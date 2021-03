Coronavirus : qu'est-ce qui explique le revirement sur l'AstraZeneca en France ?

Par Hugh Schofield

BBC News, Paris

Crédit photo, Reuters Légende image, Le président Macron avait auparavant exprimé son scepticisme quant à l'efficacité du vaccin chez les personnes âgées

Il y a tout juste un mois, le président français Emmanuel Macron a affirmé que le vaccin Oxford-AstraZeneca était "presque inefficace" chez les plus de 65 ans.

Son ministre de l'Europe a ensuite accusé le Royaume-Uni de prendre des "risques massifs" en s'appuyant trop sur son propre vaccin.

M. Macron a maintenant annoncé qu'il serait heureux de recevoir le vaccin AstraZeneca si c'était ce qu'on lui proposait. Son gouvernement a également fait un revirement apparent en approuvant le vaccin pour certaines personnes âgées.

Qu'est-ce qui a donc changé ? Les Français ont-ils maintenant vu les limites de la critique d'AstraZeneca et compris qu'il ne peut y avoir trop de vaccins ?

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Ou bien les accusations du Royaume-Uni à l'égard du nationalisme français en matière de vaccins ont-elles été largement diffusées ?

Après tout, ce n'est pas une course, et si les Européens choisissaient de faire preuve de prudence à l'égard du vaccin AstraZeneca parce qu'ils estimaient qu'il y avait un manque de preuves cliniques pour les plus de 65 ans, ce ne serait pas la première fois que le principe de précaution de l'UE ralentirait les choses.

La vérité est probablement un mélange des deux.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, #LaVieAvecLeCorona ou comment la pandémie met à l'épreuve nos capacités d'adaptation.

D'une part, il est difficile de ne pas croire qu'un certain élément de maladie post-Brexit a motivé le scepticisme français et européen envers le vaccin AstraZeneca.

Mais on a pu constater que les remarques de M. Macron et du ministre européen Clément Beaune, qui ont mis en doute l'efficacité du vaccin, n'ont jamais trouvé un public réceptif dans la profession médicale française.

Cette profession - qui n'a pas de visées politiques - a dit très tôt que le vaccin était un ajout bienvenu au mélange.

Mais ce sont les politiques qui ont donné le ton. Ils doivent certainement assumer une partie de la responsabilité de la lenteur de l'adoption du vaccin depuis son lancement en France le mois dernier.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, f

Seul un quart des doses d'AstraZeneca livrées à la France sont effectivement passées dans les bras des gens.

Cela s'explique en partie par la différence de méthode de distribution par rapport à la piqûre Pfizer, plus répandue. Pour le vaccin AstraZeneca, les médecins attendent que les patients se rendent à leur cabinet tandis que pour Pfizer, le marché est plus accessible dans les hôpitaux et les maisons de soins.

Néanmoins, Alain Fischer, le coordinateur des vaccinations du gouvernement, a admis que le vaccin d'AstraZeneca avait eu "une assez mauvaise presse en France". C'est un signe évident que les messages qui l'entourent sont loin d'avoir été utiles.

AstraZeneca a été perçu par trop de gens ici comme une vaccination de qualité inférieure, en partie à cause de son niveau de protection plus faible que les autres vaccins, et en partie à cause des nombreux rapports d'effets secondaires légers.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Coronavirus : la technologie au service du sport - cyclisme

Le gouvernement français semble toutefois déterminé à changer cette perception et à accélérer l'adoption d'AstraZeneca. C'est pourquoi il a maintenant approuvé son utilisation pour les personnes à risque de plus de 65 ans.

Des accusations d'opportunisme sont lancées, certains suggérant que le gouvernement français veut des doses d'AstraZeneca simplement pour sauver son programme de vaccination en difficulté. Mais il y a en fait une réponse parfaitement valable.