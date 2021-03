Six vérités sur les vaccins Covid-19

Sarah Lynch & Kanneboyina Nagaraju

The Conversation*

Crédit photo, Reuters Légende image, Les mythes sur les vaccins sont l'un des obstacles dans la lutte contre le Covid-19.

L'un des plus grands obstacles à la lutte contre la pandémie n'est pas d'ordre médical ou logistique. Il s'agit d'une désinformation sur les vaccins contre le covid-19.

La demande de vaccins dépasse actuellement l'offre, mais de nombreuses personnes ne savent pas si elles doivent recevoir le vaccin ou y sont fortement opposées. Souvent, c'est parce qu'elles ont entendu des informations incorrectes sur le vaccin ou ses effets.

De nombreux experts estiment que 70 à 90 % de la population devrait être vaccinée pour bloquer la propagation du virus et obtenir une immunité collective, ce qui se produit lorsqu'un nombre suffisant d'individus sont immunisés contre une maladie, empêchant ainsi sa propagation.

Et si l'on veut obtenir une immunité collective, il est important de commencer à dissiper les mythes afin que, lorsque l'accès au vaccin sera généralisé, les gens n'hésitent pas à se faire vacciner.

Nous sommes immunologistes et pharmaciens. Et voici quelques-unes desvérités qui se cachent derrière les mythes courants que nous avons entendus sur les vaccins à ARNm Covid-19 de la part des patients, des amis et de la famille.

1. Les vaccins ont été rigoureusement testés et jugés sûrs.

La technologie ARNm utilisée dans les vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna existe depuis plus de dix ans et n'est pas nouvelle dans le domaine du développement des vaccins.

En outre, les vaccins à ARNm approuvés ont fait l'objet de tests rigoureux et d'essais cliniques démontrant leur sécurité et leur efficacité chez l'homme.

Crédit photo, Reuters Légende image, Tous les vaccins autorisés ont été soumis à des tests rigoureux.

Plus de 90 000 personnes se sont portées volontaires pour ces essais de vaccins. Le vaccin Pfizer-BioNTech a réduit la maladie de 95 % et le vaccin Moderna de 94 % après que des volontaires aient reçu deux doses.

Le développement, les essais cliniques et l'approbation se sont déroulés plus rapidement que pour les vaccins précédents, mais il y a plusieurs raisons à cela.

Premièrement, la technologie de l'ARNm a été étudiée pour d'autres maladies virales (virus Zika, virus de la rage, virus respiratoire syncytial) au cours des dernières années. Les scientifiques ont pu appliquer cette technologie familière au virus du SRAS-CoV-2 immédiatement après sa découverte.

Deuxièmement, le financement et les partenariats des gouvernements et des entreprises privées ont permis à de nombreuses phases d'essais cliniques de se dérouler en parallèle, plutôt qu'en série, ce qui est la conception typique des essais. Cela a considérablement accéléré le processus.

Crédit photo, Reuters Légende image, Progressivement, les vaccins ont commencé à atteindre presque tout le monde.

Troisièmement, la majeure partie du coût du développement des vaccins, qui prend également beaucoup de temps, consiste à augmenter la fabrication et la production commerciale, et à assurer le contrôle de la qualité.

Cela se produit généralement après la fin des essais d'efficacité de la phase 3. En raison de l'urgence de la pandémie de Covid-19, la fabrication et la production à l'échelle commerciale de ces vaccins ont commencé en même temps que les essais cliniques de sécurité sur l'homme. Cela signifie qu'une fois que les vaccins se sont avérés sûrs et efficaces, il y avait un stock important prêt à être distribué au public.

2. Les vaccins n'ont aucun effet sur le matériel génétique des receveurs.

L'ADN se trouve à l'intérieur du noyau d'une cellule. Et l'ARN messager, ou ARNm, utilisé par les vaccins entre dans la cellule mais pas dans le noyau.

Les instructions de l'ARNm sont ensuite utilisées pour fabriquer la protéine de pointe, que l'organisme reconnaît comme étrangère, et cela provoque une réponse immunitaire. Et, après avoir été lues, ces molécules de vaccin à ARNm sont rapidement dégradées par des processus cellulaires normaux.

Les vaccins à ARNm Covid-19 ne produisent que la protéine de pointe et ne peuvent pas produire les enzymes qui facilitent l'intégration de la cellule hôte. Il est donc très peu probable que l'ADN de l'hôte soit altéré.

3. Les vaccins à ARNm ne peuvent pas vous infecter avec le Covid-19

Les vaccins à ARNm ne peuvent pas provoquer de maladie car ils ne contiennent pas de virus vivant.

La plupart des gens ressentent de légers effets secondaires tels que des douleurs au bras, des courbatures, des frissons et de la fièvre après la vaccination. Ces symptômes sont des réactions saines et attendues au vaccin et disparaissent souvent en quelques jours.

Crédit photo, Reuters Légende image, Les vaccins à ARNm n'utilisent pas de virus vivant.

Des effets secondaires plus graves ont également été signalés. Au 18 janvier, les taux d'anaphylaxie, une réaction allergique potentiellement mortelle, étaient de 1 sur 212 000 chez les personnes ayant reçu le vaccin Pfizer et de 1 sur 400 000 chez celles ayant reçu le vaccin Moderna. Personne n'est mort d'anaphylaxie.

Des décès ont été signalés, mais ils ne semblent pas être dus au vaccin. Ces décès se sont produits principalement chez les personnes âgées, une population dont le taux de mortalité est plus élevé. Tous ces décès font l'objet d'une enquête, mais pour l'instant ils sont attribués à des conditions sous-jacentes. Une chose à garder à l'esprit est que plus les gens seront vaccinés, plus il y aura de cas de maladies accidentelles. Il s'agit de maladies qui devraient se produire à un certain rythme dans une grande population, mais qui ne sont pas nécessairement liées à la réception du vaccin.

4. Les femmes enceintes ou qui allaitent peuvent choisir de se faire vacciner en toute sécurité.

Le CDC (Centers for Disease Control and Prevention) indique que les patientes enceintes ou allaitantes peuvent choisir d'être vaccinées si elles y ont droit.

Crédit photo, Reuters Légende image, Le fait d'être enceinte ou d'allaiter n'est pas une raison pour ne pas se faire vacciner.

Les femmes enceintes ou allaitantes ont été exclues des premiers essais, ce qui a conduit l'Organisation mondiale de la santé à recommander initialement la vaccination uniquement chez les personnes enceintes ou allaitantes à haut risque, mais cette position controversée a été révisée après le rejet par les principales organisations de santé maternelle, notamment l'American College of Obstetricians and Gynecologists et la Society for Maternal-Fetal Medicine, qui ont noté que le risque de Covid-19 est plus élevé dans les populations enceintes.

Les données étant limitées, les sociétés et organisations professionnelles ont tardé à formuler une recommandation claire, même si les experts s'accordent à dire que le risque d'infection au Covid-19 est supérieur à tout risque potentiel et théorique lié à la vaccination.

Les études préliminaires sur les animaux n'ont montré aucun effet nocif et, à ce jour, aucun des vaccins à ARNm n'a été signalé comme ayant des effets nocifs sur le fœtus ou des problèmes de développement.

Les personnes ayant des questions doivent s'adresser à leur prestataire de soins de santé, mais aucune consultation ou approbation n'est requise pour la vaccination.

5. Les vaccins Covid-19 n'ont aucun effet sur la fertilité.

Certaines personnes craignent que les vaccins COVID-19 puissent provoquer la stérilité, ce qui n'est pas vrai.

Ce mythe est né du fait qu'une courte séquence d'acides aminés qui composent la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 nécessaire pour infecter les cellules humaines est également partagée avec une protéine appelée syncytine qui est présente dans le placenta, un organe vital du développement du fœtus.

Cependant, la similitude des séquences est trop courte pour déclencher une dangereuse réaction immunitaire conduisant à la stérilité, selon les experts qui étudient ces protéines.

Crédit photo, Reuters Légende image, L'infertilité est un autre mythe associé aux vaccins Covid-19.

En outre, il existe des dossiers de grossesses réussies après une infection par le SRAS-CoV-2, sans qu'il y ait de preuve d'une augmentation des fausses couches en début de grossesse.

La réponse immunitaire au virus ne semble pas affecter la fertilité. Bien que les femmes enceintes aient été exclues des essais de vaccins, 23 participantes à l'essai Pfizer/BioNTech sont tombées enceintes après avoir reçu le vaccin et il n'y a pas eu de fausses couches chez celles qui ont reçu le vaccin.

Bien que ce chiffre soit faible par rapport aux plus de 40 000 personnes participant à l'étude, il prouve qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de l'infertilité.

6. Ceux qui ont eu le Covid-19 bénéficieront de la vaccination.

On estime que les anticorps de l'infection à Covid-19 durent environ deux à quatre mois, de sorte que les personnes qui ont déjà eu une infection devraient quand même être vaccinées.

Le CDC indique que les personnes qui ont eu une infection à Covid-19 peuvent choisir d'attendre 90 jours après l'infection parce qu'elles sont censées être protégées par des anticorps naturels pendant cette période de trois mois.

Cependant, il est sûr de recevoir le vaccin dès la fin de la période de quarantaine.

Crédit photo, Reuters Légende image, Les anciens patients atteints de Covid ont également besoin du vaccin.

Ceux qui ont reçu des anticorps monoclonaux, qui sont des anticorps synthétiques fabriqués en laboratoire, doivent attendre au moins 90 jours avant de recevoir le vaccin. Avec les nouvelles informations publiées quotidiennement et les recommandations qui changent rapidement, il est difficile d'être à jour.

C'est pourquoi il est essentiel que les faits précis concernant les vaccins Covid-19 soient largement diffusés afin que chacun puisse avoir accès aux informations nécessaires pour prendre une décision éclairée.

*Sarah Lynch est directrice de l'enseignement des compétences et professeur adjoint de pratique pharmaceutique à l'université de Binghamton, Université d'État de New York.

Kanneboyina Nagaraju est professeur de pharmacie et de sciences pharmaceutiques à l'université Binghamton, Université d'État de New York.