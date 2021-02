Trump et Kim Jong-un : le jour où le président américain a proposé de ramener son homologue nord-coréen à bord d'Air Force One

Crédit photo, AFP via Getty Images Légende image, Le sommet de Hanoi en février 2019 n'a pas atteint les résultats escomptés.

Les rencontres de Donald Trump avec le leader nord-coréen Kim Jong-un sont parmi les moments les plus marquants de sa présidence.

Dans la série Trump Takes On the World, produite par la BBC et réalisée par Tim Stirzaker, nous découvrons de nouveaux détails sur le déroulement de ces réunions et nous parlons à ceux qui y ont assisté.

Ce qu'ils ont vu a surpris même les diplomates les plus chevronnés, notamment lorsque Trump a proposé au dictateur nord-coréen de le ramener chez lui à bord d'Air Force One, l'avion présidentiel américain.

Le deuxième sommet de Trump avec Kim Jong-un, qui s'est tenu à Hanoi, au Vietnam, ne s'est pas déroulé comme prévu. Lorsque les négociations sur le programme nucléaire de la Corée du Nord ont échoué, Trump est parti brusquement, disant aux journalistes : "parfois, il faut marcher."

Mais avant son départ, le président américain de l'époque a fait à Kim une offre étonnante.

Matthew Pottinger, le plus grand expert asiatique du Conseil national de sécurité de Trump, explique : "le président Trump a proposé à Kim de le ramener chez lui à bord d'Air Force One. Le président savait que Kim était arrivé à Hanoï par un train de plusieurs jours qui traversait la Chine et le président a dit : "je peux vous ramener chez vous en deux heures, si vous voulez". Kim a refusé.

Une "erreur spontanée"

L'offre d'un voyage de retour a été l'une des nombreuses surprises dans la relation improbable entre les deux hommes qui a débuté à Singapour lorsque, comme nous l'a dit John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, "Trump pensait avoir un nouveau meilleur ami".

Crédit photo, Getty Images Légende image, John Bolton affirme que l'annulation des exercices militaires avec la Corée du Sud était "une concession pour laquelle nous n'avons rien obtenu en retour".

Là, Trump a fait un autre geste qui a surpris sa propre équipe, lorsqu'il a accepté la demande de Kim d'annuler les exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud.

"Kim Jong-un, comme il l'avait fait à de nombreuses reprises dans le passé, s'est plaint des grands exercices conjoints entre les forces sud-coréennes et américaines, qui se déroulaient dans la péninsule coréenne depuis plus de 60 ans", souligne M. Bolton à la BBC.

Trump a dit, sans crier gare : "je vais annuler les jeux de guerre [comme il les a appelés]. Il n'y a pas besoin d'eux, ils sont chers et ils vous rendront heureux". Je ne pouvais pas le croire. (Secrétaire d'État) Pompeo, (Chef de cabinet) Kelly et moi étions assis dans la pièce avec Trump et nous n'avons pas été consultés. C'est ce qui vient de sortir de l'esprit de Trump. C'était une erreur spontanée. C'était une concession pour laquelle nous n'avons rien obtenu en retour", ajoute l'ancien conseiller de la Maison Blanche.

Le message secret de Trump à Kim

Le fait que la rencontre entre les deux dirigeants ait été une surprise pour beaucoup.

Quelques mois auparavant, Trump avait appelé Kim "l'homme fusée" et avait menacé la Corée du Nord de "feu et de fureur".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans son discours à l'ONU en 2017, M. Trump a qualifié Kim Jong-un d'"homme fusée".

Jeff Feltman, sous-secrétaire général des Nations unies aux affaires politiques, décrit comment, au plus fort de la crise, il a transmis un message secret de Trump à Kim proposant une rencontre.

Feltman avait été invité à Pyongyang par les Nord-Coréens, mais le Département d'Etat américain lui avait dit qu'ils ne pensaient pas que c'était une bonne idée qu'il y aille. Quelques semaines plus tard, cependant, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, s'est rendu à la Maison Blanche.

"Ils comparaient leurs notes sur ce qui se passait, ce qui pourrait être possible, à quel point c'était dangereux, à quel point une réponse militaire serait probable, tout ce genre de choses. Et le secrétaire général António Guterres a dit au président Trump : "Jeff Feltman a reçu cette étrange invitation à se rendre à Pyongyang et à mener un dialogue politique avec les Nord-Coréens", raconte Feltman.

"Jeff Feltman devrait aller à Pyongyang et Jeff Feltman devrait dire aux Nord-Coréens que je suis prêt à discuter avec Kim Jong-Un", ajoute-t-il.

Feltman rejeté à Pyongyang

Lorsque Feltman se rendit à Pyongyang, il souligna aux Nord-Coréens la gravité de la situation. Il nous a dit : "le principal message que j'ai essayé de faire passer, et ce en réponse à leurs arguments sur la nécessité de la dissuasion, est que ce qu'ils considèrent comme une dissuasion peut provoquer la guerre même qu'ils pensent dissuader".

Le fonctionnaire de l'ONU a demandé une rencontre privée avec le ministre des affaires étrangères de la Corée du Nord pour lui transmettre le message secret de M. Trump.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pour la Corée du Nord, son programme nucléaire est dissuasif.

Il y a eu un peu de silence avant que le ministre des affaires étrangères ne dise : "je ne vous crois pas, pourquoi devrais-je vous croire ? Et j'ai dit : "écoutez, je ne vous demande pas de me croire. Ce que je vous dis, c'est que l'ONU a été chargée d'apporter un message du président Trump ; je suis le porteur de ce message", a rappelé M. Feltman.

"Je suis allé à Pyongyang profondément troublé par le sentiment que la guerre était imminente. J'ai quitté Pyongyang terrifié à l'idée que ce que nous risquions vraiment était une guerre accidentelle", a-t-il ajouté.

L'ambassadeur de Corée du Sud stupéfait

Kim n'a pas répondu directement au message de Trump, mais des mois plus tard, il a dit aux Sud-Coréens qu'il était prêt à rencontrer le président américain. Le conseiller à la sécurité nationale de la Corée du Sud s'est précipité à la Maison Blanche pour livrer la nouvelle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon l'ancien conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, H.R. McMaster, l'ambassadeur de Corée du Sud a été surpris lorsque Trump a accepté de rencontrer Kim Jong-un.

H.R. McMaster, alors conseiller américain pour la sécurité nationale, décrit le moment où Trump a dit "oui" à une réunion : "L'ambassadeur Chung a failli tomber de sa chaise parce qu'il pensait qu'il allait avoir du mal à accepter".

Comme beaucoup à la Maison Blanche, McMaster avait de sérieuses réserves sur l'idée de rencontrer Kim mais, comme pour une grande partie de la politique étrangère de Trump, le président allait faire ce qu'il voulait.

Comme le dit McMaster, "j'ai pensé qu'il serait préférable de laisser Kim Jong-un ressentir un peu plus la pression. Mais, bien sûr, le président ne résisterait pas à cette opportunité".

