Le streaming transforme-t-il l'art du cinéma en simple consommation ?

Pour de nombreuses personnes coincées chez elles pendant le confinement, les services de streaming ont permis de maintenir l'expérience cinématographique, offrant une alternative pendant que les cinémas restent fermés.

Mais le réalisateur Martin Scorsese n'est pas fan. Dans un article pour le magazine Harper's, il a averti que le cinéma est "dévalorisé... rabaissé et minimisé" en étant jeté sous le terme générique de "contenu".

Il a spécifiquement critiqué le manque de curation des plateformes de streaming, affirmant que les algorithmes, qui fournissent des recommandations basées sur les habitudes de visionnement individuelles ou collectives, nuisent à la forme d'art et "traitent le spectateur comme un consommateur et rien d'autre".

Ce n'est pas la première fois que M. Scorsese, lauréat d'Oscar pour des films rangés au rang de classiques tels que Raging Bull et Goodfellas, s'exprime contre l'état de l'industrie. En 2019, il a déploré la dépendance des cinémas multiplex aux films de super-héros, comparant les films Marvel aux manèges des parcs d'attractions.

Mais comment ces algorithmes fonctionnent-ils et sont-ils vraiment aussi nuisibles sur le plan culturel que le suggère Scorsese ?

'Bienvenue dans la Matrice'

Les algorithmes déterminent ce qui vous intéresse et vous en proposent davantage, en utilisant autant de données qu'ils peuvent.

Le cinéma produit depuis longtemps des films d'avertissement sur des ordinateurs et des technologies développés pour améliorer et servir l'intérêt humain. De Terminator à Matrix, le message futuriste des superproductions a toujours été que l'on ne peut pas faire confiance aux machines.

Et pourtant, l'industrie du divertissement s'appuie de plus en plus sur ce concept pour que le public continue à regarder toujours plus de vidéos.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Terminator et The Matrix sont deux des films qui ont donné une mauvaise réputation au machine learning

Les algorithmes des services de streaming utilisent différents aspects de votre comportement pour influencer la façon dont l'entreprise va catégoriser, trier, filtrer et présenter les différents types de contenu.

Cela va des formats, comme les films, la télévision et la musique, aux différentes sources de recommandation - labels, genres, listes de lecture et autres utilisateurs susceptibles de partager vos goûts.

Tout cela est vendu au nom de la personnalisation, explique Elinor Carmi, associée de recherche au département communication et médias de l'université de Liverpool.

Algorithmes qui " incitent " les gens

"Pour suivre votre comportement et établir un profil, ces plateformes veillent à ce qu'une seule personne soit associée à un compte", dit-elle.

"Même lorsque vous payez pour un compte qui peut accueillir plusieurs personnes sur Netflix, Amazon Prime ou Apple TV, il offre à chaque individu une entrée séparée qui enregistrera toutes vos préférences, comportements et modèles".

"Des algorithmes fonctionnent à l'arrière-plan de l'interface que les gens voient lorsqu'ils se connectent, ce qui permet d'indiquer et de pousser les gens à choisir ce qu'ils doivent faire - en donnant la priorité aux éléments situés en haut des boutons de recherche/affichage, aux couleurs et même aux images".

Netflix a déjà révélé qu'il personnalisait même les vignettes de certaines émissions, l'algorithme choisissant les plus attrayantes en fonction de l'historique de visionnage de la personne.

Crédit photo, Netflix Légende image, Stranger Things est l'un des titres de Netflix, avec une sélection d'affiches que l'algorithme fait correspondre aux préférences du spectateur

"Nous n'avons pas un seul produit mais plus de 100 millions de produits différents, un pour chacun de nos membres avec des recommandations personnalisées et des visuels personnalisés", peut-on lire sur un post de leur blog technique.

L'objectif du système de recommandations personnalisées de Netflix, tout comme celui de ses concurrents, a été de "présenter les bons titres à chacun de nos membres au bon moment".

Mais M. Scorsese craint que le machine-learning ne simplifie l'expérience de l'utilisateur.

Les algorithmes, dit-il, réduisent tout à "un sujet ou un genre", rendant tout type de conservation et de compréhension de la valeur artistique sans signification. Il y a des exceptions, dit-il, comme la chaîne Criterion et d'autres points de vente qui sont "réellement conservés".

Le contenu, dit-il dans son essai, est maintenant "un terme commercial pour toutes les images en mouvement : un film de David Lean, une vidéo de chat, une publicité pour le Super Bowl, une suite de film de superhéros, un épisode de série".

Crédit photo, STEPHANIE BRANCHU/NETFLIX Légende image, Emily in Paris de Netflix a été décrit comme de l'"ambient TV" apaisante

Est-il juste de brosser un tableau aussi défavorable ? Carmi n'en est pas sûre. "Contrairement à ce que présentent ces entreprises, les humains sont toujours impliqués", dit-elle.

Elle voit plutôt cela comme une "bataille entre les anciens et les nouveaux gardiens de l'art et de la culture".

"Au fond, la curation a toujours été menée en coulisses", avec peu de clarté quant à la logique qui sous-tend les choix faits pour produire et distribuer l'art et la culture, dit-elle.

Prenons le système de classification des films de la Motion Picture Association (MPAA) des États-Unis. Le documentaire de 2006, This Film Is Not Yet Rated, a exploré la manière dont la classification des films affecte leur distribution et les accusations selon lesquelles les films des grands studios obtiennent une classification plus clémente que celle des sociétés indépendantes.

"Mais ce serait une erreur de présenter les anciens gardiens sous des couleurs romantiques par rapport aux sociétés de nouvelles technologies. Dans les deux cas, il s'agit d'institutions puissantes qui définissent, contrôlent et gèrent les frontières de ce qui est art et culture", explique Carmi.

'Essor de l'ambient TV'

Comment l'infrastructure du service de streaming influence-t-elle les habitudes d'écoute et de visionnage ?

L'arrivée de la liste du "top 10" de Netflix l'année dernière a fait sensation en révélant des inclusions surprenantes qui donnent une idée de l'approche de la plateforme.

Dans un article du Guardian demandant pourquoi les choix étaient "si déséquilibrés", Wendy Syfret a écrit : "Netflix ne gagne pas d'argent avec des films à succès encensés par la critique ou des productions respectées ; elle réussit à convaincre les gens de passer énormément de temps sur leur site".

Cela signifie qu'il faut offrir un contenu qui convienne à tout le monde, quelle que soit son humeur, de sorte que l'intégrité artistique n'est pas toujours la priorité, comme le montre la montée de la "télévision d'ambiance".

En discutant de cette tendance dans un article pour le New Yorker, Kyle Chayka a cité Emily in Paris comme exemple. Bien qu'il ait attiré quelques avis négatifs de la part des critiques et des réseaux sociaux, il domine toujours le top 10 mondial de Netflix.

Le but de l'émission, écrit-il, "est de fournir un arrière-plan sympathique pour votre téléphone, rafraîchir vos propres flux - sur lesquels vous trouverez les mèmes d'Emily in Paris, y compris tout un genre de remakes de TikTok".

Scorsese a-t-il donc raison de suggérer que les services de streaming réduisent le contenu au "plus petit dénominateur commun" ?

Le journaliste et professeur de médias Tufayel Ahmed suggère qu'ils sont une cible facile, et la réalité est un peu plus complexe.

Selon lui, l'accent mis sur "l'attraction des chiffres" peut signifier que certaines des meilleures émissions n'obtiennent pas la promotion et sont donc annulées.

"Prenez une émission comme The OA sur Netflix", dit-il, "qui a été adorée par la critique mais annulée après deux saisons, dont la dernière n'a pas atteint les mêmes chiffres d'audience".

"Certaines des meilleures émissions en streaming semblent ne pas faire beaucoup de bruit, tandis que des tonnes de marketing et de publicité sont misés sur des émissions plus génériques que les gens savent qu'ils vont regarder. Cela devient une prophétie auto-réalisatrice".

Légende image, Michaela Coel joue dans le film qu'elle a écrit et co-réalisé I May Destroy You

Scorsese lui-même en a directement profité en s'appuyant sur Netflix pour financer son film de gangsters de 2019, The Irishman, après que les studios traditionnels aient refusé.

"Il y a un argument à faire valoir pour que les services de streaming investissent dans la publicité et le marketing de ces projets afin de les faire connaître", déclare Ahmed.

Mais si la responsabilité retombe en partie sur les épaules des services de streaming, les choix du public eux-mêmes ne peuvent pas être oubliés.

"On ne peut pas reprocher aux seuls algorithmes que les gens consomment des contenus peu regardés plutôt que des séries et des films jugés dignes, car depuis des années, les gens affluent pour regarder facilement des séries populaires à la télévision, par exemple".

"Des émissions comme Mrs Brown's Boys de la BBC et The Masked Singer d'ITV obtiennent des chiffres d'audiences énormes - en comparaison, combien de personnes ont regardé I May Destroy You en direct sur BBC One ?" demande Ahmed.

Mais malgré cela, il voit quelques raisons d'être positif. Selon lui, les services de streaming ont été plus ouverts en racontant des histoires diverses loin du regard blanc masculin traditionnel d'Hollywood.

Crédit photo, Channel 4/It's A Sin Légende image, L'émission It's A Sin de Channel 4, qui parle de l'épidémie de VIH/SIDA dans les années 1980, a attiré un nombre record de téléspectateurs sur le service de streaming de la chaîne All4

"Le streaming a permis à des émissions comme I May Destroy You et It's A Sin, qui mettent en scène des personnages marginalisés - noirs et LGBTQ - qui ne pourraient pas autrement avoir des émissions de prime-time et être montrées aux masses."