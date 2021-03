Ces femmes stérilisées de force qui se battent pour obtenir une compensation 25 ans plus tard

By Pablo Uchoa

BBC World Service

Crédit photo, Getty Images Légende image, Plus de 270 000 femmes ont été stérilisées au Pérou entre 1996 et 2001 - et des milliers d'entre elles déclarent ne pas avoir consenti aux procédures

Serafina Ylla Quispe s'est réveillée dans la morgue d'un hôpital du centre de Cusco, dans les hauts plateaux du sud du Pérou, après avoir été déclarée morte lors d'une opération visant à ligaturer ses trompes.

Elle avait 34 ans et dit qu'elle n'a jamais consenti à l'opération qu'elle a subie en 1997.

La même année et dans le même hôpital, Victoria Huamán aurait subi une anesthésie et se serait réveillée plusieurs heures plus tard sans se rendre compte qu'elle avait subi la procédure de stérilisation à l'âge de 29 ans.

Rudecinda Quilla avait 24 ans lorsque les médecins lui ont dit qu'elle ne serait pas autorisée à obtenir un certificat de naissance pour son quatrième fils à moins qu'elle n'accepte une ligature des trompes. Elle a refusé et a été forcée sur un lit d'hôpital, les mains et les pieds attachés pendant qu'on lui injectait un anesthésique, selon son récit personnel maintenant utilisé comme preuve légale.

Mme Quilla s'est réveillée des heures plus tard. Le personnel lui a annoncé que plus jamais elle "n'accoucherait comme un animal". C'était en 1996.

Ces femmes sont parmi des milliers d'autres qui affirment avoir été stérilisées de force dans les années 1990 dans le cadre d'un programme de contrôle des naissances sous le gouvernement du président d'alors Alberto Fujimori.

Désormais, un tribunal péruvien entendra leurs récits pour la première fois, afin de déterminer si justice sera faite et si elles pourront être des indemnisées après une bataille juridique de 25 ans.

Que cache cette affaire ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Esperanza Huayama est la directrice de l'une des associations de victimes luttant pour la justice

Plus de 270 000 femmes et 22 000 hommes, pour la plupart issus de communautés autochtones quechua et de familles à faible revenu, ont été stérilisés entre 1996 et 2001, selon les données officielles publiées par le ministère de la Santé du Pérou.

Le programme de contrôle des naissances, connu sous le nom de contraception chirurgicale volontaire, a été introduit dans le cadre d'une campagne de lutte contre la pauvreté, visant à réduire les taux de natalité parmi les familles pauvres.

Le gouvernement a déclaré que les procédures avaient été effectuées avec le consentement des patients.

Mais plus de 2 000 femmes ont déclaré avoir été forcées, harcelées, soumises à un chantage ou induites en erreur pour subir la procédure.

Les procureurs péruviens ont accusé M. Fujimori et des membres de son cabinet pour leur responsabilité présumée dans la mise en œuvre du programme de planification familiale de masse.

Leurs équipes juridiques affirment que la stérilisation a été proposée aux femmes et aux hommes comme méthode de contrôle des naissances.

Mais une enquête du Congrès en 2002 a révélé qu'il existe des preuves solides que le personnel médical a été poussé à atteindre les objectifs de stérilisation et que les procédures ont été systématiquement effectuées sans le consentement des femmes.

Le rapport indique que les femmes autochtones, dont beaucoup ne parlent que le quechua, sont ciblées de manière disproportionnée par le programme, qui les discrimine. La plupart n'ont pas reçu de soins postopératoires adéquats et certains sont décédés des suites de problèmes de santé et de complications associés.

Plusieurs groupes de campagne représentant les victimes estiment que la politique de l'État était "fondée sur la discrimination et le racisme" et a entraîné la mort d'au moins 40 femmes à la suite d'opérations de fixation de tubes.

"Je n'ai pas compris ce qu'ils m'avaient fait"

Crédit photo, AMPAEF Légende image, La plupart des victimes étaient des femmes issues de milieux autochtones et à faible revenu, selon des groupes de défense des droits humains

"Je n'ai pas compris ce qu'ils m'avaient fait [à l'hôpital de Cusco] ", a déclaré Mme Huamán à l'Association des femmes péruviennes touchées par les stérilisations forcées (AMPAEF), dont les témoignages sont utilisés par les procureurs comme preuves juridiques.

Elle dit qu'elle ne l'a découvert qu'après s'être sentie mal à l'aise et s'être rendue à la clinique la plus proche, dans le village de Zurite.

"C'est à ce moment-là que nous avons découvert, mon mari et moi, que j'avais eu mes trompes ligaturées."

Mme Huamán raconte que son mari lui avait reproché l'opération et l'avait finalement quittée ainsi que leurs trois enfants.

"Je suis le père et la mère de mes enfants. Je me sens constamment malade, j'ai des douleurs et une sensation de brûlure là où j'ai subi l'opération, j'ai mal à la tête", a-t-elle déclaré.

"Je suis désespérée. Je ne peux rien faire, et mes enfants souffrent quand ils me voient malade".

"J'étais encore consciente lorsqu'ils m'ont coupée"

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une mission interaméricaine des droits de l'homme a critiqué "l'impunité '' entourant les stérilisations

Après la naissance de son quatrième enfant, Rudecinda Quilla dit que les médecins de la ville d'Anta, également dans la région de Cusco, lui ont dit à elle et à son mari qu'ils "enfantaient comme des porcs".

Ils ont essayé de la faire chanter pour qu'elle subisse une opération, a-t-elle déclaré à AMPAEF.

"Ils m'ont dit qu'ils ne me donneraient pas l'acte de naissance de mon fils si je ne me faisais pas ligaturer les trompes."

"Mon mari a été amené de la ferme où il travaillait par des policiers. Ils ont essayé de le forcer à signer [le consentement]. Lorsqu'il a refusé, ils ont menacé de l'arrêter."

Mme Quilla a déclaré qu'elle avait peur et a tenté de s'enfuir de la clinique, mais qu'elle a été saisie par les bras, qu'elle avait les mains et les pieds attachés et qu'elle a reçu une injection de sédatif.

"J'étais encore consciente lorsqu'ils m'ont coupé le ventre. J'ai ressenti une forte douleur et j'ai crié, ensuite ils m'ont fait une autre injection", a-t-elle précisé dans son témoignage.

"Je me suis réveillée dans l'après-midi... Après quelques jours, ma blessure s'est infectée et je suis allée avec mon mari à l'hôpital. Les infirmières ne voulaient pas me soigner".

"Ils ont insulté mon mari et l'ont traité d'animal. Il a fallu beaucoup de temps pour que la blessure guérisse, car j'avais peur de retourner à la clinique".

Pourquoi l'affaire prend-elle autant de temps ?

Crédit photo, Reuters Légende image, L'ancien président Alberto Fujimori a été innocenté lors d'enquêtes précédentes

Bien qu'on sache ce qui s'est passé depuis plus de deux décennies, c'est la première fois que ces femmes se présentent devant les tribunaux péruviens.

Jusqu'à présent, le Pérou a reconnu la responsabilité de l'État dans la mort de María Mamérita Mestanza Chávez, après que la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) a demandé une enquête.

Mme Mestanza était une femme autochtone de 33 ans décédée quelques jours après son opération en 1998, faute de soins postopératoires.

Des militants ont déclaré que la victime avait été contrainte de subir l'opération. L'affaire a d'abord été classée par les procureurs provinciaux, mais en 2010, la CIDH a demandé au Pérou d'enquêter et de punir les responsables de sa mort.

Au fil des ans, trois enquêtes pénales contre M. Fujimori et ses anciens responsables de la santé ont été ouvertes et ensuite classées en raison de preuves insuffisantes.

L'ancien président a toujours affirmé qu'il n'était pas directement impliqué dans la gestion du programme de contrôle des naissances, bien que la commission du Congrès de 2002 ait trouvé des preuves qu'il avait poussé les autorités à atteindre les objectifs de stérilisation.

L'ancien président est en prison depuis 2007 pour corruption et violations des droits humains, mais il a été innocenté en 2014 de tout acte répréhensible lié au programme de stérilisation.

En 2018, les procureurs l'ont inculpé ainsi que d'anciens ministres de la Santé sur la base des allégations de 2 074 victimes, dont cinq décédées.

Mais les audiences n'ont pas pu se dérouler comme prévu, en janvier de cette année, car il n'y avait pas de traducteurs pour aider les femmes de langue quechua, dont beaucoup ne parlent pas couramment l'espagnol.

"Un retard inexplicable et honteux"

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'association représentant les victimes affirme que les retards sont ''inexplicables et honteux''

María Esther Mogollón, porte-parole d'AMPAEF, a déclaré à la BBC que le retard était "inexplicable et honteux".

"Cela fait 25 ans que les stérilisations ont commencé. L'affaire est passé 16 ans au parquet et a été archivée et rouverte. C'est un crime contre l'humanité", explique le militant.

Les stérilisations forcées sont considérées comme un crime contre l'humanité au regard du droit international.

L'année dernière, l'AMPAEF a déposé une plainte contre le Pérou devant le Comité des Nations Unies pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), exigeant que le pays enquête et offre des réparations aux victimes de stérilisation forcée.

"Il s'agit essentiellement d'un manque de volonté politique, d'un manque de compréhension de ce que sont les droits de l'homme, d'un manque de sensibilité envers les victimes et d'une négligence totale de la part de l'État", déclare Mme Mogollón.

Un registre officiel pour les femmes qui déclarent avoir été stérilisées de force a finalement été ouvert en 2015 - et depuis lors, plus de 7 200 se sont manifestées.

Ces femmes obtiendront-elles une compensation ?

Désormais, ces récits de femmes seront entendus au tribunal afin qu'un juge puisse décider si l'affaire peut aller de l'avant.

Vu la lenteur du système judiciaire péruvien, il y a peu de chances qu'elles obtiennent un verdict de sitôt, sans parler d'une compensation financière.

Crédit photo, AMPAEF Légende image, Les femmes demandent justice et une indemnisation depuis 25 ans

En 2004, la commission vérité et réconciliation du Pérou a publié le rapport final sur les crimes commis pendant le conflit interne du pays impliquant des guérilleros maoïstes dans les années 80 et 90.

De nombreuses victimes provenaient des communautés à faible revenu parlant le quechua des hautes terres andines - mais les femmes stérilisées n'étaient pas pleinement reconnues parmi elles et ne pouvaient donc prétendre à une indemnisation.

Plus tôt cette année, le Congrès péruvien a modifié la loi sur les réparations pour inclure les victimes de crimes sexuels, suscitant l'espoir parmi ceux qui ont été stérilisés de force pendant cette période.

Mais Mme Mogollón dit que cette possibilité est maintenant contestée par le ministère de la Justice, qui fait valoir que le programme de stérilisation n'a pas eu lieu dans le contexte du conflit interne.

"Après la modification de la loi, nous n'avons pas vu de volonté politique en faveur d'une indemnisation intégrale des victimes. Ils avaient l'habitude de dire qu'ils n'avaient pas la base légale pour payer une indemnisation, maintenant ils en ont une et ils ne veulent pas l'observer ", a déclaré Mme Mogollón à la BBC.