Ces banques américaines qui ne veulent plus de l'argent de leurs clients

Guillermo D. Olmo @BBCgolmo

BBC News Mundo

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certaines entités ont déjà commencé à rejeter les dépôts.

Certains des plus gros clients de JP Morgan ont récemment été accueillis avec une réaction inhabituelle.

La banque leur a demandé d'aller garder leur argent ailleurs.

Selon son directeur, Jamie Dimon, la société d'investissement historique a demandé à certaines des entreprises qui ont le plus de fonds déposés en son sein de les transférer à d'autres entités, réduisant ainsi sa base de dépôts de 200 000 millions de dollars.

JP Morgan, l'un des géants de la finance américaine, ne fait pas exception.

"Les plus grandes banques du pays sont inondées d'argent, au point que certaines ont commencé à rejeter les dépôts et que nous pourrions voir d'autres commencer à faire de même", déclare Nathan Stovall, expert du système financier américain chez S&P Global, dans une conversation avec BBC Mundo.

Comment en est-on arrivé au point où les banques rejettent l'argent ? N'en ont-elles pas toujours profité ?

Que se passe-t-il ?

"C'est une situation sans précédent. Nous n'avons jamais rien vécu de tel auparavant", dit Stovall.

"Nous vivons une crise de liquidité à l'envers. Normalement, en période de récession, l'argent liquide devient une denrée précieuse et les banques peuvent être très agressives dans la collecte de fonds.

Mais dans la crise provoquée par la pandémie, c'est le contraire qui se produit. Les banques ont trop d'argent liquide sur lequel elles peuvent à peine faire des bénéfices.

Dans des conditions normales, les banques sont toujours désireuses de percevoir des revenus, car elles peuvent ainsi prêter et percevoir des intérêts. Cet intérêt constitue la partie principale de leur activité.

Mais cette marge bénéficiaire a disparu en raison d'une combinaison de facteurs liés aux exigences de capital adoptées après la crise financière de 2008, au choc économique de la pandémie et à la politique de relance adoptée par le gouvernement américain pour la contrer.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La faible demande de crédit nuit aux banques.

Pour commencer, les taux d'intérêt fixés par la Réserve fédérale sont restés à 0 depuis mars, une mesure visant à encourager l'activité et la circulation de l'argent qui frappe les bénéfices que les institutions financières réalisent lorsqu'elles prêtent.

Et la demande de crédit s'est effondrée. L'incertitude quant à la date à laquelle la pandémie prendra fin et l'économie s'améliorera rend la plupart des gens prudents, et peu d'entre eux veulent maintenant s'endetter et prendre des risques.

Ajoutez à cela le plan de relance du gouvernement, qui comprend tout, de l'achat d'obligations émises par les banques aux paiements directs aux ménages et aux entreprises, en passant par la création de plus en plus d'argent.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La pandémie de coronavirus a changé beaucoup de choses.

En conséquence, JPMorgan, Bank of America et Citigroup ont reçu plus de 1 000 milliards de dollars de dépôts en 2020 et le ratio prêt/dépôt des banques est tombé à des niveaux historiquement bas, juste au-dessus de 60 %.

Les niveaux d'épargne ont grimpé en flèche. "Les gens accumulent littéralement des dollars dans les banques", résume Stovall.

Non seulement les banques ont maintenant plus de mal à rentabiliser les dépôts. Leur augmentation exige également qu'ils augmentent le capital avec lequel ils sont obligés de les soutenir, beaucoup plus qu'avant le krach de 2008, après quoi les autorités ont introduit des mesures pour éviter un nouvel effondrement du système.

Plusieurs dirigeants de l'industrie ont déjà demandé aux autorités d'assouplir ces exigences dans le nouveau contexte.

Selon Jennifer Piepszak, directrice financière de JP Morgan : "C'est un problème pour nous à court et moyen terme".

Crédit photo, Reuters Légende image, Goldman Sachs est l'une des grandes banques qui pourraient être touchées par l'excès de dépôts.

Stovall estime que "le système financier est solide maintenant" et que sa viabilité n'est pas en jeu. "Il s'agit plutôt de savoir combien de profit ils peuvent faire.

L'expert rappelle que "les plus grandes banques ont bien d'autres façons de faire des affaires" et ne pense pas que le nouveau gouvernement dirigé par Joe Biden fera des concessions substantielles en matière de réglementation.

"La sécurité du système est une priorité pour le gouvernement, qui veut que les banques soient en mesure d'accorder des prêts pour stimuler l'économie, et, bien sûr, les banques sont désireuses de le faire".

Et qu'en est-il des clients, trouveront-ils qu'ils n'ont nulle part où garder leur argent ?

"Certaines banques leur diront peut-être de chercher ailleurs, mais il y aura toujours quelqu'un qui sera prêt à prendre les fonds", prédit M. Stovall.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La faiblesse des taux d'intérêt réduit les rendements pour de nombreux épargnants.

En fait, la conséquence la plus directe du scénario actuel est déjà ressentie depuis un certain temps par ceux qui font déposer leurs économies dans les banques, puisqu'ils en retirent un rendement presque nul, et les prévisions ne laissent pas présager que cela change de sitôt.

L'issue pourrait être incertaine.

M. Stovall avertit que "cette situation pourrait conduire de nombreux petits épargnants à rechercher des produits et des investissements plus risqués", ce qui semble confirmer la hausse du prix des actifs très volatils comme les bitcoins.

