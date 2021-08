Antonio Indjai : le général Bissau-guinéen que les Américains veulent capturer avec une récompense de 5 millions de dollars

il y a 28 minutes

L'histoire a tout du scénario d'un polar à succès : un général africain accusé de trafic de drogue et recherché par les Etats unis qui promettent 5 millions de dollars pour toute information menant à sa capture ou condamnation.

Qui est Antonio Indjai ?

Que lui reprochent les Etats-Unis ?

Selon la note à son sujet publié sur le site du département d'Etat, Antonio Indjai a dirigé une organisation criminelle qui a pris une part active au trafic de drogue en Guinée-Bissau et dans la région pendant de nombreuses années, même lorsqu'il était à la tête des forces armées de Guinée-Bissau.

"Indjai était considéré comme l'une des plus puissantes figures de déstabilisation de la Guinée-Bissau, opérant librement dans toute l'Afrique de l'Ouest, utilisant les produits illégaux pour corrompre et déstabiliser d'autres gouvernements étrangers et saper l'État de droit dans toute la région", poursuit le département d'Etat.