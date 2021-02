Chine : l'annonce triomphale de la fin de l'extrême pauvreté soulève des questions

Dans le cadre de ce programme, Xi a noté que depuis 2012, plus de 25 millions de personnes ont vu leur maison réhabilitée et plus de 9,6 millions de Chinois ont été déplacés des zones les plus pauvres du pays, situées pour la plupart dans des régions inhospitalières et montagneuses.