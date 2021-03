Coronavirus : 10 bonnes nouvelles sur la pandémie

Ignacio López-Goñi

The Conversation*

Crédit photo, Getty Images Légende image, La pandémie de covid-19 a également apporté de bonnes nouvelles, selon le professeur espagnol de microbiologie Ignacio López-Goñi.

Il y a un an, j'ai écrit un article intitulé "10 bonnes nouvelles sur les coronavirus".

L'objectif était de montrer que la science, la connaissance et la coopération sont essentielles pour lutter contre la pandémie.

Nous ne savons pas ce qui allait se passer dans les mois à venir et les nouvelles variantes génétiques sont source d'incertitude, mais un an plus tard, le message est le même : les progrès de la science nous encouragent à être optimistes et à voir le verre à moitié plein.

1. Il y a plus d'articles sur le SRAS-CoV-2 et le covid-19 que sur le paludisme

Il y a un an, nous avons été surpris de constater qu'en un peu plus d'un mois, depuis que les premiers cas ont été signalés, il y avait déjà plus de 164 articles scientifiques dans PubMed (un moteur de recherche en libre accès pour consulter les publications scientifiques) sur le nouveau virus et la maladie.

Aujourd'hui, ce chiffre a été multiplié par plus de 600 et dépasse déjà les 100 000 articles, plus que ceux qui figurent sous la rubrique "malaria", par exemple. Plus de 4 800 études en cours sur les traitements et les vaccins sont enregistrées.

Nous en savons plus sur le SRAS-CoV-2 et le covid-19 que sur les autres maladies que nous étudions depuis des décennies.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

2. Plus de 200 nouveaux vaccins

Il y a un an, il a été souligné qu'il y avait huit nouveaux projets de vaccins contre le coronavirus SRAS-CoV-2.

Selon le portail bioRENDER, il y a maintenant plus de 195 candidats, dont au moins 71 sont déjà en cours d'essais cliniques.

Ceux-ci font appel à toutes sortes de technologies : virus vivants atténués, virus inactivés, sous-unités protéiques, vecteurs viraux recombinants, particules pseudo-virales (VLP), ADN et ARNm.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il existe environ 200 projets de vaccins contre le covid-19.

Jamais autant d'argent n'a été investi et il y a eu autant de collaboration pour le développement de vaccins entre les entités publiques et privées, les centres de recherche, les universités, les sociétés pharmaceutiques, les entreprises et les ONG.

Certains projets ont été abandonnés, mais d'autres ont déjà été autorisés par l'OMS : Pfizer / BioNTech et Moderna avec la technologie de l'ARNm, AstraZeneca / Oxford et Sputnik V avec la technologie de l'adénovirus recombinant et le Sinopharm chinois, avec les coronavirus inactifs.

Au moins 20 autres vaccins sont déjà en phase III d'essais cliniques et pourraient être approuvés dans les semaines et mois à venir, si les résultats sont satisfaisants.

3. Les vaccins à ARNm sont très sûrs

L'un des effets graves possibles des vaccins est l'anaphylaxie, une réaction allergique mortelle qui survient généralement peu de temps après l'administration du vaccin.

Les données du premier mois de vaccination ont été analysées aux États-Unis, où plus de 17,5 millions de doses ont été administrées (exactement 9 943 247 du vaccin Pfizer / BioNTech et 7 581 429 du vaccin Moderna).

Le Vaccine Adverse Reaction Reporting System (VAERS) n'a enregistré que 66 cas d'anaphylaxie (47 avec le vaccin Pfizer / BioNTech et 19 avec le vaccin Moderna).

Cela représente moins de 4 cas par million de doses ou 0,0003% de toutes les doses analysées. 21 (32%) de ces 66 cas avaient déjà eu des cas d'anaphylaxie pour d'autres raisons. Aucun décès n'a été détecté.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il existe davantage de connaissances scientifiques sur le covid-19 que sur le paludisme.

Si l'on compare le nombre de cas de COVID-19, les séquelles laissées par la maladie et le nombre de décès, le bénéfice des vaccins l'emporte largement sur les éventuels effets indésirables.

Tout cela nous permet d'affirmer que, pour l'instant, les vaccins à ARNm sont très sûrs.

4. Les vaccins sont efficaces

Israël est le pays dont la population est la plus importante déjà vaccinée.

Début février et depuis le début de la campagne en décembre, plus de 3,67 millions d'Israéliens ont reçu la première dose du vaccin à ARNm de Pfizer / BioNTech.

Cela représentait environ 40 % de la population du pays. Plus de 28% avaient également reçu la deuxième dose. Parmi les plus de 60 ans, plus de 80 % avaient été vaccinés.

Les données préliminaires montrent que la vaccination est efficace.

Le nombre d'infections diminue de manière significative, en particulier chez les personnes de plus de 60 ans. Dans cette tranche d'âge, on a constaté une diminution de 56 % des infections, de 42 % des hospitalisations et de 35 % des décès dus au covid-19 après la deuxième dose.

Les résultats obtenus avec les deux doses sont excellents : sur les 523 000 Israéliens vaccinés avec deux doses, il n'y a que 544 cas de covid-19, seulement 4 cas de covid-19 grave et aucun décès. Ces données confirment celles obtenues lors d'essais cliniques antérieurs.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Israël est le pays qui a le plus vacciné sa population.

Mais vous n'êtes pas obligé d'aller en Israël.

Dans les Asturies, en Espagne, le 15 février, le chiffre de 2 000 personnes mortes du covid-19 depuis le début de la pandémie a été dépassé.

Parmi elles, une grande proportion de personnes vivaient dans des maisons de retraite, où l'impact a été considérable.

Toutefois, à l'heure actuelle, la situation commence à être relativement maîtrisée grâce aux efforts de vaccination spécifiquement dirigés vers les résidents et les travailleurs qui les soignent.

L'effet du vaccin est évident si l'on compare la mortalité des personnes âgées vivant dans des résidences (presque toutes vaccinées), dans lesquelles elle diminue fortement, et le nombre de décès des personnes vivant à l'extérieur de ces résidences (non vaccinées), parmi lesquelles il augmente considérablement.

En outre, les résultats d'une étude préliminaire menée en Angleterre viennent d'être publiés et montrent que le vaccin à ARNm de Pfizer / BioNTech est efficace pour prévenir l'infection chez les adultes symptomatiques et asymptomatiques, y compris contre la variante "britannique" B1.1.7.

5. La confiance dans les vaccins augmente

Après l'administration de plus de 160 millions de doses de vaccins contre COVID-19, la confiance de la population dans les vaccins s'accroît.

Par exemple, une enquête a été menée auprès de 13 500 personnes de quinze pays d'Europe, d'Asie et d'Australie entre novembre 2020 et janvier 2021.

En novembre, avant que les pays ne commencent à approuver les vaccins, seulement 40 % environ des personnes interrogées recevaient le vaccin COVID-19 et plus de 50 % s'inquiétaient des éventuels effets secondaires.

En janvier, plus de la moitié des personnes interrogées recevaient le vaccin et le nombre de personnes préoccupées par les effets secondaires avait légèrement diminué.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La population compte de plus en plus sur les vaccins contre le covid-19.

Le Royaume-Uni est le pays où le plus grand nombre de personnes ont exprimé leur volonté d'être vaccinées (jusqu'à 78 % des personnes interrogées) et en Espagne, la proportion de personnes prêtes à être vaccinées est passée de 28 % en novembre à 52 % à la mi-janvier.

6. La réponse immunitaire contre le virus dure au moins huit mois

Les tests sérologiques qui mesurent les anticorps contre le CoV-2 du SRAS ne reflètent pas tout le potentiel, la durée et la mémoire de la réponse immunitaire au virus.

Il est essentiel de savoir combien de temps dure la réponse immunitaire au virus pour déterminer la protection contre les réinfections, la gravité de la maladie et l'efficacité du vaccin.

Il a été constaté que, bien qu'il y ait une certaine hétérogénéité dans la réponse selon chaque individu, chez la plupart des personnes chez qui elle a été analysée, elles maintiennent une réponse immunitaire humorale (anticorps) et cellulaire (lymphocytes T) robuste, d'au moins 6 à 8 mois après l'infection, qu'elle soit légère ou grave.

7. De nouveaux traitements pour les cas les plus graves

Nous savons déjà que le covid-19 est bien plus qu'une simple pneumonie.

On en sait beaucoup plus sur la maladie et, bien que nous ne disposions pas actuellement d'un antiviral spécifique qui inhibe le virus, il existe des combinaisons de traitements qui améliorent considérablement le pronostic et réduisent la mortalité dans les cas les plus graves.

Les antiviraux, les anti-inflammatoires, les anticoagulants, les corticostéroïdes, les inhibiteurs de tempêtes de cytokines et les anticorps monoclonaux en sont quelques exemples.

Plus de 400 essais cliniques sont en cours, au cours desquels différents traitements et combinaisons sont testés.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il existe de plus en plus de nouveaux traitements pour lutter contre les cas graves de Covid-19.

Par exemple, selon l'essai clinique international Recovery, la combinaison du tocilizumab (un anticorps monoclonal dirigé contre le récepteur de l'interleukine-6, approuvé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde) et de la dexaméthasone (un puissant glucocorticoïde synthétique qui agit comme anti-inflammatoire et immunosuppresseur), peut réduire de près de moitié les décès chez les patients les plus graves atteints de COVID-19.

D'autre part, le traitement préventif avec des anticoagulants chez les patients hospitalisés atteints de COVID-19 est associé à une réduction de 30 % de la mortalité à 30 jours et à l'absence d'effets indésirables des saignements.

8. Pas de grippe

On s'inquiétait sérieusement de la façon dont le SRAS-CoV-2, qui se superpose à d'autres agents pathogènes respiratoires fréquents, allait se comporter pendant les mois d'hiver.

On ne pouvait pas exclure une situation de "tempête parfaite" dans laquelle le SRAS-CoV-2 coïnciderait avec d'autres virus, tels que la grippe ou le virus respiratoire syncytial, qui provoquent des bronchiolites et des pneumonies et sont responsables d'hospitalisations fréquentes et de décès dans certains secteurs de la population la plus vulnérable.

Il avait été suggéré que le risque de décès chez les personnes infectées simultanément par la grippe et le SRAS-CoV-2 était plus élevé que chez celles qui étaient uniquement infectées par le coronavirus, en particulier chez les personnes de plus de 70 ans.

La coïncidence de plusieurs virus respiratoires avec le SRAS-CoV-2 pourrait avoir provoqué un carnage chez les personnes âgées.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Prendre soin des gens, avec l'utilisation de masques et avec la distance, a fait diminuer d'autres virus tels que la grippe.

La bonne nouvelle est que cette saison, la grippe et d'autres virus respiratoires ont disparu, tant dans les mois de juin à août dans l'hémisphère sud que maintenant dans l'hémisphère nord.

Nous ne pouvons pas exclure que cela puisse être un problème l'année prochaine (les saisons où la grippe provoque la plus forte mortalité sont généralement précédées par des saisons plus bénignes), mais cette année, cela a été un réel soulagement pour les systèmes de santé.

Plusieurs causes peuvent expliquer ce déclin de la grippe. Il faut d'abord rappeler que le SRAS-CoV-2 et le virus de la grippe sont des virus très différents.

Il est très probable que la période d'incubation plus courte de la grippe, l'existence d'une immunité antérieure, la campagne de vaccination intense de cette année, les mesures de confinement, la réduction des déplacements, l'utilisation d'un masque, l'hygiène et la distanciation sociale ont eu un effet plus important dans la réduction de la transmission de ce virus.

Au contraire, dans la transmission du coronavirus, l'effet des aérosols, le rôle des super-épandeurs et des patients asymptomatiques ont également une influence beaucoup plus grande.

9. Nous pouvons suivre l'évolution du virus en temps réel

L'effet que les nouvelles variantes génétiques du SRAS-CoV-2 pourraient avoir sur la vaccination et pendant la pandémie est incertain.

Comme les modifications génétiques peuvent avoir un effet potentiel sur le comportement du virus, son analyse et sa surveillance sont essentielles.

La bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de suivre en temps réel l'évolution du virus et l'émergence de nouvelles variantes génétiques.

Plus de 260 000 séquences du génome du SRAS-CoV-2 sont déjà disponibles dans les bases de données.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Contrairement à d'autres pandémies, le covid-19 nous permet de suivre son évolution en temps réel.

Ces séquences proviennent d'autant d'isolats obtenus à partir d'échantillons humains depuis février dernier jusqu'à aujourd'hui.

Bien que les modifications des nucléotides soient la principale source de variation génétique pour le CoV-2 du SRAS, des insertions, des délétions (un type de mutation génétique dans lequel le matériel génétique est perdu) et même des recombinaisons ont également été détectées.

Tout cela permet d'établir des phylogénies (relations de "parenté" entre les variantes virales) qui peuvent être utilisées pour faire des estimations temporelles (lorsque de nouvelles variantes apparaissent), caractériser la façon dont le virus se propage géographiquement, reconstruire la dynamique épidémiologique au sein d'une région et analyser son mode de propagation. s'adapter dans le temps.

L'analyse des séquences du SRAS-CoV-2 est sans précédent, dans la base de données GISAID (Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data) il y a plus de 580 000 données de séquences partagées.

C'est la première fois que l'évolution d'un virus pandémique est suivie en temps réel.

10. La pandémie mondiale s'atténue

Nous ne savons pas comment la pandémie va se dérouler dans les prochains mois.

Compte tenu de son intensité jusqu'à présent, il est probable qu'il y aura de nouvelles vagues, mais peut-être moins intenses.

Nous ne savons pas à quoi ressemblera une éventuelle quatrième vague, ni l'effet que pourraient avoir les nouvelles variantes génétiques qui apparaissent, mais la bonne nouvelle est qu'au niveau mondial, la pandémie est en train de diminuer en ce moment.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le nombre de cas de covid-19 est en baisse dans le monde.

Peut-être s'agit-il d'une combinaison de plusieurs facteurs : le virus se comporte de manière saisonnière, la population acquiert une certaine immunité de groupe par infection naturelle ou par des vaccins, peut-être le virus dans ce processus naturel de variation et de mutation conduit-il à des formes moins virulentes et s'adapte à son nouvel hôte.

Nous n'en sommes pas sûrs, mais pour l'instant, il y a encore des raisons d'espérer.