Clubhouse : qu'est-ce que c'est et comment obtenir une invitation?

Cela fait maintenant près de quatre ans que TikTok a été lancé à l'échelle mondiale. Comme vous pouvez vous en douter, il est temps que la prochaine grande application de médias sociaux arrive. Et cela, Mesdames et Messieurs, c'est le Clubhouse.

Elle a moins d'un an et coche déjà les cases pour être "La prochaine. Grande. Chose".

Pourquoi devrais-je m'en soucier ?

Certains des plus riches et des plus célèbres au monde sont déjà des grands noms de l'application - pensez aux géants de la technologie Elon Musk et Mark Zuckerberg de Facebook, aux rappeurs Drake et Kanye West, et à la star des médias Oprah Winfrey.