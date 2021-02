Guerre mondiale : les artistes qui ont trompé les nazis

Crédit photo, Roger Viollet via Getty Images Légende image, Un char d'assaut en caoutchouc en 1939

Au cours des deux guerres mondiales, les peintres ont été déployés pour créer des illusions d'optique. Matthew Wilson explore comment une unité de camouflage et une "armée fantôme" ont utilisé des opérations de tromperie qui ont contribué à mener les Alliés à la victoire.

Quand on pense aux artistes qui travaillent en temps de guerre, on a tendance à imaginer les artistes de guerre officiels ou les créateurs de propagande. Mais qu'en est-il si des artistes, comme les déchiffreur de codes secrets de Bletchley Park, ont été parmi les héros méconnus de l'effort de guerre - et des participants essentiels à la fin du conflit ?

Au XXe siècle, l'époque de la "guerre totale", chacun devait jouer son rôle : hommes et femmes, soldats professionnels et civils, personnes de tous horizons. Le rôle que les artistes, les historiens de l'art, les archéologues et les autres professionnels de l'art ont joué dans les conflits n'est pas encore entièrement connu.

Mais l'histoire de deux unités militaires de la Seconde Guerre mondiale et leur inspiration d'artistes travaillant pendant la Première Guerre mondiale nous donne un aperçu de la façon dont les artistes pourraient devenir des acteurs clés de la guerre dans le monde moderne. Pour la première fois, ils ont recadré la zone de combat en tant qu'arène de stratégie créative, en faisant un véritable "théâtre" de la guerre.

Crédit photo, Lt J W Brooke/Imperial War Museums via Getty Image Légende image, Soldats fabriquant des filets de camouflage à Basseux, 16 juin 1918

En temps de paix, la formation de tout artiste implique la création d'illusions : la capacité à maîtriser et à reproduire la perspective et la façon dont la lumière et l'ombre tombent sur les objets pour tromper le regard. Tous les arts ne visent pas l'illusionnisme total, mais c'est un thème récurrent dans l'histoire de l'art occidental, des contes du peintre grec ancien Zeuxis (qui pouvait peindre des raisins de façon si convaincante que les oiseaux essayaient de les manger) jusqu'à l'Op Art des années 1960.

En temps de guerre, les artistes avaient traditionnellement un rôle mineur à jouer. Mais à partir de la première guerre mondiale, les armées ont compris l'intérêt des connaissances des artistes en matière d'illusionnisme visuel. À l'ère nouvelle de la surveillance aérienne, le camouflage des troupes était une nécessité absolue, et grâce à leurs connaissances en matière de lumière, d'ombre et de perspective, les peintres et les sculpteurs avaient tout ce qu'il fallait pour faire ce travail. Pour la première fois, les compétences artistiques ont été utilisées comme arme.

L'un des artistes camoufleurs britanniques les plus importants de la Première Guerre mondiale était Solomon J Solomon - un membre de l'Académie royale qui avait étudié avec le célèbre peintre académique français Alexandre Cabanel. Pendant la Grande Guerre, Solomon s'est lancé avec enthousiasme dans la course aux tactiques de dissimulation militaires efficaces et a été affecté au front occidental.

Son développement des filets de camouflage comme méthode de couverture des tranchées devint extrêmement influent, et il travailla sur de nombreux autres systèmes de tromperie, y compris un "arbre d'observation" - une réplique creuse d'un tronc d'arbre placé dans un no man's land, à partir duquel un observateur avancé pouvait surveiller les tranchées ennemies. Le sculpteur et peintre Leon Underwood - qui avait étudié au Royal College of Art avant la guerre - a aidé à la conception et à l'assemblage (très dangereux) de ces arbres.

Crédit photo, IWM ART 2283 Légende image, L'ouvrage de Leon Underwood, Erecting a Camouflage Tree (1919), montre des soldats construisant un poste d'observation en métal creux dont la forme ressemble à celle d'un arbre mort

Un autre artiste qui a contribué à l'effort de guerre pendant la Première Guerre mondiale est Norman Wilkinson. Avant la guerre, Wilkinson était un artiste maritime qui avait produit des œuvres d'art ainsi que des affiches et des illustrations pour des journaux comme The Illustrated London News. Mais le service actif dans la Royal Navy a poussé ses idées artistiques sur un terrain tout à fait plus radical, et il a commencé à travailler sur des idées pour protéger les navires des torpilles hostiles.

Réalisant que les cuirassés étaient trop voyants pour être totalement cachés en haute mer, il développa le camouflage "d'éblouissement" : des compositions de bandes abstraites basées sur des lignes de perspective, conçues pour déconcerter la capacité de l'ennemi à juger de la vitesse et de la position du navire. Ses expériences ont été menées dans quatre studios de la Royal Academy de Londres, où il a travaillé avec une équipe d'artistes dont le vorticiste Edward Wadsworth.

Crédit photo, Imperial War Museums via Getty Images Légende image, La canonnière HMS Kildangan en camouflage éblouissant, 1918

Les stratégies de dissimulation de Solomon, Underwood, Wilkinson et Wadsworth se sont révélées être une source d'inspiration cruciale pour les opérations de tromperie contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, la nouvelle génération d'artistes allait surpasser leurs prédécesseurs en termes d'ampleur et de magie pure.

Une nouvelle génération

En 1942, dans la fournaise poussiéreuse du désert nord-africain, les forces alliées menaient une bataille perdue d'avance contre l'Axe.

Le 16 septembre, deux officiers britanniques sont convoqués à une réunion de haut niveau à Borg-el-Arab en Égypte. Geoffrey Barkas et Tony Ayrton étaient à la tête de la Direction du camouflage du Commandement du Moyen-Orient, une unité dédiée aux opérations de tromperie et de dissimulation d'hommes et de matériel militaire.

La Direction était un collectif très inhabituel : la plupart des hommes sous le commandement de Barkas et Ayrton n'étaient pas des soldats endurcis, mais d'anciens artistes, scénographes et dessinateurs de bandes dessinées qui avaient été recrutés pour leurs compétences en matière de tromperie visuelle. L'un des membres avait été un magicien célèbre en temps de paix ; Ayrton était un ancien peintre et Barkas était un scénariste, producteur et réalisateur qui avait remporté un Oscar pour un film documentaire en 1936.

Après de brèves présentations, les hommes ont été informés du plan top-secret pour la deuxième bataille d'Alamein. On leur a dit qu'il s'agissait d'un assaut qui pourrait changer le destin de la guerre et qui était prévu comme la plus grande offensive dans le désert de l'histoire du monde.

Puis, à la stupéfaction de Barkas et Ayrton, on leur a dit qu'on leur confiait la responsabilité de la plus importante manoeuvre stratégique des Alliés. Les deux hommes se sont regardés : le haut commandement disposait de dizaines de cuirassés, d'avions, de chars et d'artillerie - quel besoin imaginable pouvaient-ils avoir d'une bande d'artistes sans prétention ?

Auparavant, la direction du camouflage du commandement du Moyen-Orient ne s'occupait que des tactiques de camouflage. Sur les terrains d'aviation, le sol avait été peint avec des noirs et des gris pour simuler les ombres projetées par les emplacements des canons afin de tromper les avions de reconnaissance de l'Axe. Les toits des hangars d'avions étaient peints avec des perspectives illusionnistes pour faire croire qu'il s'agissait de logements civils. Exactement les mêmes techniques, en d'autres termes, que celles dont Wilkinson et Salomon avaient été les pionniers.

Crédit photo, Alamy Légende image, Dazzle-Ships in Drydock at Liverpool (1919) d'Edward Wadsworth, qui a participé à l'ajout de motifs de camouflage éblouissants aux navires de la Royal Navy pendant la Première Guerre mondiale

Mais en septembre 1942, les Alliés avaient besoin de plus grands tours de passe-passe. Ils étaient terrifiés par la mobilité, la perspicacité tactique et la puissance de feu de leurs adversaires de l'Axe, menés en Afrique du Nord par le légendaire Erwin Rommel. Pour gagner, ils devaient prendre au dépourvu leurs ennemis allemands et italiens en leur faisant croire que l'attaque venait beaucoup plus tard et d'une direction différente de celle qu'ils attendaient.

Pour ce faire, des légions de chars en masse devaient être mises en position près de l'ennemi, mais cachées à la vue au nord du théâtre de bataille, et il fallait créer une armée de leurre de 600 véhicules militaires complètement faux qui ferait craindre aux forces de l'Axe une attaque tout aussi redoutable depuis le sud. Barkas, Ayrton et la Direction du camouflage n'ont eu que 28 jours pour créer une armée fictive et dissimuler une armée réelle.

Crédit photo, Roger Viollet via Getty Images Légende image, Un char d'assaut en caoutchouc en 1939

L'armée fictive de la zone sud a été créée avec de faux tanks et de faux magasins de nourriture, des silos de munitions et des conteneurs d'huile, tous fabriqués à partir de boîtes et de feuilles de palmier couvertes de bâches. Une énorme fausse conduite d'eau a également été construite, le tout pour que les avions de reconnaissance allemands puissent en prendre note depuis les hauteurs.

Dans la partie nord, les vrais chars avaient des compartiments en bois spécialement aménagés, surnommés "pare-soleil", boulonnés à leur moitié supérieure pour leur donner l'apparence de camions ordinaires. Les pièces d'artillerie étaient recouvertes de la même manière. Une fois en position et juste avant le début du combat, les revêtements étaient enlevés et - c'est ainsi que les forces de l'Axe, non préparées, semblaient l'avoir compris - une armée entière était apparue sur le pas de leur porte à partir de rien.

Les astuces ont fonctionné : après un engagement meurtrier à grande échelle, les Alliés ont vaincu les forces de Rommel de manière décisive. Après la bataille, un général allemand admit qu'ils avaient été complètement trompés par le timing et la stratégie de l'assaut allié. Les artistes avaient triomphé.

Crédit photo, Alamy Légende image, Le camouflage développé par les artistes pendant la première guerre mondiale (comme sur ce char en 1916, avec le dessin de Salomon) a influencé les opérations de tromperie pendant la deuxième guerre mondiale

Ces ruses ingénieuses ont inspiré un régiment militaire américain formé plus tard au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le 23e quartier général des troupes spéciales, mieux connu sous le nom de "Ghost Army", était composé de plus de 1 000 hommes, et utilisé en Europe au lendemain du jour J. Son objectif était de faire croire aux Allemands que des forces supérieures pouvant atteindre 30 000 hommes supplémentaires menaçaient leurs lignes, les amenant ainsi à redéployer des troupes dans des endroits favorables aux Alliés.

Tout comme la Direction du camouflage du Commandement au Moyen-Orient, l'Armée fantôme avait recruté de nombreux architectes, designers, publicitaires et artistes aux côtés des soldats et des ingénieurs. Parmi les membres célèbres de l'Armée fantôme figuraient le photographe Art Kane, le créateur de mode Bill Blass et le peintre Ellsworth Kelly. Au cours de sa durée de vie, entre 1944 et 1945, elle a créé 22 opérations de tromperie pour tromper les Allemands - et elle s'est avérée cruciale dans le triomphe ultime des Alliés sur Adolf Hitler.

L'Armée fantôme a utilisé toute une série de techniques de mauvaise orientation. Le faux matériel militaire comprenait des centaines de chars gonflables qui, de loin, ressemblaient exactement à la réalité et qui ont réussi à tromper la reconnaissance aérienne allemande. Une autre équipe était responsable du faux trafic radio, destiné à être intercepté par les espions nazis. Un ensemble de haut-parleurs mobiles diffusait les sons des mouvements de troupes et des grands projets d'ingénierie comme la construction de ponts.

Des membres de l'Armée fantôme ont également joué le rôle d'acteurs, revêtant les uniformes de différents régiments et se mêlant aux villes locales, laissant des indices sur les mouvements de troupes dans l'espoir que des espions locaux les interceptent. Après la fin de la guerre, l'Armée Fantôme a prêté serment de secret, et les récits de leur mise en scène minutieusement orchestrée sont restés officiellement confidentiels jusqu'en 1996.

Les histoires de camouflage de la Première Guerre mondiale, de la Direction du camouflage du Moyen-Orient et de l'"Armée fantôme" américaine révèlent une nouvelle direction dans l'histoire de l'illusionnisme dans l'art. Bien que les artistes aient été utilisés occasionnellement par les militaires avant le XXe siècle (pour enregistrer la topographie des positions de l'ennemi, par exemple), la guerre moderne a fait appel à des astuces visuelles d'artistes d'une manière totalement originale.