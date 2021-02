Comment Facebook est devenu si puissant dans la diffusion de l'information

Et l'influence démesurée de la plateforme sur la façon dont certaines rédactions prennent des décisions éditoriales et d'embauche a conduit à la décrire comme "le rédacteur en chef absent de la salle".

Facebook devient la principale source d'information australienne

Il ne fait aucun doute que Facebook est devenu l'un des réseaux sociaux les plus importants - si ce n'est le plus important - pour de nombreux consommateurs de nouvelles.

Selon un rapport de l'Institut Reuters, jusqu'à 40 % des Australiens ont utilisé Facebook pour les actualités entre 2018 et 2020 - ce qui en fait la plateforme de médias sociaux et de messagerie la plus populaire du pays pour les informations.

En 2018, un régulateur du marché australien a lancé une enquête sur l'impact de Google et de Facebook sur la concurrence dans les médias et la publicité.

L'enquête menée par la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) a révélé que les grands géants technologiques se taillaient la part du lion des revenus et des profits dans l'espace médiatique.

Il justifie cette intervention sur le marché en faisant valoir que l'industrie australienne de l'information, en proie à des difficultés, et qu'un média fort est vital pour l'intérêt public et la démocratie.

Une relation symbiotique ?

"Les éditeurs choisissent volontiers de publier des nouvelles sur Facebook, car cela leur permet de vendre plus d'abonnements, d'accroître leur audience et d'augmenter les revenus publicitaires", explique William Easton, le directeur général local de la société.

Mais l'information est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens utilisent les médias sociaux, selon le rapport de Reuters, et Facebook est la plus grande plateforme sociale pour cela.

Les buts ne cessent de changer

"Dans l'ensemble, un problème majeur réside dans la mesure dans laquelle les organisations de médias se sont volontairement empêtrées dans l'algorithme de Facebook et ont commencé à mesurer leur succès via Facebook", soutiennent-ils.

"On nous a dit que les histoires audio ne fonctionneraient pas [sur les réseaux sociaux] et qu'il fallait donc écrire le contenu dans un article numérique pour qu'il soit partagé, mais tout à coup, il fallait que ce soit une vidéo", précise le journaliste radio.

"Et on avait parfois l'impression que la qualité ou la nature de ce que l'on obtenait n'avait pas d'importance, [ou que] c'était une bonne histoire, si elle n'était pas adaptée à l'algorithme", ont-ils ajouté.

"Plus de roi de la colline"

Il a également créé un environnement de nouvelles qui est plus représentatif des communautés qui ont été "complètement et régulièrement ignorées par les médias établis", dit M. Nielsen.

"Qu'est-ce que cela signifie quand vous n'êtes plus le roi de la colline avec un accès structuré et privilégié à l'attention des gens, mais que vous devez en fait vous battre pour cela dans les tranchées avec beaucoup d'autres choses que les gens trouvent apparemment plus convaincantes et utiles que ce qu'ils voient dans le journalisme ?