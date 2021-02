Princesse Latifa : quels sont les droits des femmes à Dubaï?

Par Ashitha Nagesh

BBC News

Légende image, La princesse Latifa de Dubaï avant sa tentative d'évasion en 2018

L'affaire de la princesse Latifa a choqué le monde entier.

Elle est la fille du dirigeant de Dubaï. Dans des vidéos secrètement enregistrées et partagées avec la BBC, la princesse accuse son père de la tenir en otage dans la ville depuis qu'elle a tenté de s'enfuir en 2018, et a dit craindre pour sa vie. Les Nations unies ont depuis annoncé qu'elles allaient interroger les Émirats arabes unis à son sujet.

Elle n'est pas le seul membre de sa famille à avoir fui la ville. En juin 2019, la princesse Haya bint Hussein, la femme de 45 ans du père de la princesse Latifa, a fui en Grande Bretagne et a demandé l'asile politique. La sœur de Latifa, Shamsa, a également tenté de s'enfuir.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

C'est une histoire troublante, avec des allégations d'oppression, d'abus et de contrôle contre l'un des hommes les plus puissants du Golfe.

Mais qu'en est-il des autres femmes à Dubaï et, plus largement, dans les Émirats arabes unis ? Comment leurs droits et opportunités sont-ils déterminés par les hommes dans leur vie ?

Aux Émirats arabes unis, les femmes sont autorisées à conduire, à voter, à travailler, à posséder des biens et à en hériter. Un rapport du Forum économique mondial a classé les EAU au deuxième rang de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (Mena) pour l'égalité des sexes.

Toutefois, le contexte est important.

Premièrement, dans le rapport du WEF sur l'écart global entre les sexes, la région Mena a obtenu le score le plus bas de toutes les régions - et à l'exception d'Israël, aucun de ses pays n'a été classé dans les 100 premiers.

Les Émirats arabes unis étaient classés 120e au monde sur 153. Bien que les EAU disposent d'une loi anti-discrimination, le sexe et le genre ne sont pas inclus dans leur définition de la discrimination.

Ensuite, si les femmes ont des droits, la loi sur le statut personnel subordonne certains d'entre elles à l'approbation officielle d'un "tuteur" masculin, c'est-à-dire un homme, souvent un conjoint ou un autre parent masculin, qui accorde à une femme la permission de faire certaines choses. Bien que les lois des Émirats arabes unis sur la tutelle ne soient pas aussi strictes ou étendues que celles de l'Arabie saoudite voisine, elles ont un impact sur la vie des femmes. Dans d'autres cas, lorsque les femmes ont des droits, il est difficile en pratique de les défendre devant un tribunal.

Légende image, Princesse Latifa s'exprimant dans une vidéo

Un aspect de la vie personnelle d'une femme qui est affecté est le mariage : une femme a besoin de la permission d'un tuteur masculin pour se marier. La garde des enfants et l'héritage sont d'autres domaines concernés. Mais il existe aussi des formes non officielles de tutelle qui ne sont pas codifiées dans la loi mais qui sont appliquées dans la pratique, explique Hiba Zayadin, chercheur de Human Rights Watch sur la Mena, à BBC News.

"Bien sûr, il y a des cas où ce n'est pas dans la loi, mais dans certains cas, vous trouvez des gens qui demandent aux femmes la permission de leur tuteur lorsqu'elles postulent pour un emploi ou cherchent un appartement", dit Mme Zayadin. "Mais ce n'est pas dans les lois elles-mêmes. C'est plus évident dans les lois lorsqu'il s'agit de mariage et de divorce".

Le divorce est également beaucoup plus difficile pour les femmes. Alors que les hommes peuvent divorcer unilatéralement de leur femme, les femmes qui veulent divorcer doivent demander une décision judiciaire.

La violence domestique est un autre domaine dans lequel les femmes continuent d'être discriminées.

Ces dernières années, des changements juridiques positifs ont eu lieu, du moins en surface. Par exemple, le code pénal des EAU autorisait explicitement les hommes à être violents envers leurs épouses, mais cette disposition a été supprimée en 2016.

Une exigence de la loi sur le statut personnel selon laquelle les femmes doivent être "obéissantes" à leur mari a été supprimée en 2019.

En mars dernier, une nouvelle loi est entrée en vigueur, permettant pour la première fois aux femmes d'avoir accès à des ordonnances de protection - c'est-à-dire des ordonnances de restriction. D'autres réformes juridiques ont eu lieu à la fin de l'année dernière.

Légende image, La princesse Latifa de Dubaï a partagé une vidéo pour parler de son incarcération.

Cependant, les activistes affirment que les lois réécrites ne vont pas assez loin.

La nouvelle loi définit la violence domestique comme des abus ou des menaces qui "dépassent la tutelle, la juridiction, l'autorité ou la responsabilité d'un individu" - ce qui signifie que la décision de condamner ou non une personne pour violence domestique repose en fin de compte sur l'opinion subjective d'un juge quant à savoir si la personne accusée agissait dans le cadre de son "autorité". Ainsi, dans la pratique, les protections des victimes de violence sont encore faibles.

"Ce qui semble se passer, c'est que l'État supprime les choses les plus flagrantes qu'il a inscrites, selon ses propres termes dans ses lois, dans les recueils de lois, qui montrent une attitude hostile à l'égalité des sexes", explique Devin Kenney, chercheur sur le Golfe pour Amnesty International, à BBC News. Amnesty, dit-il, n'a pas pu entrer aux EAU pour mener ses propres recherches depuis 2014, date à laquelle elle a publié un rapport critiquant les lois discriminatoires dans le pays.

"Nous avons donc eu tendance à nous fier à ce que l'État écrit dans ses lois pour illustrer son attitude à l'égard des questions de genre", ajoute-t-il. "Et il y a encore beaucoup d'inégalités dans ces lois elles-mêmes, même en cette période de réforme ostensible. J'aurais donc tendance à me méfier car cela ne reflète pas nécessairement de profonds changements dans les attitudes sociales ou gouvernementales", poursuit-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une hiérarchie de statut entre les femmes doit être codifiée dans la loi

Toute personne résidant ou visitant les EAU est soumise à ses lois : il n'y a pas d'exception pour les touristes. Il y a eu quelques cas très médiatisés de touristes qui ont été arrêtés alors qu'ils étaient en vacances à Dubaï. En 2017, par exemple, une femme britannique a été arrêtée et condamnée à un an de prison pour avoir eu des rapports sexuels consensuels avec un homme avec lequel elle n'était pas mariée. Elle l'avait dénoncé aux autorités pour avoir envoyé ses messages de menace, qui ont découvert que les deux avaient eu des relations sexuelles.

Mais la question de savoir si ces lois sont réellement appliquées de manière égale est différente.

Un changement juridique particulier va, en substance, mettre en place ce qui était auparavant une hiérarchie non officielle - avec les riches femmes expatriées au sommet, les femmes émiraties en second lieu, puis les travailleurs domestiques migrants.

"Les Émirats arabes unis semblent s'orienter vers l'institutionnalisation de cette division", affirme M. Kenney. "À la fin de l'année dernière, lorsqu'ils ont annoncé ce paquet de réformes de la loi sur le statut personnel, entre autres choses, il a été rapporté très ouvertement - y compris dans l'agence de presse d'État Wam - que le but était d'attirer les investissements et de rendre le pays plus attrayant pour les expatriés en tant que lieu d'investissement.

"Et il a été explicitement rapporté dans la presse nationale... que les modifications des règles sur l'héritage et le divorce allaient s'appliquer uniquement aux expatriés, et non aux femmes émiraties."

Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), en 2017, les travailleurs migrants faiblement rémunérés - qui, selon M. Kenney, sont "extrêmement défavorisés" - représentaient environ 80 % de la population totale des Émirats arabes unis.

Les femmes migrantes en particulier, qui sont principalement des employées de maison originaires d'Asie du Sud et du Sud-Est, sont sévèrement surveillées.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les travailleurs domestiques migrants sont particulièrement vulnérables

M. Kenney dit qu'ils ont "des droits incroyablement limités". Il cite un article du code pénal qui stipule que les "atteintes consensuelles à l'honneur" peuvent faire l'objet de poursuites. Dans la pratique, dit-il, il est utilisé pour cibler les rapports sexuels consensuels, surtout s'ils violent les normes de genre.

"Les travailleuses migrantes qui se sont présentées à l'hôpital aux EAU avec une grossesse, alors qu'elles n'ont pas pu produire un mari qui est le père responsable de la grossesse, ont été poursuivies en vertu de cette loi. Elles ont donc essentiellement été poursuivies pour avoir exercé leur autonomie sexuelle", explique M. Kenney.

Les femmes qui tombent enceintes en dehors du mariage risquent jusqu'à un an de prison - pour les travailleurs migrants, c'est une peine qui doit être purgée avant qu'ils puissent quitter le pays. Selon un fonctionnaire des Émirats arabes unis cité dans un rapport du Guardian l'année dernière, plusieurs milliers de femmes migrantes dans le pays ont des enfants nés hors mariage.