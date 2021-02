Perseverance sur Mars : ce que dit le message caché sur le parachute du robot spatial de la NASA

C'est le robot le plus sophistiqué jamais envoyé dans l'espace et il aura pour objectif de rechercher des preuves pour répondre à de grandes questions comme celle de savoir s'il existe des signes concrets de vie microbienne passée sur Mars.

Mais alors que des centaines de milliers de personnes regardaient en direct le débarquement de Perseverance et célébraient les premières images de la surface de la planète rouge, le rover transportait un message secret et crypté au cours de son voyage.

Perseverance permettra d'explorer le sol et l'atmosphère de la planète rouge pendant au moins une année martienne, ce qui équivaut à environ 687 jours terrestres.

Que dit le message ?

Le parachute portait des motifs rouges et blancs spéciaux qui semblent représenter la phrase codée secrète : "Osez les choses puissantes".

"Chaque nombre binaire (ceux qui ne comportent que 0 et 1) correspond à une position de la lettre de l'alphabet, commençant par 1."

1. Près de 11 millions de noms

Ils font partie de la campagne "Send Your Name to Mars" de la NASA.