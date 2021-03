Que se passe-t-il lorsque vous travaillez au lit pendant un an

L'attrait du travail au lit est fort, mais transformer son matelas en bureau peut déclencher toute une série de problèmes de santé, tant psychologiques que physiques.

Pour de nombreuses personnes, travailler à domicile, ou "WFH", signifie aussi "WFB" - travailler au lit. Pour s'habiller et se rendre au bureau, il ne suffit plus de s'asperger d'eau et d'ouvrir un ordinateur en s'installant sous sa couverture.

Un nombre surprenant de personnes s'installent sur leur matelas ; selon une étude de novembre 2020, 72 % des 1 000 Américains interrogés ont déclaré avoir travaillé à distance depuis leur lit pendant la pandémie, soit une augmentation de 50 % depuis le début de la crise.

Un Américain sur dix a déclaré avoir passé "la plus grande partie ou la totalité de sa semaine de travail" - 24 à 40 heures ou plus - au lit. Cela est particulièrement vrai pour les jeunes travailleurs ; au Royaume-Uni, les travailleurs âgés de 18 à 34 ans sont les moins susceptibles d'avoir un bureau et une chaise adéquats, et sont deux fois plus susceptibles de travailler depuis leur lit que les travailleurs plus âgés.

Mais la WFB n'est pas seulement due à l'absence d'une bonne chaise : beaucoup apprécient tout simplement le confort et la facilité d'installation. Sur Instagram, le hashtag #WorkFromBed présente des milliers de photos, dont beaucoup montrent des personnes souriantes blotties dans leur pyjama avec des tasses de café, voire un petit déjeuner sur un plateau.

Mais la réalité est que transformer son lit en bureau peut déclencher toute une série de problèmes de santé, tant psychologiques que physiques. Et même si vous ne les remarquez pas maintenant, des effets néfastes - peut-être permanents - pourraient apparaître plus tard dans la vie.

Étudier et faire ses devoirs depuis son lit est également mauvais, et travailler sur un lit en étant allongé sur le ventre peut être particulièrement néfaste pour le corps

Cauchemar ergonomique

Il est important de reconnaître que le travail à domicile est un privilège qui n'est pas accordé à des centaines de millions de personnes. De plus, pour certains travailleurs à distance, il n'y a tout simplement pas de place pour un poste de travail complet, ce qui signifie que le travail au lit peut être leur seul choix.

Pour d'autres encore, c'est l'option la plus facile et la plus simple. Les gens peuvent avoir un bureau ou une table de cuisine pour y placer leur ordinateur, mais ils choisissent de ne pas le faire.

Mais les experts affirment que le travail au lit soit évitable ou non, les conseils ergonomiques sont les mêmes : ce n'est pas bon pour votre corps, il est donc très important de varier votre posture et de soutenir différentes parties de votre corps dans la mesure du possible.

Votre cou, votre dos, vos hanches, etc. sont tous tendus lorsque vous êtes sur une surface molle qui vous encourage à vous affaisser ou à vous étendre. "Rien de tout cela n'est optimal", explique Susan Hallbeck, directrice de l'ingénierie du système de santé à la clinique Mayo, l'un des plus grands instituts de recherche médicale aux États-Unis. "Vous n'êtes pas vraiment soutenu d'une manière qui soit propice au travail."

Les jeunes, souligne-t-elle, sont particulièrement susceptibles d'être victimes de ces mauvaises habitudes, car ils ne les ressentent pas toujours immédiatement. Mais la douleur va s'intensifier au fil du temps. Et selon les mauvaises habitudes que vous avez prises au cours de l'année écoulée, le mal peut déjà être fait. Cela dépend de la personne, mais il peut être trop tard pour résoudre les problèmes ergonomiques auxquels vous serez confronté en vieillissant.

Il peut s'agir de simples maux de tête, mais aussi d'une raideur permanente du dos, d'arthrite et de ce que l'on appelle les douleurs cervicales, c'est-à-dire les douleurs dans les os, les ligaments et les muscles du cou qui permettent le mouvement. "Tout est mieux que de continuer la mauvaise habitude. Chaque fois que vous pouvez arrêter, arrêtez", dit M. Hallbeck.

Si vous devez continuer à travailler depuis votre lit ("il y a des degrés de mal", dit M. Hallbeck), essayez de recréer autant que possible l'expérience de la position assise sur une chaise droite, et visez une "posture neutre" - c'est-à-dire, évitez d'exercer une tension sur une partie de votre corps.

Enroulez un oreiller et collez-le sous le bas de votre dos pour un soutien lombaire, placez des oreillers sous vos genoux, essayez de séparer l'écran de votre clavier (si vous en êtes capable) et placez l'écran à la hauteur des yeux ou plus haut. Quoi que vous fassiez, évitez de vous allonger sur le ventre pour taper ; cela vous fait vraiment mal au cou et aux coudes.

En cas de doute, faites preuve de créativité, par exemple en utilisant une planche à repasser comme bureau de fortune. Mais si vous le pouvez, il vaut la peine d'asperger un peu de confort. "Si vous allez travailler à la maison pendant longtemps - et la plupart des experts le prédisent - il est vraiment rentable d'investir dans un bon poste de travail, même s'il s'agit d'un tout petit poste de travail", ajoute M. Hallbeck.

Casse-tête

Lorsque vous travaillez au lit pendant un an, votre corps n'est pas seulement potentiellement détruit. Cela peut aussi nuire à votre productivité et à vos habitudes de sommeil.

"En tant que spécialistes du sommeil, nous avons tendance à recommander que le lit soit réservé aux trois : pour dormir, pour faire l'amour ou pour être malade. C'est tout", explique Rachel Salas, professeur associé de neurologie et spécialiste du sommeil à l'université Johns Hopkins du Maryland.

Plus vous regardez la télévision au lit, jouez à des jeux vidéo au lit et ne dormez pas au lit, plus votre cerveau commence à apprendre : "Oh, d'accord, on peut faire n'importe laquelle de ces activités au lit". Il commence à construire ces associations, qui finissent par évoluer vers des comportements conditionnés".

Crédit photo, Alamy Légende image, Non seulement le fait de travailler depuis votre lit peut entraîner un désastre ergonomique, mais il peut aussi rebrancher votre cerveau pour dissocier votre lit du sommeil

C'est ce que les experts appellent "l'hygiène du sommeil", c'est-à-dire essentiellement les meilleures pratiques en matière de sommeil. Mettre son pyjama la nuit est une bonne hygiène du sommeil car cela indique à son corps qu'il est temps de commencer à s'éteindre. Faire défiler des messages ou envoyer des courriels au lit est une mauvaise hygiène du sommeil.

Ainsi, lorsque vous vous installez au lit avec votre ordinateur portable, votre téléphone et tous les écrans lumineux dont votre travail a besoin chaque jour, votre cerveau et votre corps finissent par ne plus associer le lit au repos. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles la pandémie a entraîné des "coronasomnies", explique M. Salas, en référence à la recrudescence mondiale des insomnies et des troubles du sommeil qui a accompagné le Covid-19.

"Vous entraînez vraiment votre cerveau à être alerte, et c'est de là que viennent vos idées et c'est là qu'il fonctionne à plein régime", ajoute M. Salas. Lorsque vous essayez de vous détendre et de vous endormir, votre cerveau se dit : "Attendez une minute, qu'est-ce qu'on fait ? C'est l'heure du travail".

A regarder :

Faire cela pendant un an, ou pendant une période prolongée, peut conduire à l'insomnie, ou à ce qu'on appelle un trouble du rythme circadien. C'est alors que les horloges naturelles de notre corps, qui nous disent quand il est temps de dormir, se dérèglent à long terme. Selon M. Salas, ce trouble peut également aggraver des problèmes non liés au sommeil, comme le syndrome des jambes sans repos, auquel cas les parties du corps touchées ont besoin de repos pour éviter les symptômes associés à la maladie.

Et les nuits perturbées, les douleurs corporelles ou les deux signifient que, sur le plan professionnel, vous êtes moins susceptible d'être productif, créatif ou concentré, disent les experts, ce qui rend votre travail susceptible d'en souffrir.

Un problème pour tout le monde ?

Le problème le plus pernicieux, cependant, est que tous ces problèmes potentiels peuvent se manifester chez certains travailleurs de la WFB, mais pas chez d'autres.

"Certaines personnes jureront que ce n'est pas un problème pour elles : elles peuvent travailler au lit, elles peuvent dormir au lit", dit M. Salas. "Ils peuvent faire ce qu'ils veulent au lit et cela n'affecte pas négativement leur sommeil".

La génétique, les facteurs environnementaux, les mauvaises habitudes et la durée pendant laquelle vous les prenez, votre âge : tous ces éléments jouent un rôle dans le fait de savoir si travailler au lit pendant un an ou plus va être mauvais pour vous. "Ce n'est pas une relation dose-réponse", explique M. Hallbeck.

Et même si le travail au lit n'est pas nécessairement quelque chose que vous pouvez - ou voulez - changer, il est important de garder à l'esprit que votre corps et votre cerveau n'en ressentent pas forcément les effets pour le moment. Mais ils pourraient le faire, un jour. "Ils ne le ressentiront pas pour l'instant", dit M. Hallbeck, en particulier les jeunes travailleurs qui travaillent pour la WFB. "Mais en vieillissant, elle apparaîtra."