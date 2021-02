Que savons-nous de l'histoire controversée et surprenante du syndrome de Stockholm ?

Légende image, Un braquage de banque raté en 1973 a donné son nom à un trouble psychologique qui est devenu célèbre.

"On dit qu'on peut se figer dans la peur et je crois que mon esprit s'est déconnecté. Une crainte indescriptible".

C'est ainsi que Kristin Ehnmark se souvient du moment le plus effrayant de sa vie.

C'était l'été 1973 et elle était l'un des quatre otages du braquage de la Kreditbanken, une banque située sur la place Norrmalmstorg à Stockholm, par Jan-Erik Olsson, un criminel de 32 ans, expert en perçage de coffres-forts et en explosifs.

A un moment donné, Olsson a voulu montrer à la police qu'il était sérieux, alors il a choisi Sven Safstrom, un autre otage, et lui a dit : "je vais te tirer dans la jambe, mais je vais éviter les os pour ne pas te faire trop mal", raconte Kristin à la BBC.

A ce moment crucial, Kristin a dit quelque chose d'étrange : "Sven, c'est seulement dans la jambe".

Pourquoi dirait-elle une chose pareille ? Pourquoi se rangerait-elle du côté d'un dangereux criminel ?

Vous pensez probablement avoir la réponse, un composite de deux mots qui se sont réunis après cet événement il y a presque un demi-siècle, mais lorsqu'il s'agit du syndrome de Stockholm, tout n'est pas aussi clair.

Reprenons depuis le début.

Un 23 août dans la capitale suédoise

C'était un jour ensoleillé lorsque Kristin, alors âgée de 22 ans et travaillant comme sténographe à la Kreditbanken, finissait d'écrire une lettre.

"Soudain, j'ai entendu des coups de feu et je me suis jeté par terre. Le voleur s'est installé derrière le bureau et a pointé son arme sur nous et nous a ordonné, à moi et à deux collègues, de nous lever", explique Kristin à la BBC.

Le hold-up a été déjoué à l'arrivée de la police.

Mais Olsson, qui venait de s'échapper de prison, avait un plan : utiliser les otages pour fuir le pays.

Crédit photo, Bettmann Archive Légende image, Les quatre otages de la Kreditbanken : en haut, Gunnel Birgitta Lundbald, 32 ans, à gauche, et Kristin Enmark, 22 ans, à droite ; en bas, Elisabeth Oldgren (en casquette) et Sven Safstrom, 25 ans.

Le voleur a demandé de l'argent, une voiture et un ami qui purgeait une peine de prison pour être amené à la banque.

Il s'appelait Clark Olofsson, et Kristin l'a reconnu.

"Ils l'ont décrit comme "extrêmement dangereux"

Il avait 26 ans et était l'un des criminels les plus notoires de Suède. Il avait dévalisé des banques, était lié au meurtre d'un policier et s'était déjà évadé de prison à deux reprises.

Étonnamment, les négociateurs ont accepté, ont fait venir Olofsson et l'ont laissé entrer dans la banque.

Ils leur ont également donné l'argent et ont garé une Ford Mustang bleue avec un plein d'essence prête à être utilisée par Olsson et Olofsson, mais ils ont refusé une demande : leur permettre d'emmener certains des otages avec eux.

Les criminels ont mis les otages dans la chambre forte. Soudain, un policier qui était entré sans se faire remarquer a fermé la porte, laissant les 4 otages ainsi que les 2 criminels pris au piège.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les otages ont été piégés dans la chambre forte de la banque.

Pendant que les autorités tentaient de contrôler la situation, Olsson a fait asseoir un des otages devant la porte, lui a attaché une bombe au pied et a éteint les lumières.

Dans l'obscurité, la seule chose qui rompait le silence était le bruit d'Olsson mâchant des pilules de caféine.

Au fil des heures, il a commencé à s'énerver et a décidé qu'il devait prouver à la police qu'il était sérieux. C'est alors qu'il lui est venu à l'esprit de tirer dans la jambe de Sven.

Et c'est alors que Kristin a commencé à se comporter de cette manière étrange qui allait être détaillée et débattue pendant les 50 années suivantes.

L'appel

"J'ai vraiment honte de ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que je suis. Il m'a fallu environ 10 ans pour en parler".

Les autres ont essayé de convaincre Olsson que ce n'était pas une bonne idée, qu'il n'arriverait à rien en blessant Sven.

Kristin a eu une autre idée particulière : elle a appelé le Premier ministre suédois Olof Palme.

Il s'est identifié par son nom et comme l'un des otages de la banque. "Le secrétaire m'a dit d'attendre un moment, puis il a parlé."

Si une conversation entre un otage et un premier ministre vous paraît étrange, le monde sera plus tard plus étonné de ce qu'elle lui a dit. Elle a parlé chaleureusement de ses ravisseurs et a dit qu'elle leur faisait plus confiance qu'à la police.

Dans l'enregistrement de la conversation, on entend Kristin dire qu'elle est "très déçue" de lui.

Le Premier ministre était sidéré, voire offensé.

"J'ai essayé de toutes les manières possibles de le convaincre de nous laisser partir à deux avec Olsson et Olofsson dans la voiture", dit-elle à la BBC.

Palme lui répondit qu'il était impossible de dire aux criminels de rendre leurs armes ; elle lui dit qu'ils ne le feraient pas. Cette conversation a été répétée plusieurs fois jusqu'à ce que le premier ministre exaspéré dise quelque chose qui a été effacé de l'enregistrement de cette conversation : "Eh bien, alors peut-être devrez-vous mourir".

En désespoir de cause, Kristin a raccroché.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Olof Palme faisant de l'exercice dans le jardin de sa maison en septembre 1973, un mois après le cambriolage de la banque.

Le siège se poursuivit pendant six jours supplémentaires. Finalement, la police s'est emparée de la banque et, avec leurs armes prêtes, a crié aux otages de sortir les premiers.

Jan nous a dit : "si vous sortez en premier, ils vont nous tuer. Nous avons donc dit : "Vous sortez en premier", se souvient Kristin. Les otages protégeaient ceux qui les avaient retenus en otage et avaient menacé leur vie.

Les criminels sont sortis les premiers, s'arrêtant à la porte pour dire au revoir aux otages - des baisers aux femmes et une poignée de main avec Sven. Quand Kristin est sortie, elle a essayé d'éviter d'être allongée sur un brancard ; elle semblait plus en colère contre la police que contre les criminels.

Le syndrome

Quelques jours plus tard, le négociateur en chef, le psychiatre Nils Bejerot, explique au monde entier pourquoi Kristin a agi comme elle l'a fait. La cause de son comportement irrationnel, dit-il, est un syndrome psychiatrique qu'il appelle Norrmalmstorg.

Ainsi est né le syndrome de Stockholm, qui a pris son nom de la ville et non de la place suédoise.

"Quand une personne normale est kidnappée par un criminel qui a le pouvoir de la tuer, en quelques heures, l'otage a une sorte de régression vers des émotions infantiles : il ne peut pas manger, parler, aller aux toilettes sans permission. Le faire est un risque, elle accepte donc que son ravisseur soit celui qui lui donne la vie, comme l'a fait sa mère", explique le psychiatre Frank Ochberg, qui a défini le syndrome pour le FBI et Scotland Yard dans les années 1970.

Et, en 1974, Patty Hearst, l'héritière de la fortune d'une famille qui possédait un journal californien, a été enlevée par des activistes révolutionnaires. Après des mois de captivité, elle les a rejoints pour un braquage. Elle a finalement été capturée et lors de son procès, ses avocats ont utilisé le syndrome de Stockholm pour la défendre.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Avec le cas de Patty Hearst, le syndrome de Stockholm est devenu célèbre.

Le syndrome est devenu populaire et a depuis résonné à travers les sciences sociales, pas toujours pour le mieux.

Avant et après

"Kristin est l'une des femmes les plus célèbres et les moins comprises en psychologie", affirme à la BBC le psychologue Allan Wade, thérapeute et chercheur spécialisé dans les questions de violence.

"Le syndrome de Stockholm fait partie de la famille des concepts utilisés pour représenter les personnes violées et opprimées", soutient-il.

Et elle a des racines qui sont antérieures à l'affaire suédoise.

"Elle provient essentiellement de plusieurs lignes de pensée combinées par Anne Freud dans son article de 1940 sur l'identification à l'agresseur", dit Wade.

Sigmund Freud travaillait avec des enfants maltraités et Anna, sa fille et la fondatrice de la psychanalyse des enfants, a conclu qu'un enfant qui était traité violemment intériorisait cette violence et sympathisait avec l'agresseur. Pour elle, c'était un mécanisme de défense.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'idée avait une histoire : Anna Freud, la plus jeune fille du père de la psychanalyse et mère de cette discipline pour enfants, l'avait soignée.

"L'idée psychanalytique était que lorsque les gens sont accablés par la peur, ils reviennent inconsciemment à un stade infantile et commencent à s'identifier à l'agresseur, car c'est lui qui leur donne la vie. On trouve dans certaines formes de la pensée marxiste des idées connexes pour expliquer la raison pour laquelle le prolétariat ne se soulève pas contre ses oppresseurs".

Dans tous ces cas, ce sont les victimes qui agissent de manière irrationnelle contre leurs intérêts.

La version remaniée de ces théories, le syndrome de Stockholm, s'est infiltrée dans encore plus de domaines.

Dans les années 1990, elle est devenue un moyen d'expliquer le comportement non seulement des otages ou du prolétariat, mais aussi des victimes de la violence domestique, qui ne veulent ou ne peuvent pas quitter leurs agresseurs.

Quelque chose qui a été rejeté avec véhémence.

"Pour ceux qui ne comprenaient pas pourquoi une femme n'agissait pas comme ils pensaient qu'elle devait le faire et qui avaient une compréhension très limitée de la violence domestique, c'était un moyen facile d'expliquer une situation incroyablement complexe qui peut avoir des raisons multiples et kaléidoscopiques", explique Jess Hill, auteur du livre primé "Look What You Made Me Do".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le syndrome de Stockholm ne devrait pas être utilisé pour expliquer la violence domestique, affirment les opposants.

"Dans une relation intime, qui est très différente d'une situation d'enlèvement avec un étranger, l'idée du syndrome de Stockholm est absurde. Il y a des principes d'attachement en jeu. Il y a le fait que le moment du départ est le plus dangereux. Il y a beaucoup de gymnastique mentale qui amène souvent les femmes à conclure qu'elles n'ont pas d'autre choix que de rester", dit Hill.

Le syndrome de Stockholm ne devrait-il donc être évoqué que dans le cas des personnes enlevées par des criminels ?

Même pas, beaucoup le contestent.

Revenons à l'été 1973 dans cette banque suédoise.

D'un autre point de vue

Y a-t-il une autre façon d'interpréter l'histoire de Kristin Ehnmark ?

Les options de la police étaient essentiellement "sortez ou nous allons venir vous chercher", ce qui, bien sûr, a eu des conséquences tragiques : la mort possible des auteurs, de la police et des otages", explique à la BBC Gary Noesner, ancien chef de l'unité des négociateurs du FBI.

Une étude publiée deux ans après l'incident de Stockholm estime à 79 % le risque de décès d'otages lors d'un affrontement avec la police.

Gardez à l'esprit que, comme le souligne Kristin, les otages ont été extrêmement effrayés.

"Nous n'avons pas dormi. Nous ne savions pas ce que la police allait faire. Ils essayaient de se rapprocher tout le temps. Je pensais que peut-être ils finiraient par faire quelque chose qui m'affecterait, parce que les voleurs devenaient nerveux", soutient Kristin.

Légende image, La réalité des otages isolés dans le caveau était extrêmement pénible.

Le deuxième jour du kidnapping à la banque, le psychologue Bejorot a eu l'idée d'amener le frère d'Olsson, qui est entré dans la banque en criant "Ne tirez pas". Olsson a ouvert le feu. Il s'est avéré que ce n'était pas son frère. Chaque fois que la police est intervenue, le risque pour les otages a augmenté.

"Il n'est pas rare que les otages sentent que la police est un danger : s'ils commencent à tirer, vont-ils mourir dans les tirs croisés ?" dit Noesner.

Au bout d'une semaine, le gouvernement était sous pression.

"C'est alors qu'ils ont percé le toit et les ont gazés", dit Kristin. Le plan était de tous les endormir dans la chambre forte, d'y entrer et de libérer les otages.

"Jan nous a dit que s'ils utilisaient du gaz, nous allions avoir des lésions cérébrales et comme il ne voulait pas que cela arrive, il allait nous tuer." Il leur a mis des cordes autour du cou. "Je pensais que c'était la fin de ma vie."

La vie des otages est en jeu.

Olsson et Olofsson se sont rendus ; Kristin et les autres otages ont survécu. Mais la police les avait enfermés dans une chambre forte, les avait gazés alors qu'ils avaient une corde autour du cou, même le premier ministre avait dit qu'ils pourraient mourir.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Finalement, les criminels se sont rendus et les otages ont survécu.

Cependant, à cause de la façon dont Kristin s'est comportée pendant l'épisode, elle a été étiquetée comme ayant un trouble psychiatrique. Et celui qui l'a fait, c'est Bejerot, le responsable de toutes les décisions qui ont provoqué la panique chez les otages.

"Ils voulaient l'emmener sur une civière et lorsqu'ils lui ont demandé si elle critiquait les actions de la police, elle a répondu "oui, c'était dangereux". La personne suivante qu'ils ont interviewée a dû se sentir critiquée, et il a dit en gros : "vous ne pouvez pas la prendre au sérieux, elle a le syndrome de Stockholm", souligne Wade.

"Pour moi, c'était une façon d'écarter ce qu'elle a fait pour résister, préserver sa dignité et protéger les autres otages."

Ce qui est étonnant, c'est que personne n'a pris la peine de demander son avis à Kristin.

"Aucun des experts mondiaux sur le syndrome de Stockholm qui ont gagné beaucoup d'argent en en parlant ne lui a jamais parlé. Ils ont parlé d'elle, sans elle, au lieu de lui donner une voix pour exprimer sa propre expérience", note Wade.

"J'ai toujours eu l'impression d'avoir fait quelque chose de mal", dit Kristin à la BBC.

Crédit photo, DOMINIO PÚBLICO Légende image, Le psychiatre et criminologue Nils Bejerot, qui travaillait pour la police à l'époque, a inventé le terme de réaction psychologique des victimes d'enlèvement.

"Kristin m'a dit qu'elle aurait souhaité que quelqu'un la retienne pendant très, très longtemps. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils lui ont attribué une pathologie sans respecter l'éthique et sans lui parler", se plaint Wade.

Au lieu d'examiner la situation du point de vue des victimes, on a partiellement supposé que c'était leur erreur. Le pouvoir est entre les mains de ceux qui déterminent les explications.

Et, curieusement, même des experts comme le porte-drapeau du syndrome, Frank Ochberg, ont admis que les cas de syndrome de Stockholm sont rares.

En fait, il n'existe pas de critères diagnostiques largement acceptés pour identifier le syndrome, et on ne le trouve dans aucun des deux principaux manuels de psychiatrie, le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5) et la Classification internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM).

Pour Kristin Ehnmark, "c'est des conneries, si vous pouvez dire ça sur la BBC".

"J'ai fait ce que j'ai pu pour survivre", dit-elle.

