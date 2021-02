Kim Kardashian ``demande le divorce à Kanye West''

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le couple a quatre enfants ensemble

Kim Kardashian a demandé le divorce du rappeur Kanye West, selon des informations parues dans les médias américains.

Le couple est marié depuis près de sept ans et a quatre enfants ensemble.

La nouvelle a été révélée par le site Web d'informations sur les célébrités TMZ après des mois de rumeurs de difficultés conjugales.

Selon les médias américains, la star de la réalité, 40 ans, a demandé la garde légale et physique conjointe de leurs enfants. Aucun des deux n'a fait de commentaires publics.

Le couple est l'une des stars les plus reconnaissables au monde et tous deux connaissent un énorme succès.

Kim s'est fait connaître pour la première fois en 2007 en tant que vedette d'une série de téléréalité de E ! Television sur sa famille. Depuis, la série est restée très populaire et sa 21e et dernière série doit être diffusée l'année prochaine.

La star de la télé-réalité a connu le succès dans de nombreux autres domaines, des applications mobiles au maquillage, et Forbes estime sa fortune personnelle à environ 780 millions de dollars (+ de 422 milliards FCFA).

Connue pour ses grands succès internationaux comme Gold Digger, Kanye West est l'un des plus grands noms de la musique rap depuis plus de 15 ans. Ce musicien, lauréat d'un Grammy Award, a également connu le succès en tant que créateur de mode.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Kardashian et West se sont réunis après son divorce du joueur de basket-ball Kris Humphries

Le couple était ami depuis des années avant de se réunir et West est apparu pour la première fois dans l'émission de télé-réalité de sa famille en 2010.

Leur première fille, North, est arrivée en juin 2013.

West a loué le stade de baseball des San Francisco Giants et un orchestre pour la demander en mariage devant sa famille et les caméras de leur émission, plus tard dans l'année.

Ils se sont mariés en Italie en mai 2014 et une photo d'eux s'embrassant le jour de leur mariage est devenue, à l'époque, le poste le plus apprécié d'Instagram.

À ce moment-là, elle et ses sœurs avaient fait des médias sociaux une forme d'art, leurs suivis en ligne propulsant leur succès commercial et leur renommée encore plus loin.

Kardashian a donné naissance au premier fils du couple, Saint West, l'année suivante. Ils ont ensuite eu deux autres enfants, Chicago et Psalm, grâce à une mère porteuse, après que la star de la télé-réalité ait souffert de complications de santé lors de ses précédentes grossesses.

Le couple a rarement été à l'écart des gros titres des tabloïds depuis, notamment lorsque Kardashian a été cambriolée sous la menace d'une arme à feu à Paris en 2016.

L'année dernière, West s'est présenté sans succès aux élections présidentielles américaines. Au cours de sa campagne, une série d'apparitions publiques et de publications en ligne erratiques du rappeur ont suscité l'inquiétude et amené Kardashian à s'exprimer.

Elle a déclaré que son mari souffrait de troubles bipolaires, qu'il était "une personne brillante mais compliquée" et a appelé le public et les médias à faire preuve d'une plus grande empathie à l'égard de sa santé mentale.

Les rumeurs de leur divorce circulent depuis des mois, dans un contexte où Kardashian aurait engagé l'avocate bien connue Laura Wasser.