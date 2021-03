Journée internationale de la femme 2021 : Histoire, manifestations et célébrations

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les femmes ont appelé à l'égalité des sexes lors de cette manifestation à Brasilia à l'occasion de la Journée internationale de la femme en 2020

Vous avez peut-être vu des mentions de la Journée internationale de la femme dans les médias ou entendu des amis en parler.

Mais à quoi sert cette journée ? Quand est-ce ? Est-ce une célébration ou une protestation ? Existe-t-il une Journée internationale de l'homme ? Et quels événements virtuels auront lieu cette année ?

Depuis plus d'un siècle, les gens dans le monde entier marquent le 8 mars comme une journée spéciale pour les femmes.

Lisez ce qui suit pour savoir pourquoi.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Crédit photo, Topical Press Agency Légende image, Clara Zetkin a fondé la Journée internationale de la femme en 1910

La Journée internationale de la femme, également connue sous le nom de JIF, est née d'un mouvement syndical pour devenir un événement annuel reconnu par les Nations unies (ONU).

Cet événement est né en 1908, lorsque 15 000 femmes ont défilé dans la ville de New York pour réclamer des heures de travail plus courtes, de meilleurs salaires et le droit de vote. C'est le Parti socialiste américain qui a déclaré la première Journée nationale de la femme, un an plus tard.

L'idée de rendre cette journée internationale est venue d'une femme appelée Clara Zetkin. Elle a suggéré l'idée en 1910 lors d'une conférence internationale des femmes travailleuses à Copenhague. Il y avait 100 femmes, de 17 pays, qui ont accepté sa proposition à l'unanimité.

Lire aussi :

Elle a été célébrée pour la première fois en 1911, en Autriche, au Danemark, en Allemagne et en Suisse. Le centenaire a été célébré en 2011, donc cette année nous célébrons techniquement la 110e Journée internationale de la femme.

Les choses ont été officialisées en 1975, lorsque les Nations unies ont commencé à célébrer cette journée. Le premier thème adopté par les Nations unies (en 1996) était "Célébrer le passé, planifier l'avenir".

La Journée internationale de la femme est devenue une date permettant de célébrer le chemin parcouru par les femmes dans la société, en politique et en économie, tandis que les racines politiques de la journée font que des grèves et des manifestations sont organisées pour sensibiliser les gens aux inégalités persistantes.

2. Quand a lieu la JIF ?

Crédit photo, AFP Légende image, Une manifestation pour la Journée internationale de la femme à Diyarbakir, en Turquie, en 2016

La date choisie est le 8 mars. L'idée de Clara pour une Journée internationale de la femme n'avait pas de date fixe.

Elle n'a été officialisée qu'en 1917, lors d'une grève pendant la première guerre mondiale, lorsque les femmes russes ont exigé "du pain et la paix". Quatre jours après le début de la grève des femmes, le tsar a été contraint d'abdiquer et le gouvernement provisoire a accordé le droit de vote aux femmes.

La date à laquelle la grève des femmes a commencé sur le calendrier julien, qui était alors en vigueur en Russie, était le dimanche 23 février. Dans le calendrier grégorien, ce jour était le 8 mars - et c'est à cette date que la JIF est célébrée aujourd'hui.

A regarder :

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Les femmes d'Afrique ont dominé cette année, malgré la pandémie de Covid-19.

3. Quelles sont les couleurs qui symbolisent la Journée internationale de la femme ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, La couleur violette est souvent associée à la JIF car elle "signifie la justice et la dignité".

Le violet, le vert et le blanc sont les couleurs de la Journée internationale de la femme.

"Le violet signifie la justice et la dignité. Le vert symbolise l'espoir. Le blanc représente la pureté, bien que ce soit un concept controversé. Les couleurs sont issues de la Women's Social and Political Union (WSPU) au Royaume-Uni en 1908", indique la campagne de la Journée internationale de la femme.

4. Y a-t-il une Journée internationale de l'homme ?

Crédit photo, internationalmensday.com Légende image, Le thème de la Journée internationale de l'homme en 2018 était "les hommes donnent l'exemple".

Il y en a effectivement une, le 19 novembre.

Mais elle n'est marquée que depuis les années 1990 et n'est pas reconnue par l'ONU. Elle est célébrée dans plus de 80 pays, dont le Royaume-Uni.

Cette journée célèbre "la valeur positive que les hommes apportent au monde, à leurs familles et à leurs communautés", en mettant en avant des modèles positifs et en sensibilisant au bien-être des hommes.

Le thème pour 2020 était "Une meilleure santé pour les hommes et les garçons".

Lire aussi :

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une femme tient un bouquet de mimosa à Rome lors de la Journée internationale de la femme 2012

La Journée internationale de la femme est une fête nationale dans de nombreux pays, y compris en Russie où les ventes de fleurs doublent pendant les trois ou quatre jours autour du 8 mars.

En Chine, de nombreuses femmes bénéficient d'une demi-journée de congé le 8 mars, comme le conseille le Conseil d'État, bien que de nombreux employeurs ne répercutent pas toujours cette demi-journée à leurs employées.

En Italie, la Journée internationale de la femme, ou la Festa della Donna, est célébrée en offrant des fleurs de mimosa. L'origine de cette tradition n'est pas claire, mais on pense qu'elle a commencé à Rome après la Seconde Guerre mondiale.

Aux États-Unis, le mois de mars est le Mois de l'histoire des femmes. Une proclamation présidentielle publiée chaque année honore les réalisations des femmes américaines.

Cette année sera un peu différente en raison de la pandémie de coronavirus et des événements virtuels devraient avoir lieu dans le monde entier.

Pour voir ce qui se passe dans votre pays, vous pouvez rechercher ici.

A regarder :

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Être femme en Afrique en 2018, ça signifie quoi?

6. Quel est le thème de la JIF 2021 ?

Légende image, Cette année, Kamala Harris a été inaugurée première femme, première noire et première vice-présidente asiatique-américaine des États-Unis

Cette année, la campagne de la Journée internationale de la femme a choisi le thème #ChooseToChallenge avec l'idée qu'un monde défié est un monde en alerte et qu'individuellement, nous sommes tous responsables de nos propres pensées et actions.

"Nous pouvons tous choisir de remettre en question et de dénoncer les préjugés et les inégalités entre les sexes", affirme la campagne. "Nous pouvons tous choisir de rechercher et de célébrer les réalisations des femmes. Collectivement, nous pouvons tous contribuer à créer un monde inclusif".

Les gens sont invités à "lever la main pour montrer qu'ils sont dans le coup et qu'ils s'engagent à choisir de contester et de dénoncer l'inégalité".

7. Pourquoi en a-t-on besoin ?

Crédit photo, EPA Légende image, Au Kirghizistan, la police a arrêté des dizaines de militants des droits des femmes lors d'une marche pour la JIF en 2020

"La parité entre les sexes ne sera pas atteinte avant près d'un siècle", selon la campagne de la JIF, en référence au Forum économique mondial.

"Aucun d'entre nous ne verra la parité des sexes de son vivant, et il est peu probable que beaucoup de nos enfants l'atteignent".

En outre, des données récentes d'ONU Femmes ont révélé que la pandémie de coronavirus pourrait anéantir 25 ans d'égalité croissante entre les sexes. Les femmes effectuent beaucoup plus de tâches domestiques et de soins familiaux en raison de la pandémie, ce qui peut avoir un impact sur les possibilités d'emploi et d'éducation.

Malgré les inquiétudes suscitées par le coronavirus, des manifestations ont eu lieu dans le monde entier à l'occasion de la JIF 2020,

Alors que la majorité d'entre elles étaient pacifiques, dans la capitale kirghize de Bichkek, la police a arrêté des dizaines de militants des droits des femmes peu après que des hommes masqués aient attaqué des manifestants. Les militants affirment que les droits des femmes se détériorent dans le pays.

Dans tout le Pakistan, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes malgré les menaces violentes et des recours judiciaires.

Lire aussi :

Au Mexique, environ 80 000 personnes sont descendues dans la rue pour souligner l'augmentation de la violence contre les femmes dans le pays, mais plus de 60 personnes ont été blessées. Bien que le rassemblement ait débuté pacifiquement, la police affirme que certains groupes ont lancé des cocktails molotov et que les officiers ont répondu par des gaz lacrymogènes.

Ces dernières années, cependant, nous avons constaté des progrès et le mouvement des femmes a atteint une ampleur sans précédent.

Cette année, Kamala Harris a été inaugurée première femme, première noire et première vice-présidente américaine d'origine asiatique.

En 2019, la Finlande a élu un nouveau gouvernement de coalition dirigé par cinq femmes, l'avortement a été dépénalisé en Irlande du Nord et une loi qui contrôlait la façon dont les femmes se comportaient et s'habillaient en public au Soudan a été abrogée.

Et qui peut oublier l'impact de la conversation #MeToo contre les expériences de harcèlement et d'agression sexuelle, qui a commencé en 2017 avec un hashtag sur les réseaux sociaux.

Il s'agit désormais d'un phénomène mondial en pleine expansion, qui continue de mettre en lumière les comportements inacceptables et inappropriés et qui a donné lieu à de nombreuses condamnations très médiatisées.

Qu'est-ce que "100 femmes" ?

BBC 100 Women nomme chaque année 100 femmes influentes et inspirantes dans le monde entier. Nous créons des documentaires, des reportages et des interviews sur leur vie, ce qui donne plus de place aux histoires qui mettent en avant les femmes.