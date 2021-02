Ces moments qui auraient pu accidentellement mettre fin à l'humanité et leur possibilité de se reproduire

Richard Fisher

BBC Future

Crédit photo, NASA Légende image, La capsule de la mission lunaire Apollo 11 flottait dans la mer et il y avait une possibilité de catastrophe lorsqu'elle a été ouverte.

À la fin des années 1960, la NASA a été confrontée à une décision qui aurait pu changer le sort de notre espèce.

Après l'arrivée d'Apollo 11 de la Lune, les trois astronautes de la mission ont attendu d'être récupérés à l'intérieur de leur capsule, flottant dans l'océan Pacifique, chaude et inconfortable.

Les travailleurs de la NASA ont décidé d'aider rapidement leurs trois héros nationaux. Cependant, il y avait une petite chance de déclencher une invasion de microbes extraterrestres mortels sur Terre.

Un autre exemple s'est produit une vingtaine d'années plus tôt, lorsqu'un groupe de scientifiques et de militaires ont été confrontés à un point de basculement similaire.

En attendant d'observer le premier essai d'arme atomique, ils ont pris conscience d'un résultat potentiellement catastrophique. Il était possible que leurs expériences puissent accidentellement enflammer l'atmosphère et détruire toute vie sur la planète.

À certains moments du siècle dernier, quelques groupes de personnes ont tenu le destin du monde entre leurs mains.

Ils étaient responsables de la possibilité, faible mais réelle, de provoquer une catastrophe totale. Pas seulement la fin de leur propre vie, mais la fin de tout.

Et qu'est-ce que tout cela nous apprend sur notre attitude face aux risques et aux crises auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ?

La contamination

Lorsque l'humanité a commencé à planifier l'envoi de sondes et de personnes dans l'espace au milieu du 20e siècle, le problème de la contamination s'est posé.

Tout d'abord, il y avait la crainte d'une contamination "future", c'est-à-dire la possibilité que la vie sur Terre puisse nuire au cosmos.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une des théories qui a été étudiée est que les astronautes auraient pu amener des microbes extraterrestres sur Terre.

Le vaisseau spatial devait être stérilisé et soigneusement scellé avant le lancement. Si des microbes s'infiltraient à bord, cela brouillerait toute tentative de détection de vie extraterrestre.

Et s'il y avait des organismes extraterrestres, nous pourrions finir par les tuer par inadvertance avec des bactéries ou des virus terrestres, comme le sort des extraterrestres à la fin du roman "La guerre des mondes".

Ces préoccupations sont aussi importantes aujourd'hui qu'elles l'étaient à l'époque de la course à l'espace.

Une deuxième préoccupation était "après" la contamination, l'idée que des astronautes, des fusées ou des sondes revenant sur Terre pourraient apporter une vie qui pourrait s'avérer catastrophique, soit en surpassant les organismes terrestres, soit bien pire, comme consommer tout notre oxygène.

Une contamination supplémentaire était une crainte que la NASA a dû prendre au sérieux lors de la planification des missions Apollo vers la Lune.

Et si les astronautes transportaient quelque chose de dangereux ?

À l'époque, la probabilité n'était pas considérée comme élevée, peu de gens pensaient qu'il était probable que la Lune abrite de la vie, mais même ainsi, le scénario devait être étudié, car les conséquences pouvaient être très graves.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une opération titanesque a été menée pour sauver les astronautes, mais il y avait des risques.

"Il se peut qu'à 99%, Apollo 11 ne ramène pas d'organismes lunaires", soutient un scientifique influent à l'époque, "mais même cette incertitude de 1% est trop grande pour être suffisante".

La NASA a mis en place plusieurs mesures de quarantaine, même si dans certains cas elle les a accueillies avec protestation.

Les responsables du service de santé publique américain se sont inquiétés et ont demandé des mesures plus strictes que celles initialement prévues, arguant qu'ils avaient le pouvoir de refuser l'entrée aux astronautes contaminés à la frontière.

Après les audiences du Congrès, la NASA a accepté d'installer une unité de quarantaine coûteuse sur le navire qui récupérerait les hommes après leur immersion dans l'océan Pacifique.

Il a également été convenu que les explorateurs lunaires passeraient trois semaines en isolement avant de pouvoir embrasser leur famille ou serrer la main du président.

Crédit photo, NASA Légende image, En 1969, on craignait que la mission lunaire n'apporte sur Terre du matériel étranger dangereux.

Cependant, il y avait une faille majeure dans la procédure de quarantaine, selon Jonathan Wiener, juriste à l'Université de Duke, qui écrit sur cet épisode dans un article sur les perceptions erronées du risque catastrophique.

Lorsque les astronautes touchent l'eau, le protocole original prévoit qu'ils restent à l'intérieur du vaisseau spatial.

Mais la NASA y a cru davantage après que des inquiétudes aient été soulevées quant au bien-être des astronautes de l'époque, qui attendaient dans un espace chaud, étouffant et balayé par les vagues.

Malgré le protocole, il a été décidé d'ouvrir la porte et de secourir les hommes par radeau et hélicoptère (comme le montre la première image de cet article).

Alors qu'ils enfilaient leurs combinaisons de biocontamination et entraient dans les installations de quarantaine du navire, l'air à l'intérieur de la capsule s'est répandu à l'extérieur.

Heureusement, la mission Apollo 11 n'a pas apporté de vie extraterrestre mortelle sur Terre. Mais cela aurait pu se produire dans cette courte période, en conséquence de cette décision de donner la priorité au bien-être des hommes à court terme.

L'annihilation nucléaire

Vingt-quatre ans plus tôt, les scientifiques et les responsables du gouvernement américain ont atteint un autre point de basculement impliquant un risque faible mais potentiellement désastreux.

Avant le premier essai d'armes atomiques en 1945, les scientifiques du Projet Manhattan ont fait des calculs qui laissaient entrevoir une possibilité effrayante.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il y a eu des erreurs dans les calculs des premières armes atomiques.

Dans un scénario qu'ils ont avancé, la chaleur de l'explosion de fission serait si importante qu'elle aurait pu déclencher une fusion incontrôlée.

En d'autres termes, le test aurait pu accidentellement enflammer l'atmosphère et brûler les océans, détruisant ainsi la plupart des formes de vie sur Terre.

Des études ultérieures ont suggéré que cela était probablement impossible, mais jusqu'au jour du test, les scientifiques ont vérifié leur analyse à plusieurs reprises.

Finalement, le jour du test Trinity est arrivé et les fonctionnaires ont décidé d'aller de l'avant.

Lorsque le flash a été plus long et plus lumineux que prévu, au moins un membre de l'équipe a pensé que le pire était arrivé.

L'un d'eux était le président de l'université de Harvard, dont l'étonnement initial s'est rapidement transformé en peur.

Non seulement il n'avait aucune confiance dans le fait que la bombe fonctionnerait, mais quand elle a fonctionné, il a cru qu'ils l'avaient fait exploser avec des conséquences désastreuses et qu'il assistait, comme il le disait, à la "fin du monde"", confie sa petite-fille Jennet Conant au Washington Post après avoir écrit un livre sur les scientifiques du projet.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le premier essai d'armes atomiques a marqué le début d'une nouvelle ère.

Pour le philosophe Toby Ord, de l'université d'Oxford, ce moment a été un point important de l'histoire de l'humanité.

Il cite la date et l'heure précises du test Trinity - 05h29 le 16 juillet 1945 - comme le début d'une nouvelle ère pour l'humanité, marquée par un changement radical de nos capacités à nous détruire nous-mêmes.

"Soudain, nous libérions tellement d'énergie que nous créions des températures sans précédent dans toute l'histoire de la Terre", écrit Ord dans son livre The Precipice.

Malgré la rigueur des scientifiques de Manhattan, les calculs n'ont jamais été soumis à l'examen d'une partie désintéressée, dit-il, et rien n'indique que les élus aient été informés du risque, encore moins les autres gouvernements.

Les scientifiques et les chefs militaires sont allés de l'avant par eux-mêmes.

Ord souligne également qu'en 1954, les scientifiques ont obtenu une estimation étonnamment incorrecte lors d'un autre essai nucléaire : au lieu d'une explosion prévue de 6 mégatonnes, ils ont obtenu 15.

"Des deux principaux calculs thermonucléaires effectués cet été-là... ils ont obtenu un correct et un incorrect. Il serait erroné de conclure que le risque subjectif d'inflammation de l'atmosphère atteint 50 %. Mais ce n'est certainement pas un niveau de fiabilité sur lequel on peut risquer notre avenir", souligne-t-il.

Un monde vulnérable

Au XXIe siècle, il serait facile de juger ces décisions en fonction de leur époque.

Les connaissances scientifiques sur la contamination et la vie dans le système solaire sont beaucoup plus avancées aujourd'hui et la guerre entre les Alliés et les nazis est terminée.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Malgré la rigueur des scientifiques de Manhattan, les calculs n'ont jamais été soumis à l'examen d'une partie désintéressée, note le philosophe Toby Ord de l'université d'Oxford.

De nos jours, personne ne prendrait plus jamais de tels risques, n'est-ce pas ?

Malheureusement, non. Que ce soit par accident ou autrement, la possibilité d'une catastrophe est, en tout état de cause, plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était alors.

Il est vrai que l'annihilation des extraterrestres n'est pas le plus grand risque auquel le monde est confronté.

S'il existe des politiques de "protection planétaire" pour se prémunir contre la contamination extraterrestre, on peut se demander dans quelle mesure ces réglementations et procédures s'appliqueront aux entreprises privées qui visitent d'autres planètes et lunes du système solaire.

Outre la menace d'une catastrophe extraterrestre, la propagation de notre présence dans la galaxie peut entraîner le risque d'une rencontre potentiellement désastreuse avec des extraterrestres, surtout s'ils sont plus avancés.

L'histoire suggère que les phénomènes négatifs ont tendance à se produire dans les populations qui rencontrent des cultures plus compétentes sur le plan technologique (sinon, regardez le sort des peuples indigènes qui rencontrent des colons européens).

La menace des armes nucléaires est encore plus inquiétante.

Une atmosphère de feu est peut-être impossible, mais un hiver nucléaire semblable au changement climatique qui a contribué à l'extinction des dinosaures ne l'est pas.

Lors de la Seconde Guerre mondiale, les arsenaux atomiques n'étaient pas assez abondants ni assez puissants pour déclencher une telle catastrophe, mais ils le sont aujourd'hui.

Ord estime que le risque d'extinction humaine au XXe siècle était d'environ 1 sur 100.

En plus des risques existentiels naturels qui ont toujours existé, le potentiel d'une mort artificielle a considérablement augmenté au cours des dernières décennies, affirme-t-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les spécialistes affirment que le risque d'extinction humaine est de plus en plus présent.

Outre la menace nucléaire, la perspective d'une intelligence artificielle mal alignée est apparue, les émissions de carbone ont grimpé en flèche et nous pouvons maintenant nous mêler de la biologie des virus pour les rendre beaucoup plus mortels.

Nous devenons également plus vulnérables en raison de la connectivité mondiale, de la désinformation et de l'intransigeance politique, comme l'a montré la pandémie de covid-19.

"Avec tout ce que je sais, je mets le risque de ce siècle à environ 1 sur 6, une roulette russe", écrit Toby Ord.

"Si nous ne faisons pas les choses correctement, si nous continuons à laisser notre croissance en termes de pouvoir dépasser celle de la sagesse, nous devrions nous attendre à ce que le risque soit encore plus élevé au siècle prochain, et ainsi de suite", ajoute-t-il.

Une autre façon dont les chercheurs en risque existentiel ont caractérisé ce danger croissant est de vous demander d'imaginer le tirage de boules dans une urne géante.

Chaque balle représente une nouvelle technologie, une découverte ou une invention. La grande majorité d'entre eux sont blancs ou gris.

Une boule blanche représente une bonne avancée pour l'humanité, comme la découverte du savon. Une boule grise représente un accomplissement mitigé, comme les réseaux sociaux.

Cependant, à l'intérieur de l'urne se trouve une poignée de boules noires. Ils sont extrêmement rares, mais si vous en choisissez un, vous avez détruit l'humanité.

Cette hypothèse, appelée "hypothèse du monde vulnérable", met en évidence le problème de la préparation à des événements très rares et très dangereux dans notre avenir.

Jusqu'à présent, nous n'avons pas choisi de boule noire, mais c'est probablement parce qu'elles sont si rares et que notre main en a déjà effleuré une ou deux lorsque nous l'avons mise dans l'urne.

En bref : nous avons eu de la chance.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les astronautes d'Apollo 11 ont été mis en quarantaine après l'atterrissage, mais il y a eu une brèche lorsqu'ils ont été récupérés en mer.

Il existe de nombreuses technologies ou découvertes qui pourraient se transformer en boules noires. Certaines que nous connaissons déjà, mais que nous n'avons pas encore mises en œuvre, comme les armes nucléaires ou les virus issus de la bio-ingénierie.

D'autres sont des inconnues connues, comme l'apprentissage machine ou la technologie génomique. D'autres encore sont des inconnus inconnus : nous ne savons même pas qu'ils sont dangereux, car ils n'ont pas encore été conçus.

La tragédie de l'inhabituel

Pourquoi ne pas traiter ces risques catastrophiques avec la gravité qu'ils méritent ?

Wiener a quelques suggestions. Il décrit la façon dont les gens perçoivent les risques catastrophiques extrêmes comme des "tragédies de l'inhabituel".

Vous avez probablement entendu parler de la tragédie des biens communs : elle décrit la façon dont des personnes intéressées gèrent mal une ressource commune.

Chacun fait ce qui est le mieux pour lui, mais tout le monde finit par souffrir. Elle est à la base du changement climatique, de la déforestation ou de la surpêche.

Une tragédie de l'"inhabituel" est différente, explique Wiener. Au lieu de gérer mal une ressource partagée, les gens perçoivent ici un risque catastrophique rare.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le site d'essai Trinity aujourd'hui, sous une atmosphère qui heureusement n'a pas pris feu.

Él propone tres razones por las que esto sucede:

La première est l'"indisponibilité" des catastrophes rares.

Les événements récents et marquants sont plus faciles à retenir que les événements qui ne se sont jamais produits.

Le cerveau a tendance à construire l'avenir avec un collage de souvenirs du passé. Si un risque vient en tête de l'actualité (le terrorisme, par exemple), l'inquiétude du public augmente, les politiciens agissent, la technologie est inventée, etc.

Cependant, la difficulté particulière de prévoir les tragédies des rares personnes est qu'il est impossible de tirer des leçons de l'expérience. Ils ne font jamais les gros titres. Mais une fois qu'ils se produisent, la partie est terminée.

La deuxième raison pour laquelle nous percevons mal les catastrophes très rares est l'effet "engourdissant" d'une catastrophe de masse.

Les psychologues observent que l'inquiétude des gens ne croît pas de manière linéaire avec la gravité d'une catastrophe.

Ou, pour faire plus simple, si vous demandez aux gens à quel point ils se soucient de la mort de chaque personne sur Terre, ce n'est pas 7,5 milliards de fois plus inquiétant que si vous leur disiez qu'une personne va mourir. Ils ne tiennent pas non plus compte des vies des générations futures qui sont perdues.

En grand nombre, il semble que l'inquiétude des gens diminue même par rapport à leurs inquiétudes face à une tragédie individuelle.

Dans un récent article pour BBC Future, la journaliste Tiffanie Wen cite Mère Teresa, qui affirme : "si je regarde la masse, je n'agirai jamais. Si j'en regarde un, je le ferai".

Enfin, Wiener décrit un effet de "sous-estimation" qui favorise une attitude d'inaction chez les preneurs de risques parce qu'il n'y a pas de responsabilité.

Si le monde s'écroule à cause de vos décisions, vous ne pouvez pas être poursuivi pour négligence. Les lois et les règles n'ont pas le pouvoir de dissuader l'imprudence des espèces qui disparaissent.

Le plus troublant est peut-être le fait qu'une tragédie rare puisse se produire par accident, que ce soit par arrogance, stupidité ou négligence.

"Toutes choses étant égales par ailleurs, peu de gens préféreraient détruire le monde. Même les entreprises sans visage, les gouvernements indiscrets, les scientifiques imprudents et les autres agents de catastrophe ont besoin d'un monde dans lequel ils peuvent atteindre leurs objectifs de profit, d'ordre, de permanence ou d'autres canons", écrit un jour Eliezer Yudkowsky, chercheur en intelligence artificielle.

"Si notre extinction se déroule assez lentement pour permettre un moment de réalisation horrifiée, les auteurs seront probablement assez surpris... si la Terre est détruite, ce sera probablement par erreur", ajoute-t-il.

Nous pouvons être reconnaissants que les travailleurs du projet Apollo 11 et les scientifiques de Manhattan n'étaient pas ces horribles individus.

Mais à l'avenir, quelqu'un atteindra un autre point de basculement où le sort de l'espèce sera entre ses mains. Ou peut-être sont-ils déjà sur cette voie, se précipitant les yeux fermés vers la catastrophe.

Il faut espérer que, pour le bien de l'humanité, ils prendront la bonne décision le moment venu.

