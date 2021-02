Daron Acemoğlu : "il n'y a pas de lien direct ou indirect entre la richesse d'un pays et son niveau de démocratie"

Crédit photo, L. Barry Hetherington Légende image, Le nouveau livre de Daron Acemoğlu s'intitule "The Narrow Corridor".

Dans leur livre "Why Nations Fail", deux économistes contemporains de renom ont analysé les raisons qui conduisent certains pays à devenir riches et d'autres à rester dans la pauvreté.

Existe-t-il une recette pour sortir du sous-développement ?

Daron Acemoğlu, du Massachusetts Institute of Technology (MIT), et James A. Robinson, professeur à l'université de Harvard, ont tenté de répondre à cette question en s'écartant de la thèse très répandue qui désigne les facteurs culturels, géographiques ou éducatifs comme étant à l'origine du fossé entre les riches et les pauvres .

Après avoir analysé de grandes bases de données statistiques et historiques, le livre propose que la cause des différences de bien-être des citoyens a des origines plus profondes.

Le fossé commence dans la formation des institutions, qui dans chaque pays a eu lieu à un moment différent et a déterminé le chemin de développement de chaque société.

Plusieurs prix Nobel d'économie ont vu dans ce livre une approche renouvelée d'un vieux problème pour les économistes : l'inégalité.

Dans leur nouvel ouvrage "The Narrow Corridor", les auteurs se tournent à nouveau vers les données et l'histoire pour répondre à la question de savoir pourquoi certains pays parviennent à conquérir la liberté et la démocratie, tandis que d'autres vivent (ou tombent) dans des tyrannies ou des autocraties.

Légende image, Pourquoi certains pays parviennent-ils à la liberté alors que d'autres vivent en tyrannie ou en autocratie ? Le livre "Le couloir étroit" tente de répondre à cette question

Pourquoi la liberté est-elle si fragile ?

Le couloir qui y mène est très étroit et pour les citoyens, un État fort est aussi dangereux qu'un État faible, dit-il.

"L'État est un élément très important dans la résolution des conflits, dans la fourniture de services publics ou dans l'aide aux personnes défavorisées. Mais nous devons ensuite garder l'État et ses élites sous contrôle. Et cela fait partie du défi", explique Daron Acemoğlu à BBC Mundo.

"La vie sous le joug de l'État peut aussi être désagréable, brutale et courte", peut-on lire dans le livre.

Ce qui suit est un extrait de la conversation que le professeur d'économie a eue avec BBC Mundo, dans laquelle il a passé en revue le degré de liberté dont jouissent les différents pays d'Amérique latine.

Dans son livre Daron Acemoğlu rappelle qu'en 1830, le continent latino-américain s'était libéré presque entièrement du colonialisme de l'Espagne mais Bolivar était déçu. Pouvez-vous expliquer pourquoi le libérateur de la Bolivie, de la Colombie, de l'Équateur, du Panama, du Pérou et du Venezuela était si pessimiste ?Il y a un conflit. Ce personnage appartenait au cœur de l'élite et son projet était mené par l'élite.Mais je pense qu'il a aussi réalisé combien il serait difficile d'effacer l'histoire du colonialisme, des institutions extractives et des élites qui allaient s'opposer au développement économique et politique de l'Amérique latine.Il a compris que l'indépendance ne suffirait pas à elle seule. Et en fait, c'est l'histoire de l'Amérique latine.

Il est clair que, bien sûr, l'indépendance de l'Espagne a été une étape importante, mais elle n'a pas beaucoup changé les choses.Dans certains endroits, elle les a même aggravées lorsque ce sont les élites locales qui sont devenues les nouveaux maîtres de l'exploitation.Cette situation a duré deux siècles. Pas de manière statique et immuable. Les personnes qui dirigent le Mexique aujourd'hui ne ressemblent pas à celles qui le faisaient en 1820.De nouvelles entreprises se sont formées et de nouveaux dirigeants sont apparus, mais le système politique est resté largement extractif et corrompu.

Crédit photo, AFP Légende image, Hugo Chávez, lorsqu'il était président du Venezuela, a fait exhumer les restes du Libérateur Bolívar pour en faire un nouveau portrait.

Pourquoi pensez-vous que l'Amérique latine est une société si inégale ?

L'Amérique latine est inégale en raison de son histoire.

C'est une société créée par un petit groupe d'élites coloniales pour exploiter la grande majorité de la population.

Nous devons lutter contre cet héritage historique pour construire l'égalité, pour construire la justice, pour construire la liberté.

Le voyage n'a pas été facile, où que ce soit dans le monde. Mais il a été particulièrement difficile en Amérique latine.

Je ne pense donc pas qu'il soit surprenant que le Costa Rica soit le pays qui a le mieux réussi à consolider la démocratie et à jeter les bases de la liberté.

C'est l'un des pays qui a le moins souffert des conséquences des élites qui ont soumis les populations indigènes et les ont ensuite réprimées.

Il n'a pas vraiment vécu les mêmes expériences que le Chili, l'Argentine, le Mexique, le Brésil, le Guatemala et toute l'Amérique centrale.

Cette histoire est importante.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La pauvreté est montée en flèche en Argentine.

De quoi la liberté a-t-elle besoin pour s'épanouir ?

Ce que nous disons dans "The Narrow Corridor" est que pour que la liberté existe, il faut à la fois l'État et la société. Ces deux éléments.

Aujourd'hui, il existe une conception étroite de la liberté.

Les gens préfèrent parfois définir la liberté comme un individualisme, surtout face à l'État, la liberté de faire ce que l'on veut, de penser ce que l'on veut.

C'est une partie très importante de la liberté, mais je ne pense pas que ce soit suffisant.

Une personne n'est pas vraiment libre si elle n'a pas de statut social et se sent inférieure ou a peur de ne pas pouvoir nourrir sa famille.

L'État est un élément très important pour fournir des services publics, aider les personnes défavorisées ou résoudre les conflits.

Mais nous devons alors garder l'État et ses élites sous contrôle.

Et cela fait partie du défi.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Costa Rica est en avance sur beaucoup de ses voisins en matière de développement économique et social.

Pouvez-vous nommer un État d'Amérique latine qui maintient cet équilibre entre l'État et la société ?

Je ne pense pas qu'une société en Amérique latine ait atteint complètement cet équilibre. De nombreux pays ont pris des mesures dans ce sens.

L'Uruguay, par exemple, après son histoire de dictature, s'est vraiment mobilisé et a fait en sorte que la démocratie fonctionne beaucoup mieux, mais il lui reste du chemin à parcourir.

Le Costa Rica est, dans un certain sens, la démocratie la plus performante d'Amérique latine et, en général, il protège bien les gens. Mais il a encore un long chemin à parcourir pour faire face aux inégalités et à d'autres problèmes.

Je pense que le Chili possède certaines des meilleures institutions étatiques en termes de soutien au développement économique et de maintien de l'ordre, etc. Mais d'un autre côté, il existe des niveaux d'inégalité très, très élevés et l'héritage du régime de Pinochet n'a pas encore été complètement effacé.

D'une manière ou d'une autre, tous les pays ont leurs propres problèmes.

Quels sont alors les pays de la région qui, selon vous, présentent le plus mauvais équilibre ?

Beaucoup d'autres noms sont en concurrence dans ce chapitre. Même si nous laissons de côté les Caraïbes, qui comprennent évidemment Haïti, la Jamaïque ou Cuba, qui ont déjà leurs propres problèmes.

Le Venezuela doit être en tête de liste. Il est devenu un endroit terrible et dystopique sous Chávez, qui a en fait fait fait plus que tout autre dirigeant dans le passé récent pour détruire ses institutions.

Mais, vous savez, si vous pensiez que c'était le fond, c'est alors que Maduro est arrivé.

Crédit photo, AFP Légende image, Maduro, tout comme Chávez en son temps, a gouverné sous la figure de Bolívar.

Et les autres pays de la région ?

Le Salvador, le Honduras et le Guatemala ont vécu des moments terribles en raison de l'effondrement des institutions étatiques et de l'incapacité de l'État à fournir le minimum d'ordre ou de services publics.

Le Nicaragua doit également figurer sur cette liste. L'héritage d'Ortega a été terrible.

Les interventions des États-Unis et du gouvernement Ortega ont complètement détruit le potentiel du pays.

Mais je serais également négligent si je n'ajoutais pas le pays qui a régressé le plus récemment, à savoir le Brésil.

Bolsonaro est probablement juste derrière Maduro en tant que pire dirigeant que l'Amérique latine ait actuellement.

Le président brésilien a beaucoup fait pour détruire les institutions et polariser le pays. Il a également causé de nombreux décès inutiles en raison de son mépris total pour les connaissances scientifiques et les conseils médicaux (pendant la crise sanitaire du covid-19).

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président Jair Bolsonaro a ouvertement ignoré les règles de distanciation sociale pendant le coronavirus.

Qu'est-ce qui explique la montée et la chute de la démocratie et comment un État devient-il une dictature ?

C'est une question complexe. Je ne pense pas qu'il y ait un seul facteur qui explique la montée de la démocratie. Pendant longtemps, les sociologues et les analystes ont été attirés par ce que je considère comme une théorie moins réussie ou moins utile : la modernisation.

Le célèbre sociologue politique américain Seymour Lipset, par exemple, a fait valoir qu'à mesure que les pays s'enrichissent, ils deviennent presque automatiquement plus démocratiques.

D'autres ont suggéré qu'ils atteindraient un niveau d'éducation plus élevé. Ce point de vue est devenu majoritaire.

Mais il est profondément trompeur.

Nous voyons qu'il n'y a pas de lien direct ou indirect entre la richesse d'un pays et son niveau de démocratie .

L'Arabie Saoudite et le Koweït sont des pays de plus en plus riches, mais l'argent est concentré dans les mains de quelques personnes. Ils ne vont pas devenir plus démocratiques.

Et au Chili, depuis la dictature, les entreprises ont commencé à gagner plus d'argent et cela a érodé leur niveau de démocratie.

La démocratie ne peut survivre que si la société l'exige et la protège. C'est ce que nous disons dans "Le couloir étroit".

Le système économique qu'un pays choisit a-t-il quelque chose à voir avec la liberté qu'il obtient ?

Oui, mais là encore, il s'agit d'une relation plus complexe. Certains économistes du marché libre, comme Hayek et Friedman, ont établi un lien direct entre la démocratie et le capitalisme

Mais nous savons que ce n'est pas vrai.

La Chine est une économie de marché qui ne fait rien pour promouvoir la démocratie.

Et il y a d'autres pays qui ont eu une structure basée sur la propriété privée, mais ils étaient si exploiteurs et si inégaux qu'ils ne construisaient pas vraiment un système démocratique libéral.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La crise du Chili en 2019 a été déclenchée après que le gouvernement ait annoncé la hausse des prix du ticket de métro à Santiago.

De quel pays parlez-vous ?

Le meilleur exemple serait le Chili sous Pinochet.

À cette époque, de nombreuses réformes ont été entreprises, qui ont été applaudies par de nombreux défenseurs du libre marché, mais qui n'ont rien fait pour la démocratie.

Certaines mesures ont eu de bons résultats, d'autres de mauvais, mais ce n'était pas la voie vers la démocratie.

Je pense donc que nous devons reconnaître qu'il n'y a pas de lien direct entre le libre marché ou même le type de réformes favorables au marché et la démocratie.

Mais cela dit, à long terme, je crois que l'économie de marché est la seule qui puisse survivre si un État est déjà véritablement démocratique.

Et la raison en est que si vous avez une économie qui n'est pas basée d'une certaine manière sur les marchés et qui n'est donc pas décentralisée, le pouvoir politique sera de plus en plus concentré entre les mains de ceux qui ont le pouvoir économique et cela sapera la démocratie.

Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce type d'économie n'est pas celui que Friedman préconise, basé sur un marché sans restriction et où la richesse est pour les seuls actionnaires.

Les démocraties ont besoin de ce que nous appelons des marchés inclusifs dans "Pourquoi les nations échouent", des marchés basés sur les services publics, des mesures étatiques, qui créent des conditions équitables, etc.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Chine pourrait désormais dépasser les États-Unis en tant que première économie mondiale dans cinq ans, mais la qualité de sa démocratie est fortement remise en question.

Quelles alternatives y a-t-il entre le marché libre et l'économie centralisée dans les Etats ?

Nous devons trouver le bon équilibre entre des États centralisés, mais contrôlés, et le bon type de marchés qui permettent aux gens de progresser dans leur profession, d'afficher leur créativité, mais qui sont en même temps réglementés.

Je pense que le problème en Amérique latine est que les gens voient les dictatures comme quelque chose qui apporte la stabilité. Ce n'est pas la bonne façon d'aborder cette question.

Mais il y a aussi un côté qui croit que le marché libre a de bons résultats.

Mais en fin de compte, ces systèmes ont apporté des avantages aux riches aux dépens des pauvres, et ils n'étaient pas vraiment équitables. Ils n'ont pas créé d'opportunités pour les gens.

Une fois de plus, le Chili en est le meilleur exemple.

C'est l'un des pays les plus prospères d'Amérique latine, mais c'est aussi l'un des plus inégaux. L'inégalité économique s'est améliorée, mais il y a encore beaucoup de mécontentement, comme le montrent les manifestations de la fin de l'année 2019.

Car même si les inégalités économiques ont diminué, les inégalités sociales n'ont pas diminué.

Le marché ne créait pas d'opportunités pour les personnes de niveaux socio-économiques inférieurs, qui ne faisaient pas partie des élites, d'aller dans les meilleures écoles, de recevoir la meilleure éducation, de travailler dans les meilleures entreprises ou de pouvoir voyager à l'extérieur du pays.

La société réclame de meilleures politiques gouvernementales qui permettent d'uniformiser les règles du jeu.

Crédit photo, Reuters Légende image, La guerre en Colombie a fait un total de 262.000 morts, 80.000 disparus et 8 millions de déplacés, selon les données du Centre national de la mémoire historique.

Comment relever les défis auxquels sont confrontées les démocraties à l'heure actuelle ?

Je ne pense pas qu'il y ait de recette facile pour construire la démocratie. Je pense que tous les problèmes dont nous parlons doivent être abordés en même temps.

Nous devons améliorer la qualité de la démocratie et, en même temps, nous devons améliorer la participation de la société à la politique.

Vous devez également renforcer la confiance du public dans ces institutions, car sinon les gens ne coopéreront pas avec elles, ils ne travailleront pas avec elles, ils essaieront de les bloquer.

Ce n'est pas impossible, mais c'est une tâche difficile.

Dans ce livre, nous avons des exemples de la façon dont cela a été réalisé au niveau local à Lagos, au Nigeria, ou à Bogotá, en Colombie, lorsque les maires sont arrivés au pouvoir et ont compris que, d'une part, ils devaient améliorer le recouvrement des impôts pour fournir des services à la population et que, d'autre part, ils ont également compris que la seule façon de le faire était de gagner la confiance du public, ce qui signifiait qu'ils devaient prendre davantage de responsabilités.

C'est, je pense, la voie à suivre pour les institutions nationales. Copiez le modèle des institutions locales. Pourquoi les personnes qui arrivent sur la scène politique nationale avec beaucoup de pouvoir ne veulent-elles pas prendre leurs responsabilités ? Comment vont-ils tenir quelqu'un comme Chávez ou Maduro pour responsable demain ?

En tant que société, nous devons aussi choisir les bonnes personnes et c'est là le grand défi. C'est donc ce que les citoyens doivent faire. Ne choisissez pas des personnes qui ne seront pas responsables.