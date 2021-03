La fin de notre vie peut-elle être euphorique ?

Seamus Coyle

BBC Future en partenariat avec The Conversation

il y a 40 minutes

Crédit photo, Javier Hirschfeld/ Getty Images

Le moment du décès semble apporter une expression de soulagement au défunt. Mais que se passe-t-il dans notre esprit ? Dans une nouvelle série en collaboration avec The Conversation, nous répondons à cette question.

Les gens ont souvent l'air de dormir juste après leur mort, avec une expression faciale neutre. Mais l'un de mes proches, qui a ressenti une douleur intense dans les heures qui ont précédé sa mort et n'a pas eu accès à des soins médicaux, avait une expression radieuse et extatique. Depuis des décennies, je me demande si les dernières minutes de la vie peuvent être euphoriques. La mort pourrait-elle déclencher un déluge d'endorphines, notamment en l'absence d'analgésiques ? Question posée par Göran, 77 ans, Helsingborg, Suède.

Le poète Dylan Thomas avait des choses intéressantes à dire sur la mort, notamment dans l'un de ses poèmes les plus célèbres :

Et toi, mon père, là sur la triste hauteur,

Malédiction, bénédiction, moi maintenant avec vos larmes féroces, je prie.

Ne te laisse pas aller à la douceur dans cette bonne nuit.

Rage, rage contre la mort de la lumière.

On pense souvent que la vie mène un combat jusqu'au bout contre la mort. Mais est-il possible, comme vous le suggérez, d'accepter la mort ?

En tant qu'expert en soins palliatifs, je pense qu'il y a un processus qui se débute deux semaines avant notre décès. Pendant cette période, les gens ont tendance à se sentir moins bien. Ils ont généralement du mal à marcher et dorment de plus en plus - ils arrivent à rester éveillés pendant des périodes de plus en plus courtes. Vers les derniers jours de vie, la capacité d'avaler des comprimés ou de consommer de la nourriture et des boissons leur échappe.

C'est à peu près à cette époque que les experts en soins palliatifs disent que les gens "meurent effectivement", et nous pensons généralement que cela signifie qu'ils ont deux ou trois jours à vivre.

Cependant, un certain nombre de personnes traversent cette phase en l'espace d'une journée. Et certaines personnes peuvent en fait rester au bord de la mort pendant près d'une semaine avant de mourir, ce qui est généralement extrêmement pénible pour les familles. Il y a donc différentes choses qui se passent en fonction des personnes et nous ne pouvons pas les prévoir.

Le moment même de la mort est difficile à déchiffrer. Mais une étude non encore publiée suggère qu'à mesure que les gens s'approchent de la mort, il y a une augmentation des substances chimiques de stress dans le corps. Pour les personnes atteintes d'un cancer, et peut-être pour d'autres aussi, les marqueurs inflammatoires augmentent. Ce sont les substances chimiques qui augmentent lorsque l'organisme lutte contre une infection.

Vous suggérez qu'il peut également y avoir une poussée d'endorphines juste avant la mort d'une personne. Mais nous ne le savons pas, car personne n'a encore exploré cette possibilité. Une étude de 2011 a cependant montré que les niveaux de sérotonine, une autre substance chimique du cerveau qui contribuerait également au sentiment de bonheur, ont triplé dans le cerveau de six rats au moment de leur mort. On ne peut pas exclure que quelque chose de similaire puisse se produire chez l'homme.

C'est une suggestion intéressante, cependant, et la technologie permettant d'examiner les niveaux d'endorphine et de sérotonine chez l'homme existe bel et bien.

Néanmoins, obtenir de nombreux échantillons, de sang en particulier, dans les dernières heures de la vie d'une personne est un défi logistique. Il est également difficile d'obtenir les fonds nécessaires pour mener ces recherches.

Au Royaume-Uni, la recherche sur le cancer en 2015-2016 a reçu 580 millions de livres sterling (410,5 milliards de Fcfa) alors que la recherche sur les soins palliatifs a reçu moins de 2 millions de livres sterling (1,4 milliard de Fcfa).

Toutefois, rien ne permet de penser que des analgésiques tels que la morphine empêcheraient la production d'endorphines.

La douleur n'est pas toujours un problème lorsque les gens meurent. Mes propres observations et mes discussions avec mes collègues suggèrent que si la douleur n'a pas vraiment été un problème pour une personne auparavant, il est inhabituel qu'elle le devienne au cours du processus de mort. Nous ne savons pas pourquoi - cela pourrait être lié aux endorphines. Là encore, aucune recherche n'a encore été effectuée sur ce point.

Crédit photo, Javier Hirschfeld/ Getty Images Légende image, Notre cerveau pourrait nous aider à nous protéger contre les fortes douleurs de fin de vie

Il existe un certain nombre de processus dans le cerveau qui peuvent nous aider à surmonter une douleur intense. C'est pourquoi les soldats sur le champ de bataille ne ressentent souvent pas de douleur lorsque leur attention est détournée. Les travaux d'Irene Tracy, de l'université d'Oxford, démontrent le pouvoir fascinant du placebo, de la suggestion et des croyances religieuses pour surmonter la douleur. La méditation peut également aider.

Expériences euphoriques

Mais qu'est-ce qui peut provoquer une expérience euphorique pendant la mort, à part les endorphines ? Lorsque le corps s'éteint, le cerveau est affecté. Il est possible que la façon dont cela se produit influence d'une manière ou d'une autre les expériences que nous vivons au moment de la mort. La neuroanatomiste américaine Jill Bolte-Taylor a décrit dans une conférence TED comment elle a vécu l'euphorie et même le "nirvana" lors d'une expérience de mort imminente au cours de laquelle l'hémisphère gauche de son cerveau, qui est le centre de la logique et de la pensée rationnelle, s'est fermé à la suite d'un accident vasculaire cérébral.

Il est intéressant de noter que, même si la blessure de Bolte-Taylor était sur le côté gauche de son cerveau, une blessure sur le côté droit du cerveau peut également augmenter votre sentiment d'être proche d'une puissance supérieure.

Je pense qu'il y a une chance que votre parent ait eu une expérience ou une réalisation spirituelle profonde. Je sais que lorsque mon grand-père est mort, il a levé la main et le doigt comme s'il montrait quelqu'un du doigt. Mon père, un catholique fervent, pense que mon grand-père a vu sa mère et ma grand-mère. Il est mort avec un sourire sur le visage, ce qui a profondément rassuré mon père.

Le processus de la mort est sacré pour les bouddhistes, qui croient que le moment de la mort offre un grand potentiel pour l'esprit. Ils considèrent le passage de la vie à la mort comme l'événement le plus important de votre vie - ce moment où vous portez le karma de cette vie dans d'autres vies.

Cela ne signifie pas que les personnes religieuses vivent généralement des expériences de mort plus joyeuses. J'ai vu des prêtres et des religieuses devenir extrêmement anxieux à l'approche de la mort, peut-être consumés par des inquiétudes quant à leurs antécédents moraux et la peur du jugement.

En fin de compte, chaque mort est différente - et on ne peut pas prédire qui va avoir une mort paisible. Je pense que certains de ceux que j'ai vus mourir n'ont pas bénéficié d'une poussée d'endorphines. Je pense par exemple à un certain nombre de jeunes gens dont je m'occupe et qui ont eu du mal à accepter qu'ils étaient en train de mourir. Ils avaient de jeunes familles et ne se sont jamais apaisés pendant le processus de mort.

Ceux que j'ai vus et qui ont pu vivre une expérience extatique vers la fin de leur vie étaient généralement ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont accepté la mort et étaient en paix avec son caractère inévitable. Les soins peuvent être importants ici - une étude sur les patients atteints d'un cancer du poumon qui ont reçu des soins palliatifs précoces a montré qu'ils étaient plus heureux et vivaient plus longtemps.

Je me souviens d'une femme qui était nourrie par intraveineuse. Elle avait un cancer des ovaires et n'était pas capable de manger. Les personnes nourries de cette manière risquent de contracter des infections graves. Après sa deuxième ou troisième infection mortelle, elle a changé. Le sentiment de paix qui émanait d'elle était palpable. Elle a réussi à rentrer de l'hôpital pendant de courtes périodes et je me souviens encore d'elle en train de parler de la beauté des couchers de soleil. Ces gens restent toujours dans mon esprit et me font toujours réfléchir sur ma propre vie.

En fin de compte, nous savons très peu de choses sur ce qui se passe quand quelqu'un est en train de mourir. Après 5 000 ans de médecine, nous pouvons vous dire comment on meurt d'une noyade ou d'une crise cardiaque, mais nous ne savons pas comment on meurt d'un cancer ou d'une pneumonie. Le mieux que nous puissions faire est de le décrire.

Mes recherches visent à démystifier le processus de mort, à comprendre la biologie fondamentale et à développer des modèles prédisant les dernières semaines et les derniers jours de la vie. Avec le temps, nous pourrons également étudier le rôle que jouent les endorphines dans les dernières heures de la vie et répondre de manière certaine à votre question.

Il est possible que nous vivions notre moment le plus profond dans l'arrière-pays obscur entre la vie et la mort. Mais cela ne veut pas dire que nous devons cesser de nous acharner contre la mort de la lumière. Comme l'a dit le diplomate suédois Dag Hammarskjöld : "Ne cherchez pas la mort. La mort vous trouvera. Mais cherchez le chemin qui fait de la mort un accomplissement."

