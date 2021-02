La façon occidentale d'élever les enfants est-elle bizarre ?

Kelly Oakes

BBC Future

Crédit photo, Getty Images

Qu'il s'agisse de dormir dans des lits séparés de leurs enfants ou de les transporter dans des poussettes, les parents occidentaux ont des idées inhabituelles sur la façon de les élever.

"Est-il déjà dans sa propre chambre ?" est une question que les nouveaux parents se posent souvent lorsqu'ils sortent du brouillard de la vie avec un nouveau-né. Mais dormir à l'écart de nos bébés est une évolution relativement récente - et qui ne s'étend pas au monde entier. Dans d'autres cultures, partager une chambre, et parfois un lit, avec votre bébé est la norme.

Ce n'est pas le seul aspect de la nouvelle parentalité que les Occidentaux abordent différemment. De la sieste selon un horaire établi et de l'entraînement au sommeil aux poussettes, ce que nous pourrions considérer comme des pratiques parentales standard est souvent tout sauf normal.

Aux États-Unis et au Royaume-Uni, il est conseillé aux parents de faire dormir leur bébé dans la même chambre qu'eux pendant au moins les six premiers mois, mais beaucoup considèrent cela comme une brève escale sur le chemin d'une crèche spécialisée.

Dans la plupart des autres sociétés du monde, les bébés restent plus longtemps avec leurs parents. Une étude réalisée en 2016 concernant les enfants qui partagent non seulement une chambre mais aussi un lit avec un ou plusieurs de leurs parents a révélé une forte prévalence dans de nombreux pays asiatiques : plus de 70 % en Inde et en Indonésie, par exemple, et plus de 80 % au Sri Lanka et au Viêt Nam. Les recherches sur les taux de partage des lits dans les pays d'Afrique sont inégales, mais lorsqu'elles existent, elles suggèrent que cette pratique est quasi universelle.

Debmita Dutta, médecin et consultante en éducation des enfants à Bangalore, en Inde, affirme que malgré les influences occidentales, le partage du lit reste une tradition bien ancrée en Inde - même dans les foyers où les enfants ont leur propre chambre. "Une famille de quatre personnes dispose de trois chambres, une pour chaque enfant et une pour les parents, et vous trouverez les deux enfants dans le lit des parents", dit-elle. "C'est aussi courant".

Le partage du lit est un moyen de réduire le fardeau des bébés qui se réveillent la nuit, dit Dutta. Sa propre fille avait un lit à roulettes à côté de celui de ses parents, sur lequel elle pouvait dormir jusqu'à l'âge de sept ans. "Même après avoir cessé d'allaiter, elle aimait toujours dormir avec nous dans la même chambre", dit-elle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'idée que les bébés ne devraient pas se réveiller la nuit est un mythe culturel, selon certains experts

Dans les sociétés occidentales, de nombreux parents se tournent plutôt vers des méthodes d'entraînement au sommeil, dont la version la plus extrême consiste à laisser un bébé "crier" tout seul, dans le but d'encourager leurs bébés à dormir plus longtemps pour que leurs parents puissent prendre un repos bien nécessaire. En Australie, il existe même des pensionnats financés par l'État dans lesquels les parents peuvent s'inscrire pour apprendre à leurs enfants à dormir.

Encourager l'indépendance précoce s'aligne sur l'individualisme typique de la culture occidentale. C'est pourquoi le partage du lit peut sembler à certains comme une capitulation devant votre enfant, et l'encourager à rester dépendant de ses parents. Mais les parents qui, comme Dutta, ont une mentalité plus collectiviste, ne voient généralement pas les choses de cette façon. "Si vous leur donnez un peu de confiance en soi et d'indépendance, ils se sépareront d'eux-mêmes de vous", dit-elle. "Ils ne resteront pas avec vous pour toujours."

Les facteurs culturels n'affectent pas seulement l'endroit où les bébés dorment, mais aussi le moment et la quantité de sommeil.

Les recherches menées par Jun Kohyama, directeur général du centre médical Urayasu Ichikawa de la baie de Tokyo, et ses collègues ont montré que les bébés au Japon ont tendance à faire moins de sieste que ceux des autres pays asiatiques une fois qu'ils atteignent l'âge de trois mois, peut-être, dit-il, parce que "le sommeil est considéré comme une attitude paresseuse au Japon".

Kohyama a également constaté que les enfants des pays asiatiques ont tendance à se coucher plus tard que leurs homologues des pays à prédominance caucasienne. Il pense que les parents qui veulent passer du temps avec leurs enfants le soir sont en partie responsables de cette situation. Le partage du lit - la norme culturelle au Japon - pourrait également être un facteur. "Les parents ont l'impression que leur bébé fait partie de leur propre corps", dit-il.

Bien que, comme au Royaume-Uni, l'Académie américaine de pédiatrie conseille aux parents de partager une chambre avec leur bébé pour réduire le risque de mort subite du nourrisson (SMSN), elle met en garde contre le partage d'un lit car cela a été associé à un risque accru de SMSN.

Mais Rashmi Das, professeur de pédiatrie au All India Institute of Medical Sciences, à Bhubaneswar, et auteur d'une étude sur la sécurité du partage du lit, affirme que le manque de recherches de qualité sur le sujet fait qu'il est difficile de dire si le partage du lit augmente en soi le risque de SMSN en l'absence d'autres facteurs de risque comme le tabagisme et la consommation d'alcool. "Nous ne pouvions pas dire si le partage du lit augmente réellement le risque de SMSN", déclare M. Das.

Les études sur le sujet proviennent principalement de pays à revenu élevé, où le partage du lit est moins fréquent. Mais les pays à faible revenu, où le partage du lit est traditionnel, ont également l'un des taux de SMSN les plus bas du monde.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le portage permet aux parents de garder leurs enfants près d'eux pendant la journée

Il ne semble pas s'agir d'une simple question de géographie : lorsqu'une personne vivant en Occident a importé ses pratiques culturelles d'ailleurs, elle apporte avec elle le moindre risque de SMSN. Les familles d'origine pakistanaise vivant au Royaume-Uni, par exemple, sont moins exposées au risque de MSN que les familles britanniques blanches, bien que les mères partagent généralement un lit avec leur bébé.

"Ce sont les pratiques culturelles qui sont associées aux risques de SMSN les plus faibles", explique Helen Ball, professeur d'anthropologie à l'université de Durham et directrice du laboratoire de sommeil parents-enfants de l'université. Les mères d'origine pakistanaise de Bradford ont un taux d'allaitement plus élevé et sont moins susceptibles de fumer, de boire et d'endormir leur bébé dans une chambre séparée - autant de facteurs connus pour réduire le risque de SMSN.

Das dit qu'il aimerait que le partage des lits soit encouragé, mais "avec une mise en garde : les personnes qui partagent leur lit ne devraient pas fumer, ne devraient pas prendre d'alcool, ne devraient pas être très obèses". L'association britannique de prévention du SMSN, The Lullaby Trust, donne des conseils aux parents qui souhaitent faire de leur lit une surface de sommeil sûre pour leur bébé.

Tout comme le partage du lit permet de garder les bébés près de soi pendant la nuit, le portage permet de les garder près de soi pendant la journée lorsque les parents font des courses ou travaillent à la maison. Plutôt qu'une nouvelle tendance, le portage des enfants en écharpe est une chose que les humains font depuis toujours. Ce n'est que lorsque les landaus sont devenus populaires à l'époque victorienne que les porte-bébés traditionnels sont devenus moins courants dans certains secteurs de la société occidentale. Dans le reste du monde, il semble y avoir presque autant de façons différentes de porter un bébé qu'il y a de cultures.

Même les parents qui n'utilisent pas de porte-bébé auront probablement remarqué l'effet calmant instantané de prendre leur bébé et de se déplacer avec lui. "Ils savent intuitivement que ce type de mouvement rythmique, entre 1 et 2 hertz, a un certain pouvoir calmant sur un bébé", explique Kumi Kuroda du Centre Riken pour la science du cerveau au Japon.

Kuroda a commencé à étudier les effets physiologiques du portage lorsqu'elle a constaté que les recherches précédentes, qui utilisaient les journaux intimes des parents plutôt que des mesures physiologiques en temps réel, n'avaient trouvé aucune corrélation entre la durée de portage des bébés et la quantité de pleurs. "Je ne pouvais pas être d'accord avec cela", dit-elle.

Ses recherches ont montré que le fait de porter un bébé réduisait son rythme cardiaque et ses mouvements, ainsi que la quantité de larmes qu'il pleurait. Elle dit que des recherches ultérieures ont montré que le mouvement sans tenir, comme le transport d'un bébé dans un landau ou un siège auto, ainsi que le fait de tenir sans bouger, calment également un bébé avec le temps, mais qu'ils fonctionnent plus rapidement en combinaison.

Un contact étroit, jour et nuit, est ce que les bébés attendent, biologiquement parlant. Au cours de leurs premiers mois, ils ont besoin d'être nourris fréquemment, 24 heures sur 24. Même lorsque le rythme circadien d'un bébé se développe et que son sommeil commence à se consolider pendant la nuit, il est normal qu'il se réveille pendant la nuit pendant au moins sa première année.

Crédit photo, Baby Sleep Information Source website/ Kathryn O'D Légende image, En Occident, il existe une croyance culturelle selon laquelle les enfants qui dorment seuls seront plus indépendants

"La biologie des bébés n'a pas changé de façon spectaculaire au cours de centaines ou de milliers d'années", déclare Ball. "Mais notre culture a changé radicalement, et nos attentes à l'égard des bébés et des parents ont changé radicalement en quelques décennies".

Mais l'idée que le réveil nocturne est normal n'est pas le message que les nouveaux parents occidentaux reçoivent de leur famille, de leurs amis et de la culture en général. "Nous avons en quelque sorte développé ce mythe culturel selon lequel les bébés ne devraient pas se réveiller la nuit", explique M. Ball.

Ce mythe a des conséquences. Le sommeil perturbé des parents en bas âge a été associé à la dépression post-partum. Mais M. Ball affirme qu'essayer de "réparer" le sommeil d'un bébé n'est pas aller au cœur du problème - au contraire, soutenir directement les parents est plus susceptible d'améliorer leur santé mentale.

"Les parents qui sont déprimés vivent les troubles du sommeil de leur bébé de manière plus intense que les autres", dit-elle. "Notre argument est qu'en fait, nous devons réparer ce qui se passe dans la tête des parents, nous devons les soutenir pour qu'ils pensent à tout cela d'une manière différente". Elle a créé le Baby Sleep Info Source pour fournir aux nouveaux parents des informations précises sur le sommeil des bébés.

L'idée que les bébés plus âgés "devraient" être capables de dormir toute la nuit provient de recherches des années 1950 qui ont montré que, sur un groupe de 160 bébés vivant à Londres, 70 % commençaient à "dormir toute la nuit" dès l'âge de trois mois.

Mais les chercheurs ont défini le "sommeil" comme le fait de ne pas réveiller ses parents en pleurant ou en s'agitant entre minuit et 5 heures du matin - loin de la période ininterrompue de huit heures à laquelle aspirent de nombreux nouveaux parents - et non pas de savoir si les bébés eux-mêmes dormaient réellement pendant cette période. Quoi qu'il en soit, 30 % des bébés n'avaient pas commencé à dormir plus longtemps à cet âge, et la moitié des bébés qui "dormaient" ont recommencé à se réveiller la nuit plus tard dans leur première année.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une étude a montré que le fait de porter un bébé peut réduire son rythme cardiaque et la quantité de ses pleurs

Aujourd'hui encore, la plupart des recherches sur le sommeil des nourrissons ne portent que sur un sous-ensemble spécifique de la population mondiale. "Une grande partie des recherches menées au cours des dernières décennies ont porté sur les bébés occidentaux", explique M. Ball.

S'il existe sans aucun doute des différences entre les cultures en ce qui concerne la manière dont nous prenons soin des bébés, il y a aussi de nombreuses différences entre pays de chaque région. Tout le monde en Occident ne pense pas que le fait pour un bébé de dormir dans sa propre chambre soit idéal. Dans une étude, par exemple, des parents italiens ont qualifié cette pratique de "peu souhaitable".

Les circonstances personnelles jouent un rôle important dans la façon dont les gens s'occupent de leurs bébés, et chaque parent trouve sa propre façon de faire les choses. "Toutes les familles sont différentes, donc une grande diversité est acceptable", dit Kuroda.

Pour sa part, Kuroda a co-dormi avec ses quatre enfants afin de s'adapter à l'éloignement de ces derniers pendant la journée. "Je travaille à plein temps et si je me sépare toute la nuit, c'est vraiment peu de temps pour le bébé. Nous pouvons communiquer intensément, même la nuit. C'est une vraie communication et du temps passé ensemble".

Mais elle dit que, comme pour tout choix parental, les gens devraient trouver ce qui fonctionne pour eux et leur bébé, plutôt que de se préoccuper trop de ce que font les autres. "Je pense que le parent et le bébé peuvent s'adapter l'un à l'autre", dit-elle. "C'est comme un tango."