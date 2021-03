Creepy, une fonction de l'application MyHeritage propose de réanimer les morts

Mais elle a également reconnu que "certaines personnes aiment la fonction Nostalgie profonde et la considèrent comme magique, tandis que d'autres la trouvent effrayante et ne l'aiment pas".

"Les résultats peuvent être controversés, et il est difficile de rester indifférent à cette technologie".

Fake Lincoln

Les Deepfakes sont des vidéos générées par ordinateur à l'aide de l'IA et qui peuvent être créées à partir de photos existantes.

La technologie à l'origine de Deep Nostalgia a été développée par la société israélienne D-ID. Elle utilise l'intelligence artificielle et entraîne ses algorithmes sur des vidéos pré-enregistrées de personnes vivantes qui bougent leur visage et font des gestes.