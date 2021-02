Omegle: des enfants s'exposent sur un site de chat vidéo

Joe Tidy

Journaliste Cybersécurité

Une enquête de la BBC sur le site de chat vidéo en direct Omegle, de plus en plus populaire, révèle que ce qui semble être des garçons prépubères se touchaient de manière sexuellement explicite devant des inconnus.

Omegle met en relation des personnes choisies au hasard pour des chats virtuels vidéo et texte, et prétend avoir un service de modération - mais il a la réputation d'avoir un contenu imprévisible et choquant.

Les groupes internationaux de protection de l'enfance sont de plus en plus préoccupés par les prédateurs pédophiles qui utilisent le site pour rassembler des vidéos d'abus sexuels commis sur des enfants.

Le fondateur du site, Leif K Brooks, affirme à la BBC que son site avait accru ses efforts de modération au cours des derniers mois.

Selon de nouvelles recherches recueillies par l'analyste de données Semrush, Omegle a connu une croissance mondiale, passant d'environ 34 millions de visites par mois en janvier 2020 à 65 millions en janvier 2021.

Légende image, En deux heures, la BBC a été connectée au hasard avec douze hommes se masturbant, huit hommes nus et sept publicités pornographiques

La popularité d'Omegle s'est particulièrement accrue aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde et au Mexique.

Rien qu'au Royaume-Uni, le trafic a augmenté de 61 %, avec 3,7 millions de visites en décembre, provenant principalement de personnes de moins de 34 ans - dont beaucoup d'adolescents.

Omegle a fait l'objet de récentes vidéos virales faites par des influenceurs populaires sur les réseaux sociaux comme KSI, Charli D'Amelio, James Charles et Emma Chamberlain.

Crédit photo, Tiktok Légende image, Il y a maintenant plus de 9,4 milliards de vues des vidéos d'Omegle sur TikTok seulement

Sur le seul site TikTok, les vidéos étiquetées "Omegle" ont été visionnées plus de 9,4 milliards de fois.

TikTok indique à la BBC que, suite à notre enquête, elle avait désormais interdit le partage de liens vers Omegle. L'entreprise affirme que ses équipes de sécurité n'ont pas trouvé de contenu préjudiciable provenant d'Omegle sur sa plate-forme, mais qu'elle continuera à surveiller les vidéos.

'Des hommes dégoûtants'

"C'est une tendance maintenant sur TikTok que tout le monde est sur Omegle, alors mes amis et moi avons pensé s'y mettre", dit Keira, 15 ans, des États-Unis, sur le chat vidéo du site.

"Mes amis et moi voyons beaucoup d'hommes dégoûtants. Il faudrait mieux surveiller. C'est comme le dark web, mais ouvert à tout le monde".

Au cours des six derniers mois, de nombreuses écoles, forces de police et agences gouvernementales ont émis des avertissements sur le site au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Norvège, en France, au Canada et en Australie.

Légende image, Il n'y a pas de procédure de vérification de l'âge ni d'inscription requise pour participer aux chats vidéo

Pendant les dix heures environ où nous avons surveillé Omegle, nous avons été mis en relation avec des dizaines de jeunes de moins de 18 ans, dont certains semblaient n'avoir que sept ou huit ans.

La clause de non-responsabilité d'Omegle précise que les utilisateurs doivent avoir 18 ans ou plus, mais il n'y a pas de processus de vérification de l'âge.

Pendant une période d'à peine deux heures, nous avons été mis en relation au hasard avec 12 hommes se masturbant, huit hommes nus et sept publicités pornographiques.

Il est également possible de trouver des correspondances en fonction des intérêts, par exemple "football" ou "films".

Lorsque nous avons saisi un mot-clé générique relatif à des contenus pour adultes, nous avons été associés encore plus fréquemment à des personnes se livrant à une activité illicite.

Les enfants qui se livrent à des actes sexuels

Nous avons également été jumelés au hasard à deux reprises avec ce qui semblait être de jeunes garçons prépubères se masturbant en direct sur le chat vidéo.

L'un d'entre eux s'est identifié comme ayant 14 ans.

Ces vidéos n'ont pas été enregistrées, et nous avons rapidement mis fin aux deux chats avant de les signaler aux autorités.

Légende image, Les associations de protection de l'enfance affirment qu'Omegle est utilisé par les groomers pour rassembler du matériel pédopornographique

Une porte-parole du Centre national pour les enfants disparus et exploités aux États-Unis a déclaré "La rapidité avec laquelle vous avez trouvé d'éventuels contenus pédopornographiques devrait souligner la nécessité de vérifier l'âge sur les plateformes de réseaux sociaux".

M. Brooks, le propriétaire du site, dit qu'il a maintenant bloqué l'utilisation du mot-clé, mais la BBC n'a pas été en mesure de vérifier cela.

'Vidéos pornographiques créées par les utilisateurs'

L'Internet Watch Foundation (IWF), qui est chargée de trouver et de supprimer les images et les vidéos Internet d'abus sexuels sur des enfants, estime que les résultats de notre enquête étaient troublants mais qu'ils s'inscrivaient dans une tendance récente.

"Nous avons trouvé ailleurs sur Internet des vidéos d'abus sexuels créés par des prédateurs qui ont capturé et distribué des images provenant d'Omegle", indique Chris Hughes, directeur de la ligne d'assistance téléphonique de la fondation.

"Certaines des vidéos que nous avons vues montrent des individus s'auto-pénétrant devant une webcam, et ce type d'activité se déroule dans un cadre domestique où nous savons souvent que les parents sont présents. Il y a des conversations que l'on peut entendre, même des enfants à qui l'on demande de descendre pour prendre le thé".

En 2020, l'IWF a déclaré que les analystes ont donné suite à 68 000 rapports qui ont été étiquetés comme incluant des contenus d'abus sexuels sur des enfants générés par les utilisateurs - une augmentation de 77% par rapport à l'année précédente.

Crédit photo, Twitter Légende image, Leif K Brooks a créé Omegle à l'âge de 18 ans et en est toujours le propriétaire

Un parent au Royaume-Uni à qui nous avons parlé nous a dit que sa fille de huit ans avait presque été forcée à avoir une activité sexuelle avec un homme plus âgé sur le site web.

Elle a affirmé à la BBC : "Ma fille a vu des vidéos se propager sur TikTok à propos de personnes se trouvant sur cette Omegle, alors elle a exploré ce site et il n'y a pas de restrictions d'âge ou de connexion ou quoi que ce soit".

"Ces gens disaient qu'elle était belle et sexy. Elle leur a dit qu'elle n'avait que huit ans. Elle a vu un homme se masturber et un autre homme voulait jouer à action ou vérité avec elle".

"Il lui demandait de secouer ses fesses, d'enlever son haut et son pantalon, ce qu'elle n'a heureusement pas fait."

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Mission secrète pour sauver des victimes de trafic sexuel

Le député Julian Knight, président de la commission parlementaire sur le numérique, la culture, les médias et le sport, a déclaré que les problèmes rencontrés à Omegle mettaient en évidence la nécessité de légiférer davantage au Royaume-Uni.

"Je suis absolument consterné. Ce genre de site doit prendre ses responsabilités au sérieux. Ce que nous devons faire, c'est prévoir une série d'amendes et même éventuellement une interruption de l'activité si nécessaire, ce qui impliquerait le blocage des sites web qui n'offrent aucune protection aux enfants".

Sur une période de trois mois, la BBC a tenté à plusieurs reprises de contacter Omegle et son fondateur Leif K Brooks pour recueillir leurs commentaires.

Il n'y a aucun moyen de contacter Omegle via son site web ou ailleurs en ligne.

À la recherche de Leif K Brooks

M. Brooks n'a pas parlé publiquement d'Omegle depuis plusieurs années.

Après avoir envoyé six courriels à une société distincte qu'il a cofondée - Octane AI - il a finalement répondu.

Il a dit que son site était modéré et que son équipe bloquait les utilisateurs qui "semblent avoir moins de 13 ans".

Il a également déclaré dans un e-mail qu'il avait étendu ses efforts de surveillance en 2020.

"Bien que la perfection ne soit pas possible, la modération d'Omegle rend le site beaucoup plus propre, et a également généré des rapports qui ont conduit à l'arrestation et la poursuite de nombreux prédateurs", a-t-il dit.

Il a également affirmé que les publicités pornographiques du site étaient limitées en fonction de l'âge des utilisateurs mais n'a pas voulu donner de détails sur la façon dont cela était possible sans vérification de l'âge.

Il a décrit ces publicités pornographiques comme étant "discrètes" et a déclaré que les montrer était une "situation classique de la vie qui nous réserve de mauvaises surprises".

Crédit photo, Octane AI Facebook Légende image, M. Brooks lors d'une sortie avec le personnel d'une société distincte qu'il a fondée - Octane AI

"Omegle n'est pas destiné à satisfaire des pulsions lubriques, et lorsque des adultes visitent Omegle dans cette intention, il est logique de les diriger vers un endroit plus approprié", a-t-il déclaré.