et deux policières à l'intérieur de la maison. Et je ne peux même pas sortir pour prendre l'air", révèle Latifa.

La villa se trouve à quelques mètres de la plage, dans un quartier de luxe.

"Nous ne devrions pas prétendre que juste parce que c'est une villa, c'est bien", dit le directeur exécutif de Human Rights Watch, Ken Roth.

"Cette femme est emprisonnée. C'est essentiellement un isolement cellulaire, sauf pour ses geôliers. L'isolement cellulaire de ce type est largement considéré comme une forme de torture, car il se prolonge comme c'est le cas actuellement", plaide M. Roth.

La peur est palpable dans les vidéos de Latifa. Il y a une urgence constante et un désespoir dans sa voix.

"Chaque jour, je suis inquiète pour ma sécurité et ma vie. Je ne sais pas vraiment si je vais survivre à cette situation. La police m'a menacée de me mettre en prison toute ma vie et de ne plus jamais revoir le soleil. Je ne suis donc pas en sécurité ici", raconte la princesse.

Mais malgré le risque qu'elle soit prise avec le téléphone secret, elle a commencé à documenter calmement et méthodiquement son histoire extraordinaire.

"Pour moi, c'est simple, c'est comme : suis-je libre ou ne suis-je pas libre ? Alors d'accord, le monde va savoir que je ne suis pas libre. Tous ceux qui s'en soucient vont savoir que je ne suis pas libre, et je ne vais pas suivre leur propagande. C'est comme ça que je suis", dit-elle.

Le cheikh a affirmé qu'il considère le retour de Latifa à Dubaï comme une mission de sauvetage.

En décembre 2018, après la disparition de Latifa pendant neuf mois, les Émirats arabes unis étaient sous pression. Les Nations unies avaient demandé une preuve de vie - sinon, elles rendraient publiques leurs inquiétudes quant à la mort de la princesse.

Latifa a reçu la visite de sa belle-mère, la princesse Haya qui l'a invitée à déjeuner.

"Elle m'a dit que ce serait comme un test, pour voir comment vous allez réagir autour des gens après avoir été en prison si longtemps", dit Latifa dans une vidéo. "Et si vous agissez bien, vous réagissez bien, vous serez dehors dans quelques jours", explique-t-elle.

À l'insu de Latifa, la princesse Haya avait été victime d'un mensonge élaboré, selon lequel Latifa souffrait d'un trouble bipolaire et était vulnérable à l'exploitation. Pour aider à prouver aux Nations Unies que tout allait bien avec Latifa, Haya a appelé une amie, l'ancienne Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Mary Robinson.

Le 15 décembre 2018, Mary Robinson s'est envolée pour Dubaï où, selon elle, Haya et ses fonctionnaires l'ont informée de la prétendue "condition médicale" de Latifa. Elle a accepté de l'aider à contacter les Nations unies.

Pendant ce temps, Latifa est restée dans l'ignorance. Au cours du déjeuner, ils ont discuté de l'environnement, du parachutisme et du prochain livre de Mary Robinson.

"Nous n'avons jamais discuté de moi. Nous n'avons jamais discuté de mon cas", dit Latifa. Elle n'avait aucune idée que Robinson était un ancien commissaire aux droits de l'homme des Nations unies.

Mary Robinson nous a dit qu'elle n'avait pas interrogé Latifa sur la vidéo ou sur son évasion, ni demandé à la rencontrer en tête-à-tête.

"Je ne savais pas comment m'adresser à quelqu'un qui était bipolaire. Je ne voulais pas vraiment lui parler et augmenter le traumatisme autour d'un bon déjeuner", avoue Latifa.

Mais Robinson a autorisé la prise de photos de Latifa qu'elle a accepté d'envoyer à l'ONU. Robinson dit qu'elle croyait qu'il s'agissait de photos privées et qu'elle a été stupéfaite lorsque les Émirats arabes unis les ont diffusées au monde entier neuf jours plus tard.

Après le déjeuner, Latifa a été ramenée à la villa de sa prison. "C'était un coup monté. C'était comme s'ils m'avaient piégée", raconte Latifa. Rien n'a changé pour la princesse disparue.

Mais pour sa belle-mère, la princesse Haya, il y a eu un développement extraordinaire.

"Relativement peu de temps après, se souvient Robinson, j'ai reçu un appel de Haya me disant : "Mary, je suis à Londres. Je viens d'arriver à Londres avec mes deux enfants. Je suis venue avec les vêtements que nous portions parce que j'avais très peur. Nous avions tort. J'ai découvert beaucoup de choses".

Haya a révélé plus tard que le cheikh n'appréciait pas l'intérêt qu'elle portait à Latifa et qu'il lui était de plus en plus hostile. En avril 2019, elle dit qu'elle pensait que son poste à Dubaï était dangereux. Le 15 avril, elle s'est enfuie au Royaume-Uni.

Confronté à l'évasion d'une de ses femmes et de deux autres enfants, le cheikh a entamé une bataille devant la Haute Cour pour que les enfants soient renvoyés à Dubaï.

Mais il a obtenu plus que ce qu'il avait négocié.

En mars 2020, un jugement de la Haute Cour a révélé des détails supplémentaires sur le traitement qu'il a réservé à ses filles adultes.

Dix-huit ans plus tôt, une deuxième fille, Shamsa, avait été enlevée au Royaume-Uni et était retournée à Dubaï, où elle est restée captive depuis.

Le jugement a exposé pour la première fois toute l'histoire de la façon dont les agents du cheikh l'avaient retrouvée à Cambridge et l'avaient ramenée par avion.

Le juge a également constaté que Haya avait été intimidée et que Latifa avait été enlevée et emprisonnée - et que le cheikh n'avait pas été honnête et ouvert avec le tribunal.

Pour Tiina, c'était une percée. "Je pensais que cela aurait pu conduire rapidement à sa libération."

Mais encore une fois, peu de choses ont changé pour Latifa dans sa prison à Dubaï.

"C'est presque comme si, de quoi avons-nous besoin pour la faire libérer ? C'est triste. C'est très très triste", dit Tiina.

Seule dans sa villa à Dubaï, Latifa a suivi l'affaire et a maintenu un contact quotidien avec son amie, ainsi qu'avec son cousin maternel Marcus, basé au Royaume-Uni, et le co-fondateur de Free Latifa, David Haigh.

Ce qui a commencé comme des enregistrements vidéo concis et factuels attestant de sa situation s'est transformé en de longues discussions par SMS.

"Le téléphone signifie beaucoup, c'est une bouée de sauvetage", dit Marcus.

Latifa en est maintenant à sa troisième année d'emprisonnement et d'isolement.

"Chaque jour est un combat pour elle, et on peut l'entendre dans sa voix. Je sais qu'elle est fatiguée, je sais que sa santé n'est pas la meilleure", dit Marcus.

Mais un jour, le contact s'est arrêté de façon aussi dramatique qu'il avait commencé.

Aujourd'hui, plusieurs mois plus tard, Tiina, David et Marcus ont pris la décision de diffuser certaines des vidéos de Latifa dans l'espoir qu'elles contribuent à faire pression sur le cheikh pour qu'il la libère.

"Nous n'avons pas pris cette décision à la légère, il y a eu quelques nuits blanches à y penser", dit Tiina.

"Mais il est temps de faire quelque chose. Je sens qu'elle voudrait que nous nous battions pour elle, et que nous n'abandonnions pas", poursuit-il.

Les gouvernements de Dubaï et des EAU ont déclaré que Latifa est en sécurité dans les soins affectueux de sa famille.

Tiina est rongée par la peur pour son amie.

"Au début, je pensais qu'elle avait peut-être des problèmes avec son téléphone. J'espérais qu'elle réapparaîtrait. Je ne voulais pas y croire", dit Tiina.

Mais ensuite, elle s'est rendu compte que Latifa ne reviendrait pas.

"Nous sommes extrêmement inquiets pour son bien-être", dit-elle. "Si nous supposons qu'elle a été prise avec le téléphone, ses conditions sont probablement bien pires maintenant", dit-elle.

