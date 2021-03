Comment acquérir efficacement de nouvelles compétences à tout âge

David Robson*

BBC WorkLife

Crédit photo, Getty Images Légende image, En commençant par des leçons d'échecs, Tom Vanderbilt a décidé de passer un an à acquérir de nouvelles compétences. Il a appris à chanter, à dessiner, à jongler et à surfer.

La fascination de Tom Vanderbilt pour le processus d'apprentissage tout au long de la vie a commencé avec les passe-temps de sa fille : le piano, le football, le taekwondo.

Il voulait l'encourager dans ses nouvelles activités et l'accompagnait aux cours ou aux tournois. Pendant qu'elle exerçait son esprit, il répondait à ses courriels, jouait avec son téléphone ou fixait le vide jusqu'à ce que sa fille termine son cours.

Il a rapidement reconnu l'hypocrisie de la situation. "Je lui soulignais l'importance d'avoir une large éducation dans toutes ces différentes compétences", dit-il. "Mais elle aurait pu facilement me demander : "Pourquoi ne fais-tu pas tout cela ?"

Il a commencé par des leçons d'échecs et a décidé de passer un an à acquérir de nouvelles compétences. Il a appris à chanter, à dessiner, à jongler et à surfer.

À aucun moment il n'a aspiré à maîtriser pleinement ces compétences ou à montrer ses prouesses par un exploit extraordinaire, comme gagner l'émission de télévision "American Idol".

"En tant qu'adultes, nous nous mettons instantanément la pression avec des objectifs", dit-il. "Nous avons l'impression de ne pas avoir le luxe de nous engager dans l'apprentissage pour le plaisir d'apprendre". Au lieu de cela, il voulait se délecter du plaisir du processus.

Vanderbilt détaille son parcours dans son livre "Beginners" (Débutants) publié en janvier 2021, qui combine ses révélations personnelles avec des études scientifiques de pointe sur l'acquisition de compétences.

Désireux d'en savoir plus, le livre aborde les mythes de l'apprentissage des adultes et les avantages substantiels que l'"état d'esprit du débutant" peut apporter à notre vie.

Vanderbilt a commencé le projet à la fin de la quarantaine, conscient qu'il aurait du mal à s'adapter aux capacités d'apprentissage d'enfants comme sa fille.

Les enfants sont particulièrement doués pour repérer implicitement des schémas, comprendre que certaines actions conduisent à certains types d'événements, sans avoir besoin d'explication ou de description de ce qu'ils font. Mais après 12 ans, nous perdons une partie de cette capacité à absorber de nouvelles informations.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Vanderbilt a découvert les avantages que "l'état d'esprit du débutant" peut apporter à notre vie. Si les adultes n'absorbent pas aussi facilement les nouvelles compétences qu'un enfant, ils présentent néanmoins une "neuroplasticité" dans le cerveau.

Cependant, nous ne devons pas être trop pessimistes quant à nos propres capacités. Si les adultes n'absorbent pas aussi facilement les nouvelles compétences qu'un enfant, nous avons toujours la "neuroplasticité", c'est-à-dire la capacité du cerveau à se recâbler en réponse à de nouveaux défis.

Durant son année d'apprentissage, Vanderbilt a rencontré de nombreuses personnes, beaucoup plus âgées que lui, qui exerçaient encore ce "super pouvoir".

De plus, les recherches de Vanderbilt ont révélé certains principes de base d'un bon apprentissage que tout le monde peut utiliser pour rendre notre processus d'apprentissage plus efficace.

La première peut sembler évidente, mais elle est facilement oubliée : nous devons apprendre de nos erreurs. Ainsi, au lieu de répéter sans réfléchir les mêmes actions encore et encore, nous devons être plus concentrés et plus analytiques, en réfléchissant à ce que nous avons fait de bien et de mal. (Les psychologues appellent cela une "pratique délibérée").

Vanderbilt a remarqué cela en jouant aux échecs. Vous pourriez passer des heures à jouer à des centaines de jeux en ligne, mais cela ne serait pas aussi efficace que d'étudier les stratégies des professionnels ou de discuter des raisons de vos pertes avec un professeur d'échecs.

La "répétition sans répétitif"

Un deuxième principe est plus contre-intuitif : nous devons veiller à ce que notre pratique soit variée.

La jonglerie, par exemple, lui a permis d'apprendre à changer les objets ou à modifier la hauteur à laquelle il les lançait. Puis il a essayé de faire la même chose en s'asseyant et en marchant.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La "répétition sans répétitif" rend plus flexibles les schémas appris par le cerveau.

Comme l'a dit un scientifique à Vanderbilt, il s'agit de "répétition sans répétitif", ce qui rend les schémas appris par le cerveau plus flexibles. Cela vous aide à faire face à des difficultés imprévisibles, comme une erreur dans un de vos mouvements qui pourrait vous faire perdre le contrôle.

Plus curieux encore, Vanderbilt a constaté que nous apprenons souvent mieux lorsque nous savons que nous devrons enseigner aux autres la même compétence.

On ne sait pas exactement pourquoi, mais cette attente semble accroître l'intérêt et la curiosité des gens, ce qui active l'attention du cerveau et contribue à ce qu'il laisse des traces plus fortes dans la mémoire (Vanderbilt a eu de nombreuses occasions d'enseigner ce qu'il avait appris, car il a souvent inclus sa fille dans ses projets).

Alors, quoi que vous essayiez de maîtriser personnellement, pensez à partager cette compétence avec quelqu'un que vous connaissez.

Et s'il peut être utile d'observer de vrais experts en train d'exécuter une compétence, M. Vanderbilt a constaté qu'il peut également être utile d'observer d'autres novices, car cela permet d'analyser plus facilement ce qu'ils font bien et ce qu'ils font mal.

"S'ouvrir à un étranger"

Grâce à ces connaissances, Vanderbilt a bien progressé dans chacune des compétences qu'elle s'était fixée. Le chant, dit-elle, était l'un des plus grands obstacles, sur le plan émotionnel. "C'était le processus d'ouverture à un étranger de la manière la plus brute", explique-t-elle.

Cependant, lorsqu'elle a surmonté ces nerfs, cela s'est également avéré être le défi le plus gratifiant.

"C'est probablement ce que j'ai le plus apprécié, car il y a un plaisir inhérent à cela et cela vous fait vous sentir vraiment bien". Cela s'est si bien passé qu'elle est finalement devenue membre de la chorale Britpop de New York.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le plus grand défi auquel Vanderbilt a dû faire face est devenu le plus gratifiant.

Si vous avez envie de vous lancer dans un nouveau passe-temps, Vanderbilt vous conseille de commencer par quelque chose de facile à intégrer dans votre mode de vie actuel. Vous pourriez même être surpris par la rapidité de vos progrès, note-t-elle.

"Beaucoup de gens s'accrochent à l'idée que ce n'est qu'un gros investissement, que le voyage n'est jamais terminé, et c'est très décourageant pour eux".

Vanderbilt a constaté que sa capacité à dessiner, par exemple, s'était considérablement améliorée dans le temps qu'il lui faudrait normalement pour regarder plusieurs épisodes d'une série télévisée.

Pourquoi apprendre quelque chose de nouveau ?

Vous vous demandez peut-être encore pourquoi vous devriez faire l'effort d'apprendre quelque chose de nouveau, alors que vous pourriez vous détendre sur votre canapé.

M. Vanderbilt explique que l'acquisition de toute nouvelle compétence présente de nombreux avantages généraux, notamment des changements cérébraux à long terme qui peuvent compenser une partie du déclin mental qui accompagne souvent le vieillissement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'acquisition de toute nouvelle compétence présente de nombreux avantages généraux, notamment certains changements cérébraux à long terme qui peuvent compenser une partie du déclin mental qui accompagne souvent le vieillissement.

L'auteur fait référence à une étude sur des adultes, âgés de 58 à 86 ans, qui ont suivi quelques cours dans des matières telles que l'espagnol, la musique, la composition et la peinture.

Au bout de quelques mois, ils avaient non seulement bien progressé sur le plan des compétences individuelles, mais ils avaient également montré une amélioration prononcée lors de tests cognitifs plus généraux, correspondant aux performances d'adultes de 30 ans plus jeunes.

Il est intéressant de noter que les avantages semblent provenir de la mise à l'épreuve de compétences multiples, plutôt que de se concentrer exclusivement sur une expérience particulière.

Comme l'écrit Vanderbilt dans son livre, "Au lieu de courir un marathon, vous faites subir à votre cerveau une variété d'entraînements par intervalles de haute intensité. Chaque fois que vous commencez à apprendre cette nouvelle compétence, vous vous remodelez. Vous rééduquez votre cerveau pour qu'il soit plus efficace".

Nous avons tendance à considérer les amateurs comme étant superficiels et non dévoués. Mais il semble que le touche-à-tout dévoué, le perpétuel débutant, puisse avoir un cerveau plus aiguisé que le maître d'une seule compétence.

La poursuite de nombreux intérêts différents tout au long de votre vie peut même accroître votre créativité. Comme David Epstein l'a également souligné dans son livre Range, les lauréats du prix Nobel étaient beaucoup plus susceptibles que les autres scientifiques de s'adonner à des activités artistiques telles que la musique, la danse, les arts visuels ou la création littéraire.

Les moments d'échec

L'apprentissage d'une nouvelle compétence s'accompagne de frustrations et de moments d'échec, mais ce peuvent être les expériences les plus importantes de tout le processus.

Après des années d'expérience dans le journalisme, Mme Vanderbilt affirme que les nouveaux défis ont constitué un changement bienvenu par rapport à sa "complaisance professionnelle".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Au fur et à mesure que vous apprenez une nouvelle compétence, il y aura des frustrations et des moments d'échec, mais ce peuvent être les expériences les plus importantes de tout le processus.

"D'une certaine manière, cela m'a ouvert l'esprit et m'a redonné le sentiment de ne pas savoir", explique-t-il.

C'était particulièrement vrai pour des compétences comme le dessin, qui lui semblaient en quelque sorte familières. "L'apprentissage de la compétence était souvent différent de ce que j'imaginais. Mes attentes ont été constamment revues à la baisse".

"La mentalité de débutant"

De nombreuses études ont montré que l'humilité intellectuelle - la capacité à reconnaître les limites de nos connaissances - peut grandement améliorer notre réflexion et notre prise de décision.

Et cette capacité à reconsidérer nos idées préconçues et à ouvrir notre esprit à de nouvelles façons de penser pourrait être de plus en plus importante dans le monde en mutation d'aujourd'hui.

Que nous apprenions par plaisir ou que nous essayions d'améliorer nos compétences professionnelles, nous ferions tous bien de cultiver cet "état d'esprit de débutant", où rien n'est sûr et où tout peut s'apprendre.

Bien que notre capacité à acquérir facilement une nouvelle compétence diminue avec l'âge, le fait de tirer parti de l'"état d'esprit du débutant" peut vous aider à apprendre efficacement à l'âge adulte.