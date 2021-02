"Les pixels espions dans les courriers électroniques sont devenus endémiques"

Et plusieurs des entreprises concernées ont indiqué que leur utilisation de ces technologies était mentionnée dans leur politique de protection de la vie privée.

Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour déterminer l'impact d'une campagne de courrier électronique spécifique, ainsi que pour alimenter des profils de clients plus détaillés.

Et d'autres experts se sont également demandé si les entreprises étaient aussi transparentes que la loi l'exige au sujet de leur utilisation.

Balises invisibles

British Airways, TalkTalk, Vodafone, Sainsbury's, Tesco, HSBC, Marks & Spencer, Asos et Unilever sont parmi les marques britanniques dont Hey a détecté l'utilisation de pixels.

Mais leur utilisation est beaucoup plus répandue, bien que de nombreux citoyens ne le sachent pas, selon M. Hansson.

Hey avertit ses clients de l'utilisation de traqueurs de pixels et les bloque automatiquement

"Les 10% des utilisateurs les plus importants en reçoivent plus de 50".

"Nous traitons plus d'un million d'e-mails par jour et nous ne sommes qu'un tout petit service comparé à des services comme Gmail, mais c'est plus de 600 000 tentatives d'espionnage bloquées chaque jour".