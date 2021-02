''Comment je me suis libéré de mon ego toxique et appris à ne pas prendre les choses personnellement''

Pablo Uchoa

BBC World Service

Crédit photo, Imboorling Légende image, Frederik Imbo a décidé de devenir arbitre en raison de son amour du football et de son désir de tester sa résilience

Si vous êtes facilement dérangé par ce que les autres font ou ne font pas, l'histoire de Frederik Imbo devrait vous intéresser.

Lorsque M. Imbo s'est rendu compte qu'il réagissait à chaque petite chose de la vie, comme un conducteur stressé qui klaxonne et joue de ses phares, ou un réceptionniste d'hôtel qui salue froidement, il a décidé qu'il devait faire quelque chose à ce sujet.

Il est donc devenu arbitre de football.

Le lien entre les deux n'est pas évident, mais M. Imbo dit à la BBC que devenir arbitre était juste le genre d'exposition dont il avait besoin pour maîtriser son problème. Parce que les gens crient rarement des choses positives ou encourageantes aux arbitres.

Mais ce n'est pas personnel.

"Je suis le bouc émissaire. Apparemment, je me trompe toujours. C'est toujours de ma faute", a déclaré M. Imbo dans une conférence TEDx plus tôt cette année.

Crédit photo, Imboorling Légende image, M. Imbo est un coach de communication de 45 ans à Gand, en Belgique.

"Et je voulais apprendre comment ne pas prendre tout cela personnellement."

M. Imbo est un coach de communication de 45 ans à Gand, en Belgique.

Il est le fondateur d'Imboorling, une entreprise qui apprend aux gens à communiquer efficacement à travers des présentations, des ateliers et des séances individuelles.

Il dit qu'il est diplômé en théâtre et qu'il a joué dans des films et des séries télévisées, mais qu'il n'a jamais été vraiment "assez talentueux pour percer en tant qu'acteur".

Au cours d'un jeu de rôle, M. Imbo est tombé sur l'idée de l'ego, qu'il décrit comme "la mauvaise partie de nous qui veut avoir raison. C'est comme un enfant en bas âge".

Puis il a commencé à réaliser que souvent, lorsqu'il s'accrochait à des choses que d'autres personnes avaient ou n'avaient pas faites, ce n'était pas son cerveau conscient qui parlait ; c'était son ego.

'Cela n'a rien à voir avec moi'

M. Imbo a conçu deux stratégies pour faire face à de telles situations.

Il s'agit de se dire que l'autre personne passe une mauvaise journée mais que cela n'a rien a voir avec lui - ce qui, la plupart du temps, est exact.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Peut-être qu'il passe juste une mauvaise journée et que ça n'a rien à voir avec toi

Ou il faut admettre que parfois il s'agit bien de lui : que parfois les gens sont mécontents et l'attaquent à cause de ses actes - et il avait simplement besoin de réfléchir et d'accepter cette idée.

"J'ai dit, OK, la meilleure façon de vraiment tester cette théorie est de trouver un contexte dans lequel je serai testé, dans lequel je serai exposé quand il s'agira de ne pas prendre les choses personnellement", dit M. Imbo.

Il n'y a rien de banal à être un arbitre dans le football professionnel ou de base. Cela peut être insultant, intimidant, abusif.

"Les joueurs sont vraiment durs. Vraiment, vraiment durs", déclare M. Imbo.

"Ils crient tout ce qu'ils veulent. Ils viennent de très près et disent 'vous ne savez rien du jeu', ou 'vous utilisez-vous votre cerveau ou quoi ? ". Ce sont les joueurs."

La maltraitance des arbitres n'est bien sûr pas simplement une question d'ego meurtri, mais une réelle préoccupation pour le sport.

Crédit photo, Getty Images Légende image, De nombreux arbitres quittent le match, craignant ou ayant subi une agression de la part des supporters, des joueurs et des managers

Récemment, l'organisation caritative Ref Support UK a signalé une augmentation "massive" du nombre d'officiels de match cherchant le soutien de leur ligne d'assistance, affirmant que les joueurs se comportaient comme des "animaux en cage" après avoir été libérés du confinement du coronavirus.

Le problème est profondément enraciné, selon The Third Team, une entreprise qui enseigne la résilience des arbitres.

En 2018, il y avait 7 000 arbitres enregistrés au Royaume-Uni et 200 ont décidé de quitter le jeu, craignant ou ayant subi des agressions et des menaces de violence de la part des joueurs, des managers et des fans.

Mais indépendamment de cela, même dans des conditions normales, les arbitres ont besoin de beaucoup de force mentale pour faire face à leur critique intérieur, à leurs insécurités et à tous les discours négatifs qui accompagnent leurs angoisses.

La lueur d'espoir est que devenir mentalement dur en tant qu'arbitre peut aider dans tous les aspects de la vie.

'Un ego toxique'

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un "ego toxique" peut rendre notre bonheur dépendant d'une validation externe. Cela peut nous donner envie d'éloges, de reconnaissance sur les réseaux sociaux.

Des experts comme Ryan Holiday, auteur à succès de "Ego is the Enemy", ont déjà prévenu qu'un "ego toxique" peut rendre notre bonheur dépendant d'une validation externe. Cela peut nous donner envie d'éloges, de reconnaissance, de goûts sur les réseaux sociaux.

Dans le processus de recherche de validation, les gens risquent d'ignorer leurs passions, de devenir moins créatifs et de ne jamais trouver de véritable succès, dit M. Holiday.

Les personnes avec un ego gonflé ont souvent droit et sont déconnectées de la réalité.

Paradoxalement, ils deviennent la proie de leurs propres attentes irréalistes lorsque la réalité revient et qu'ils sont obligés de faire face à une grosse chute de leur piédestal.

Un sentiment de supériorité et une faible estime de soi sont les deux faces d'une même médaille.

Mais comment pouvons-nous garder notre ego sous contrôle ?

La girafe et le chacal

Crédit photo, Getty Images Légende image, La girafe est la partie de nous qui est gentille et cherche à "connecter et comprendre", selon la théorie de la communication non violente

M. Imbo utilise une métaphore animale développée par Marshall B. Rosenberg, le fondateur d'une théorie appelée communication non violente, pour décrire deux qualités contrastées présentes en chacun de nous.

Le chacal est autoritaire et critique. La girafe est à la fois douce et forte. Le premier "est toujours dans leur ego et veut avoir raison", dit M. Imbo.

Le second est gentil et cherche à "connecter et comprendre".

Vivre avec les deux est parfois une contradiction impossible à gérer, admet-il.

"Pour être honnête, le noyau de mon être est beaucoup plus lié au chacal qu'à la girafe. Cependant, mes valeurs sont beaucoup plus alignées avec la girafe. J'apprécie vraiment le respect et l'égalité, mais je peux rapidement retrouver le chacal en moi", explique-t-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Mr Imbo dit que ses valeurs sont beaucoup plus alignées avec la girafe. Il apprécie le respect et l'égalité,

Mais il ne s'agit pas de choisir entre l'un ou l'autre, mais de laisser de la place aux deux.

S'il prend une mauvaise décision pendant un match, par exemple, M. Imbo dit qu'il aime approcher le manager offensé et reconnaître l'erreur.

"Je dis, pouvons-nous en parler ? Et c'est tout ce que j'ai à faire. Le ton de sa voix change immédiatement, parce que vous communiquez avec l'intention de vous connecter. Leur ego baisse [le garde] et le langage corporel change", explique-t-il.

"A partir du moment où leur ego est reconnu, il y a place pour la vulnérabilité, et dans 90 % des cas, l'entraîneur dit : 'Ouais, tu as fait une erreur, mais ma réaction n'était pas non plus très respectueuse'.

'Il s'agit de moi'

Crédit photo, Reuters Légende image, Accepter la critique peut être difficile, dit M. Imbo, mais c'est de là que vient la vraie leçon.

Accepter la critique peut être difficile, dit M. Imbo, mais c'est de là que vient la vraie leçon.

Parce que si nous sommes blessés lorsque quelqu'un nous critique, cela signifie probablement qu'ils ont touché "un nerf brut" - une insécurité à notre sujet ou des sentiments de doute de soi enracinés dans des expériences passées.

"Alors ça veut dire : il s'agit de moi", dit M. Imbo.

"Cela signifie qu'il y a une insécurité en moi, et je revis quelque chose qui s'est déjà produit dans mon passé. Je recrée une douleur que j'ai ressentie auparavant".

Alors M. Imbo sait qu'il est temps d'être "doux avec moi-même", de se donner un peu d'amour-propre.

"Plus vous vous aimez, plus vous vous acceptez, plus vous aurez de chances de ne plus croire que les autres sont responsables de votre propre bonheur", dit-il.

Crédit photo, Imboorling Légende image, En devenant arbitre, M. Imbo se dit heureux "d'une manière plus durable"

En devenant arbitre, M. Imbo se dit heureux "d'une manière plus durable".

Mais vous n'avez pas besoin de subir des abus pour vous en rendre compte, bien sûr.

Dans son discours TEDx, M. Imbo a une manière ingénieuse et moins drastique de transmettre le même message : il prend un billet de 20 euros de sa poche et demande qui dans le public le veut. Un groupe de personnes lève la main.

Puis il froisse le billet et le jette par terre. Les mains sont toujours levées. Il le ramasse, le mâche, le crache par terre, le piétine.

Mais les mains sont toujours levées, après tout, c'est toujours un billet de 20 euros. M. Imbo livre ensuite son message principal.

"Les gens peuvent vous attaquer, vous critiquer ou vous ignorer. Ils peuvent vous froisser avec leurs mots, vous recracher ou même vous marcher dessus", dit-il.