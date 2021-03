Covid : les vaccins réduisent le risque de forme grave de 80 % chez les plus de 80 ans

Par Nick Triggle et Michelle Roberts

BBC News

Crédit photo, PA Media

Une seule piqûre du vaccin Oxford-AstraZeneca ou Pfizer-BioNTech réduit de plus de 80 % les risques de devoir être hospitalisé, selon une analyse effectuée en Angleterre.

Les données de la santé publique anglaise montrent que l'effet se fait sentir trois à quatre semaines après la vaccination.

Elles sont basées sur les personnes âgées de plus de 80 ans qui ont été les premières à recevoir l'injection.

Les scientifiques du gouvernement ont salué le résultat, mais ont souligné que deux doses étaient nécessaires pour obtenir la meilleure protection.

Ce rapport fait suite à la publication de résultats similaires par les autorités sanitaires écossaises la semaine dernière, qu'elles qualifient de "spectaculaires".

Le ministre de la santé Matt Hancock a indiqué lundi lors d'un briefing à Downing Street que les derniers résultats du vaccin étaient "très forts".

"Ils peuvent également contribuer à expliquer pourquoi le nombre d'admissions aux soins intensifs pour le vaccin Covid chez les personnes de plus de 80 ans au Royaume-Uni a chuté à un chiffre unique au cours des deux dernières semaines", dit-il.

S'exprimant également lors de la conférence de presse, le médecin en chef adjoint de l'Angleterre - le professeur Jonathan Van-Tam - explique que les données offrent un aperçu de la manière dont le programme de vaccination "va, espérons-le, nous emmener dans un monde très différent au cours des prochains mois".

Mais il estime qu'il est "absolument essentiel" que les deuxièmes doses "fassent toujours partie de l'immunisation contre le Covid-19 et ne soient pas moins importantes".

Le professeur Van-Tam souligne qu'il y a une "probabilité significative" qu'une deuxième dose d'un vaccin "fasse mûrir votre réponse immunitaire, la rende peut-être plus large et presque certainement plus longue qu'elle ne le serait autrement par rapport à une première dose seulement".

Plus de 20 millions de personnes au Royaume-Uni ont reçu leur première dose de vaccin, soit plus d'un tiers de la population adulte.

Entre-temps, 104 autres décès dans les 28 jours suivant un résultat positif au coronavirus sont signalés au Royaume-Uni, et 5 455 nouveaux cas supplémentaires, selon les derniers chiffres.

Crédit photo, Getty Images

Les données du PHE, qui n'ont pas fait l'objet d'un examen par les pairs, suggèrent également que le vaccin Pfizer, qui a commencé à être déployé un mois avant le vaccin AstraZeneca, entraîne une réduction de 83 % des décès dus au Covid. Ces chiffres ont été calculés sur la base des personnes âgées de plus de 80 ans qui sont décédées.

Les données ont également montré que la vaccination réduisait le risque que les personnes de plus de 70 ans développent des symptômes de Covid d'environ 60 %, trois semaines après une première dose.

Pour le professeur Van-Tam, la décision d'administrer le vaccin AstraZeneca aux personnes âgées est "clairement justifiée".

Certains pays européens refusent de le donner aux plus de 65 ans car les données des essais portent principalement sur son effet chez les jeunes adultes.

Le professeur Van-Tam explique que le jugement des autorités britanniques est qu'il n'est tout simplement "pas plausible" que le vaccin ne fonctionne que sur des adultes plus jeunes.

Il précise que d'autres pays seront sans doute "très intéressés" par les données provenant du Royaume-Uni.

Le Dr Mary Ramsay, responsable de l'immunisation de la santé publique en Angleterre, affirme qu'il y a de plus en plus de preuves que les vaccins fonctionnent pour réduire les infections et sauver des vies.

"Bien qu'il reste encore beaucoup de données à suivre, c'est encourageant et nous sommes de plus en plus convaincus que les vaccins font une réelle différence", dit-elle.

Toutefois, il faut davantage de preuves pour savoir dans quelle mesure les vaccins protègent contre la variante brésilienne qui a récemment été identifiée au Royaume-Uni.

Cette variante présente une mutation - E484 - qui pourrait réduire une partie de l'efficacité des vaccins.

Il a été annoncé dimanche que six nouveaux cas de variantes - trois en Angleterre et trois en Ecosse - ont été découverts grâce à des tests.

Les autorités sanitaires ont pu contacter toutes ces personnes sauf une. On ignore où se trouve la personne restante, car elle n'a pas rempli sa carte d'enregistrement de test.

Un appel a été lancé pour que toute personne n'ayant pas obtenu de résultat à un test le 12 ou le 13 février se manifeste immédiatement en appelant le 119.

Le ministre de la santé a nié que les retards dans l'imposition de mesures de quarantaine dans les hôtels aux voyageurs se rendant au Royaume-Uni mettent des vies en danger, car les fonctionnaires continuent à rechercher l'individu.

M. Hancock déclare qu'il n'y a "aucune preuve" que la personne infectée n'a pas suivi les règles de quarantaine à domicile.

Auparavant, le Premier ministre Boris Johnson a rappelé que le Royaume-Uni dispose "d'un des régimes frontaliers les plus stricts au monde pour arrêter les personnes qui entrent dans le pays et qui peuvent présenter des variantes préoccupantes".

