6 clés pour prendre de l'avance et reprendre confiance en soi en cas de perte d'emploi

Cecilia Barría

BBC News Mundo

il y a 15 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Perdre son emploi est une épreuve, mais vous pouvez vous en sortir.

Pour certaines personnes, le travail représente un tout dans la vie, ou presque. Et s'ils perdent soudainement leur emploi, ils ont l'impression de perdre pied.

"Vous perdez votre emploi et vous ne savez plus qui vous êtes", a déclaré à BBC Mundo Rebecca Zucker, associée fondatrice de la société américaine Next Step Partners, qui se consacre à aider les gens à faire face aux défis de leur travail.

Dans de nombreux cas, l'emploi ne vous donne pas seulement un salaire, explique-t-elle. Cela vous donne une reconnaissance, un statut, un sentiment d'appartenance, une estime de soi et renforce l'image que vous avez de vous-même.

C'est pourquoi il est assez courant que les gens associent leur propre identité à leur identité professionnelle.

"Parce que nous passons trop de temps au travail, de nombreuses personnes tombent dans le piège de considérer le travail comme une source de validation personnelle", explique-t-elle.

Le problème survient lorsque vous perdez votre emploi, car vous ne perdez pas seulement votre source de revenus. Vous perdez l'une des parties les plus importantes de votre vie et "vous ne savez plus ce qu'est vraiment votre identité", ajoute-t-elle.

Même si la perte de votre emploi n'a rien à voir avec votre performance, qu'elle est simplement due aux besoins de l'entreprise, vous vous retrouvez avec un sentiment de catastrophe qui peut conduire à une crise existentielle.

"Bien que ce ne soit pas quelque chose de personnel, il est difficile de ne pas le ressentir comme quelque chose de personnel", dit-elle.

Dans des cas plus extrêmes, cela peut vous donner l'impression de ne pas avoir de valeur.

Crédit photo, Rebecca Zucker Légende image, La consultante américaine Rebecca Zucker a travaillé dans le secteur bancaire (d'investissement) jusqu'à ce qu'elle découvre comment exploiter certains de ses plus grands talents.

Zucker considere que face à ces types de situations, il existe de nombreuses stratégies qui peuvent vous aider à vous remettre sur pied, à redécouvrir votre identité et à reprendre confiance en vous.

Ce sont les 6 clés que Rebecca Zucker recommande de suivre si vous avez perdu votre emploi et que vous n'êtes pas sûr de la voie à suivre.

Renouez avec des amis de votre enfance, de l'université ou des emplois précédents - avec lesquels vous avez encore un lien - car ils peuvent être un bon miroir dans lequel vous pouvez vous observer.

Nos relations de confiance reflètent généralement qui nous sommes. Ce sont des personnes qui vous connaissaient et vous appréciaient avant que vous n'occupiez l'emploi que vous avez perdu. Des gens qui ont vu la valeur que vous aviez en tant que personne, quel que soit votre dernier emploi.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Parler à des personnes de confiance qui vous ont connu à d'autres étapes de votre vie peut vous rappeler qui vous êtes, au-delà de votre identité professionnelle.

2- Testez les croyances qui vous limitent

Notre identité et le sens de qui nous sommes sont des constructions mentales. Lorsque nous nous sentons coincés, c'est souvent parce que nous nous voyons d'un seul point de vue (souvent improductif)

Crédit photo, Getty Images Légende image, Notre identité et le sens de qui nous sommes sont des constructions mentales, donc elles peuvent être changées.

Une façon de contester les croyances sur vous-même est de demander aux contacts personnels et professionnels "qu'est-ce que vous appréciez en moi?".

De confronter votre image de soi, et "qu'est-ce que vous appréciez en vous-même?".

De découvrir une perspective qui peut aller loin au-delà du travail.

Très probablement, aucune des réponses n'est directement liée à votre travail et que bon nombre d'entre elles vous amènent à réfléchir à la valeur intrinsèque que vous avez en tant que personne.

3- Participer à un ensemble plus large d'activités

Que ce soit à cause des pressions professionnelles ou des objectifs que vous vous êtes fixés, vous avez probablement passé trop d'heures au travail. Ceux qui ont une forte identité professionnelle sont plus enclins à développer de tels comportements.

Neil Talkoff, un psychanalyste américain, dit que «lorsque nous investissons trop dans le travail, nous le faisons aux dépens d'autres domaines de notre vie où nous pourrions trouver un sens et un but».

Crédit photo, Getty Images Légende image, Osez découvrir des activités qui peuvent donner un sens à votre vie et qui peuvent vous aider à changer votre perception de vous-même.

Il y a d'autres domaines de la vie qui sont importants, comme les passe-temps, les relations personnelles, l'apprentissage de nouvelles compétences, le sport, la lecture, regarder des films, les voyages ou tout simplement être en famille.

Participer à un ensemble plus large d'activités peut vous aider à comprendre d'autres choses et à changer votre perception de vous-même.

4- Visualisez où vous serez dans le futur

Nos identités ne sont pas statiques. Elles évoluent avec le temps. Peu de gens diraient que vous êtes la même personne qu'il y a 10 ans.

Cependant, nous avons un préjugé qui peut nous garder piégés dans une vision rigide de nous-mêmes, percevant que notre identité actuelle est une sorte d'identité perpétuelle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une bonne stratégie consiste à visualiser où vous aimeriez être dans 5 ou 10 ans.

Il suffit que quelqu'un vous dise, vous souvenez-vous quand vous avez fait ceci et cela?. Et à ce même moment vous vous rendez compte que cette personne fait également partie de cette identité, seulement que vous aviez oublié.

La clé est de visualiser où vous aimeriez être dans 5 ou 10 ans. En vous concentrant sur votre «futur moi» et sur qui vous voulez devenir, vous pouvez changer le récit que vous avez construit sur votre identité - l'histoire qui vous dit qui vous êtes vraiment - et recentrer vos objectifs.

Cette pratique peut vous aider à commencer à changer votre comportement et, comme pour tout objectif, vous aurez plus de chances de l'atteindre si vous en parlez aux autres.

5- Identifiez vos valeurs fondamentales

Un aspect de notre identité qui reste assez constant dans le temps est nos valeurs fondamentales.

Les valeurs ont à voir avec ce que nous considérons comme important et c'est pourquoi nous les défendons : elles sont l'essence même de qui nous sommes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un aspect de notre identité qui reste assez constant dans le temps est nos valeurs fondamentales.

Ce qui peut changer avec le temps, c'est la manière dont nous exprimons ces valeurs et leur importance relative. Bien qu'elles puissent vous aider à trouver un sens et une satisfaction dans votre travail, elles transcendent votre identité professionnelle.

(Par exemple, Rebecca Zucker travaillait dans la banque d'investissement, jusqu'à ce qu'elle découvre que l'une de ses valeurs - soutenir les clients et collaborer avec ses collègues - était une valeur fondamentale dans sa vie. Et dans son travail actuel de coach de travail, elle a redécouvert valeurs qui n'ont pas été exprimées auparavant, comme l'aventure et l'indépendance).

6- Demandez de l'aide

Bien que le processus d'examen de la façon dont vous donnez du sens à une perte d'emploi puisse être un défi personnel, il est toujours utile d'avoir le soutien d'un thérapeute qualifié ou d'une personne qui a traversé une situation similaire pour avancer avec plus de succès.

Ce processus nécessite souvent une sorte de neutralité mentale et intellectuelle, explique Neil Talkoff, avec laquelle un individu peut prendre du recul et se regarder plus objectivement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bien que vous puissiez le faire seul, il est toujours utile d'avoir le soutien d'un thérapeute qualifié.

Le soutien externe est particulièrement important pour ceux qui, en perdant leur emploi, réaffirment leurs croyances négatives sur eux-mêmes, comme se sentir indésirables ou sans valeur.

"Prendre en compte les pensées, les observations et les perspectives d'une autre personne peut vous aider à les utiliser comme outils pour créer vous-même de nouvelles idées et de nouvelles perspectives", explique Talkoff.