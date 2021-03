Vaccin contre le coronavirus : comment Johnson & Johnson se compare aux autres vaccins Covid-19

Maureen Ferran, virologue à l'Université de Rochester, explique comment fonctionne ce vaccin, le troisième autorisé par la FDA, et en quoi il diffère de ceux fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna.

A lire aussi :

2. Est-il efficace ?

Une analyse similaire a été menée en Afrique du Sud, où une variante beaucoup plus contagieuse est dominante, et a donné des résultats similaires.

3. En quoi diffère-t-il des autres vaccins ?

Alors que Moderna et Pfizer ont confirmé une efficacité de 95 % dans la prévention de la maladie, des essais cliniques ont été menés vers la mi-2020, avant que de nouvelles variantes du virus n'apparaissent et soient largement diffusées.

Il est fort possible que les vaccins Moderna et Pfizer ne soient pas aussi efficaces contre les nouvelles variantes, alors que les essais cliniques Johnson & Johnson ont été réalisés plus récemment et ont pris en compte l'efficacité contre ces nouvelles variantes.

4. Est-il recommandé de choisir un vaccin plutôt qu'un autre ?

Et il ne nécessite pas de congélateur, ce qui facilite grandement l'expédition et le stockage.

Dans le but de vacciner le plus de personnes possible, le plus rapidement possible, pour limiter le développement de nouvelles variantes du coronavirus, Johnson & Johnson devrait expédier bientôt près de quatre millions de doses aux États-Unis, dès que la FDA aura autorisé son utilisation d'urgence.