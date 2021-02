Malcolm X : pourquoi la famille demande la réouverture de l'enquête sur le meurtre du héros américain

La demande était basée sur une lettre sur le lit de mort d'un homme qui était policier au moment du meurtre de 1965, alléguant que la police de New York et le FBI ont comploté dans l'opération.

En 2020, un avocat du comté de Manhattan a lancé un examen des condamnations, après avoir rencontré des représentants d'Innocence Project, un groupe juridique à but non lucratif qui se bat pour la justice pour les personnes qui, selon lui, ont été condamnées à tort.

La lettre indique que le département de police de New York et le Federal Bureau of Investigation (FBI) ont dissimulé les détails de l'assassinat du 21 février 1965 à Harlem's Audubon Hall, Upper Manhattan, selon la famille de Wood et son avocat.