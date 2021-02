Covid: comment le taux de suicide chez les femmes au Japon a augmenté ?

Par Rupert Wingfield-Hayes

BBC News, Tokyo

Le Japon signale les suicides plus rapidement et plus précisément que n'importe où ailleurs dans le monde. Contrairement à la plupart des pays, ils sont compilés ici à la fin de chaque mois. Pendant la pandémie de Covid, les chiffres ont révélé une histoire troublante.

En 2020, pour la première fois en 11 ans, le taux de suicide a augmenté au Japon. Plus surprenant encore, alors que les suicides masculins ont légèrement diminué, les taux chez les femmes ont fait un bond de près de 15 %.

En un mois, en octobre, le taux de suicide féminin au Japon a fait un bond de plus de 70 % par rapport au même mois de l'année précédente.

Que se passe-t-il ? Et pourquoi la pandémie de Covid semble-t-elle frapper les femmes bien plus durement que les hommes ?

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Avertissement : Certains peuvent trouver le contenu de cette histoire bouleversant

La rencontre en face à face avec une jeune femme qui a tenté à plusieurs reprises de se suicider est une expérience troublante. Cela m'a donné un nouveau respect pour ceux qui travaillent à la prévention du suicide.

Je suis assise dans un centre de consultation sans rendez-vous dans le quartier chaud de Yokohama, géré par une organisation caritative de prévention du suicide appelée "Bond Project".

De l'autre côté de la table, il y a une femme de 19 ans, avec les cheveux au carré. Elle est assise sans bouger.

Tranquillement, sans aucune émotion, elle commence à me raconter son histoire. Elle dit que cela a commencé quand elle avait 15 ans. Son frère aîné a commencé à la maltraiter violemment.

Elle a fini par s'enfuir de la maison, mais cela n'a pas mis fin à la douleur et à la solitude.

Mettre fin à sa vie semblait être la seule solution.

"Depuis l'année dernière, à peu près à la même époque, j'ai fait de nombreux allers-retours à l'hôpital", me dit-elle. "J'ai essayé à plusieurs reprises de me suicider, mais je n'ai pas réussi, alors maintenant je suppose que j'ai abandonné l'idée de mourir".

Ce qui l'a arrêtée, c'est l'intervention du projet Bond. Ils lui ont trouvé un endroit sûr pour vivre et ont commencé à lui donner des conseils intensifs.

Jun Tachibana est le fondateur du Bond Project. C'est une femme d'une quarantaine d'années à l'optimisme implacable.

Légende image, Mme Tachibana espère que le Bond Project apportera aux femmes l'aide dont elles ont besoin

"Quand les filles sont vraiment en difficulté et souffrent, elles ne savent vraiment pas quoi faire", dit-elle. "Nous sommes là, prêtes à les écouter, à leur dire - nous sommes là avec vous."

Selon Mme Tachibana, le Covid semble pousser plus près du bord ceux qui sont déjà vulnérables. Elle décrit certains des appels pénibles que son personnel a reçus ces derniers mois.

Nous entendons beaucoup de "Je veux mourir" et "Je n'ai nulle part où aller", dit-elle. Ils disent : "C'est si douloureux, je suis si seule que je veux disparaître".

Pour ceux qui souffrent d'abus physiques ou sexuels, le Covid a rendu la situation bien pire.

"Une fille à qui j'ai parlé l'autre jour m'a dit qu'elle était harcelée sexuellement par son père", me dit Mme Tachibana. "Mais à cause de Covid, son père ne travaille pas beaucoup et est souvent à la maison, donc il n'y a pas moyen de lui échapper".

Un schéma "très inhabituel"

Si vous regardez les précédentes périodes de crise au Japon, comme la crise bancaire de 2008 ou l'effondrement de la bourse japonaise et de la bulle immobilière au début des années 1990, l'impact a été largement ressenti par les hommes d'âge moyen. Le taux de suicide chez les hommes a connu une forte hausse.

Mais Covid est différent, il touche les jeunes et, en particulier, les jeunes femmes. Les raisons en sont complexes.

Le Japon avait autrefois le taux de suicide le plus élevé du monde développé. Au cours de la dernière décennie, il a réussi à réduire le taux de suicide d'environ un tiers.

Le professeur Michiko Ueda est l'un des principaux experts japonais en matière de suicide. Elle me dit combien il a été choquant d'assister à un brusque renversement de tendance au cours des derniers mois.

"Ce schéma de suicides féminins est très, très inhabituel", me dit-elle.

"Je n'ai jamais vu une telle augmentation dans ma carrière de chercheur sur ce sujet. Le problème avec la pandémie de coronavirus, c'est que les industries les plus touchées sont les industries employant des femmes, comme le tourisme et la vente au détail et les industries alimentaires".

Le Japon a connu une forte augmentation du nombre de femmes célibataires vivant seules, beaucoup d'entre elles choisissant cette solution plutôt que le mariage, qui implique encore des rôles masculins et féminins assez traditionnels. Selon le professeur Ueda, les jeunes femmes sont également beaucoup plus susceptibles d'occuper des emplois dits précaires.

Légende image, Le professeur Ueda qualifie le schéma des suicides féminins de "très inhabituel".

"Beaucoup de femmes ne sont plus mariées", dit-elle. "Elles doivent subvenir à leurs besoins et n'ont pas d'emploi permanent. Alors, quand quelque chose arrive, bien sûr, elles sont très, très durement touchées. Le nombre de pertes d'emplois parmi le personnel non permanent est tellement, tellement important au cours des huit derniers mois", explique-t-elle.

Un mois se démarque vraiment. En octobre de l'année dernière, 879 femmes se sont suicidées. C'est plus de 70% de plus que le même mois en 2019.

Les titres des journaux ont tiré la sonnette d'alarme. Certains ont comparé le nombre total de suicides d'hommes et de femmes en octobre (2 199) au nombre total de décès dus au coronavirus au Japon jusqu'à ce jour (2 087).

Il se passait quelque chose de particulièrement étrange.

Le 27 septembre de l'année dernière, une actrice très célèbre et populaire du nom de Yuko Takeuchi a été retrouvée morte chez elle. Il a été rapporté plus tard qu'elle s'était suicidée.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'actrice japonaise Yuko Takeuchi a été retrouvée morte chez elle à 40 ans

Yasuyuki Shimizu est un ancien journaliste qui dirige maintenant une organisation à but non lucratif (NPO) dédiée à la lutte contre le problème du suicide au Japon.

"À partir du jour où la nouvelle d'un suicide de célébrité est rapportée, le nombre de suicides augmente et reste ainsi pendant environ 10 jours", dit-il.

"D'après les données, nous pouvons voir que le suicide de l'actrice le 27 septembre a conduit à 207 suicides féminins supplémentaires dans les 10 jours suivants".

Si vous regardez les données relatives aux suicides de femmes ayant à peu près le même âge que Yuko Takeuchi, les statistiques sont encore plus sombres.

"Les femmes dans la quarantaine sont les plus influencées parmi toutes les tranches d'âge", déclare M. Shimizu. "Pour ce groupe, le taux de suicide a plus que doublé".

D'autres experts s'accordent à dire qu'il existe un lien très fort entre les suicides de célébrités et une hausse immédiate des suicides dans les jours qui suivent.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Au Japon, le couple le plus vieux du monde

Le phénomène de célébrité

Ce phénomène n'est pas unique au Japon, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est si difficile de faire des reportages sur le suicide. Au lendemain d'un suicide de célébrité, plus il est discuté dans les médias et sur les médias sociaux, plus l'impact sur les autres personnes vulnérables est important.

L'une des chercheuses de l'ONG est Mai Suganuma. Elle est elle-même victime d'un suicide. Lorsqu'elle était adolescente, son père s'est suicidé. Aujourd'hui, elle aide à soutenir les familles d'autres personnes qui se sont suicidées.

Et tout comme Covid laisse les proches dans l'impossibilité de faire le deuil de ceux qui ont succombé au virus, elle rend la vie des familles des victimes de suicide beaucoup plus difficile.

"Lorsque je parle aux membres de la famille, leur sentiment de ne pas pouvoir sauver l'être aimé est très fort, ce qui les amène souvent à se blâmer eux-mêmes". Mai Suganuma me raconte. "Moi aussi, je me suis reproché de ne pas avoir pu sauver mon père".

"Maintenant, on leur dit qu'ils doivent rester à la maison. J'ai peur que le sentiment de culpabilité ne s'intensifie. Les Japonais ne parlent pas de la mort pour commencer. Nous n'avons pas de culture pour parler des suicides."

Le Japon est maintenant dans une soi-disant troisième vague d'infections à Covid, et le gouvernement a ordonné un deuxième état d'urgence. Il est probable qu'il sera prolongé jusqu'en fin février. De plus en plus de restaurants, d'hôtels et de bars ferment leurs portes. De plus en plus de personnes perdent leur emploi.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La troisième vague du virus a fait que les rues du Japon se sont à nouveau vidées

Pour le professeur Ueda, il y a une autre question lancinante. Si cela se produit au Japon, sans confinement strict, et avec relativement peu de décès dus au Covid, alors que se passe-t-il dans d'autres pays où la pandémie est bien pire ?

Regarder :