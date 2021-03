Comment comprendre ce que disent les étiquettes des produits alimentaires (et les petits caractères)

Leixuri Aguirre, Itziar Eseberri Barace, María Arrizabalaga et María Puy Portillo

The Conversation*

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les étiquettes contiennent des informations essentielles sur les ingrédients du produit que vous achetez.

On peut penser que l'on sait ce que l'on achète. Mais est-ce vraiment le cas ? Par exemple, connaissons-nous la différence entre le jus et le nectar ou lorsqu'un aliment contient trop de sucres ajoutés ? Savons-nous si nous devons prendre certains aliments enrichis ?

Je suis sûr que plus d'une personne est rentrée chez elle avec un paquet de "fromage fondant". En lisant l'étiquette de plus près, le mot "fromage" était introuvable.

A y regarder de plus près, le nom du produit - qui nous dit ce que nous achetons réellement - indique : "Préparation laitière râpée en filaments pour gratiner et faire fondre".

Et ce n'est pas du fromage ? Non. Dans ce cas, les ingrédients sont de l'eau, de la graisse végétale de noix de coco, du lait, de la fécule de pomme de terre modifiée, du sel, des protéines de lait, des ferments lactiques, des colorants et des exhausteurs de goût.

On est loin de la définition du fromage, dont les ingrédients seraient le lait, la présure et le sel. Par conséquent, faire attention au nom du produit est la première étape pour éviter de se faire mener en bateau et manger sainement.

Le nectar n'est pas la même chose que le jus.

Un autre exemple très courant en rapport avec le nom du produit est celui des boissons à base de fruits pressés.

Le fait que des photos de fruits apparaissent sur l'emballage ne signifie pas qu'il s'agit d'un jus. En fait, s'il s'agit de jus ou d'un jus est généralement indiqué. Dans le reste des cas, le produit est généralement un nectar ou une boisson rafraîchissante, auquel on ajoute généralement du sucre.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Souvent, le jus a des composants naturels très différents de ceux du nectar.

Le jus ou la pulpe est le produit obtenu à partir des parties comestibles du fruit et présente les caractéristiques du jus du fruit dont il provient.

Quant au nectar, il est obtenu à partir d'un concentré de fruits auquel on ajoute de l'eau et, généralement, des sucres.

On obtient ainsi une boisson moins acide et mieux acceptée par les consommateurs, mais aussi moins saine. Paradoxalement, le prix de ces "jus dilués et sucrés" ou nectars est généralement plus élevé que celui des jus.

Il est également essentiel d'examiner la liste des ingrédients, où tous les composants sont classés de la plus grande à la plus petite quantité dans le produit final.

De cette manière, nous saurons immédiatement si l'ingrédient qui donne son nom au produit est réellement présent en quantité significative.

Par exemple, le règlement actuel n'empêche pas d'appeler "crème de fruits de mer" une crème dont la teneur en cet ingrédient est minimale.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les étiquettes peuvent vous indiquer la quantité exacte de sucre contenue dans une boisson.

Il est également très utile pour déterminer si un aliment contient beaucoup de sucre. En examinant les informations nutritionnelles, nous connaissons la quantité de sucre. Mais comment identifier quand il est excessif, quand le sucre est dans l'aliment lui-même ou quand il est ajouté ?

Pour cela, nous pouvons regarder la liste des ingrédients et voir si elle est indiquée comme un ingrédient, et dans quelle position. Même s'il est "camouflé" sous forme de miel, de mélasse, de sirop d'érable ou de l'un des formats qui apparaissent dans l'image suivante.

Lorsque l'un de ces noms apparaît dans la liste des ingrédients, cela signifie que du sucre a été ajouté au produit.

S'il est vrai que nous ne pouvons pas passer des heures dans le magasin ou le supermarché à lire les étiquettes de haut en bas pour choisir les produits, nous pensons qu'il est nécessaire que nous apprenions à prêter attention à au moins quelques aspects clés. Ce n'est qu'alors que nous achèterons ce que nous voulons vraiment et ce dont nous avons besoin.

Allégations nutritionnelles

Il est important de comprendre ce que sont les allégations nutritionnelles ou de santé et comment les interpréter.

Il s'agit d'allégations volontaires - contrairement aux allégations de santé, qui sont obligatoires - qui indiquent les avantages potentiels de la consommation d'un certain produit.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il est important d'examiner les étiquettes pour tous les aspects nutritionnels.

Par exemple, les allégations nutritionnelles sont celles qui comprennent des phrases telles que "source de fibres" ou "sans sucres ajoutés", tandis que les allégations de santé ont des formats tels que "aide à réguler le taux de cholestérol".

Bien que ces allégations soient réglementées, par exemple, dans les pays européens, vous devez toujours vous assurer qu'elles disent ce qu'elles semblent dire, ainsi que "lire les petits caractères", c'est-à-dire regarder attentivement tout ce qui est indiqué sur l'emballage.

Si vous avez des doutes, vous pouvez consulter le site web de l'entreprise qui commercialise le produit et vous adresser à du personnel qualifié, comme des diététiciennes-nutritionnistes.

Certaines des questions que nous devrions tous nous poser avant de commencer à consommer des aliments portant ce type d'allégations sont les suivantes : ai-je vraiment besoin de prendre une quantité supplémentaire d'un certain nutriment ou en ai-je pris suffisamment par le biais de la nourriture ? Cela m'aidera-t-il à réduire le risque de souffrir d'une pathologie ? Et si oui, en ai-je vraiment besoin ?

Les produits qui prétendent réduire le cholestérol sont-ils trompeurs ?

En ce sens, il existe sur le marché de nombreux produits qui prétendent aider à réguler le cholestérol sanguin. S'il est vrai qu'ils sont efficaces - grâce à leur teneur en phytostérols/phytostanols - il convient de garder à l'esprit qu'une seule dose ne fera pas de miracle.

Il faut plusieurs semaines pour en constater les effets. De plus, sa consommation n'entraîne jamais une réduction du taux de cholestérol sanguin supérieure à 15 ou 20 %.

Le succès, bien sûr, réside dans l'utilisation de ces produits tout en maintenant un mode d'alimentation et un style de vie sain.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il existe de nombreux produits sur le marché qui prétendent aider à réguler le cholestérol sanguin, mais il est important de garder à l'esprit qu'une seule dose ne fera pas de miracle.

Quant à son mécanisme d'action, il consiste à bloquer l'absorption du cholestérol ingéré par le biais de l'alimentation.

Par conséquent, les effets bénéfiques contre le cholestérol ne sont observés que s'ils sont consommés en même temps que les repas les plus copieux et les plus riches en cholestérol.

Les autres produits destinés à réduire l'hypercholestérolémie sont ceux enrichis en acide oléique.

Plusieurs études scientifiques confirment que cet acide gras est utile pour réguler les concentrations de cholestérol dans le sang.

Cependant, nous devons considérer la nécessité d'utiliser ce type de produit. Dans une société où la consommation d'huile d'olive est élevée, la quantité quotidienne nécessaire pour obtenir cet effet bénéfique est facilement réalisable par l'alimentation.

Ce ne sont là que quelques exemples qui illustrent combien il est important de comprendre l'étiquetage des denrées alimentaires et de réfléchir de manière critique à la commercialisation des aliments.

Ce n'est que de cette manière que nous pourrons faire des choix libres et informés sur les produits que nous mettons sur le marché.

*Leixuri Aguirre est professeur et chercheur à l'Université du Pays basque / Euskal Herriko Unibertsitatea, Itziar Eseberri Barace est docteur en Nutrigénomique et Nutrition personnalisée dans le même centre, María Arrizabalaga appartient au Département de Pharmacie et des Sciences alimentaires du même centre, et María Puy Portillo est professeur de Nutrition, membre du Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn). Cet article est paru à l'origine dans La Conversation et est publié ici sous une licence Creative Commons.

