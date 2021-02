Comment 30 000 "selfies" d'éléphants vont contribuer à la conservation

Selon lui, le projet a des implications à la fois pour les éléphants sauvages et pour les populations qui vivent à leurs côtés en Afrique et en Asie.

Il l'a dit à BBC News : "Il peut détecter les éléphants avec confiance à une certaine distance - et nous voulons déployer cette technologie sur le terrain maintenant et la mettre réellement dans la nature pour aider les animaux sauvages et les communautés à vivre côte à côte".

Les affrontements entre humains et éléphants constituent une grave menace pour la survie des éléphants sauvages en Asie et en Afrique.

Les hommes et les éléphants sont forcés d'entrer en contact de plus en plus étroit à mesure que la population humaine augmente et que l'habitat sauvage disparaît.