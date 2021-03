Coronavirus : 7 choses que nous avons apprises sur le covid-19 en une année de pandémie

Rédaction

BBC News Brésil

Crédit photo, Getty Images Légende image, Sans actions de prévention collectives, telles que l'utilisation de masques, la distance sociale et l'hygiène personnelle, le vaccin seul ne pourra pas interrompre la transmission, selon les experts.

Lorsque le premier cas de covid-19, le Sars-CoV-2, a été détecté, ses effets étaient encore largement mystérieux pour les patients, les universitaires et les médecins.

Après un an, la pandémie a fait plus de 2,5 millions de morts et 113 millions de cas de covid-19 dans le monde, bien qu'ils commencent lentement à ralentir.

D'autre part, les médecins et les scientifiques ont rassemblé de nombreuses preuves sur le nouveau coronavirus, son mode de transmission et la manière dont nous pouvons le traiter le plus efficacement possible.

Voici un résumé des principaux enseignements tirés après une année de pandémie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'hydroxychloroquine (une version de la chloroquine) a fait l'objet de vives controverses pendant la pandémie de covid-19. Les preuves actuelles ne soutiennent pas son utilisation pour traiter les infections à coronavirus.

1) La chloroquine et l'hydroxychloroquine ne sont pas utiles pour le traitement.

Au début de la pandémie, la chloroquine, un médicament traditionnellement utilisé pour lutter contre la malaria, et son dérivé, l'hydroxychloroquine, étaient considérés comme un espoir pour traiter la maladie causée par le nouveau coronavirus et en sont venus à être utilisés, même en combinaison avec d'autres médicaments, comme antibiotiques.

Bien que leur efficacité contre le covid-19 ait d'abord été constatée par des chercheurs chinois, puis par un groupe de recherche français, de nombreuses études ont depuis rapporté que ces médicaments n'ont aucun avantage ou peuvent même provoquer des effets nocifs.

Didier Raoult, le médecin et microbiologiste responsable de l'étude française, a admis en janvier de cette année que ces substances ne réduisent ni la mortalité ni la gravité de la maladie. Il y a deux semaines, il a fait marche arrière et a défendu le médicament et ses effets.

En juillet de l'année dernière, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a décidé de suspendre les essais de l'hydroxychloroquine après avoir constaté qu'il n'y avait pas de réduction de la mortalité chez les patients atteints de covid-19.

Autrement dit, jusqu'à présent, il n'y a pas d'efficacité prouvée dans l'utilisation de ces médicaments pour le traitement du covid-19.

Fervent défenseur de la chloroquine depuis le début de la pandémie, le président brésilien Jair Bolsonaro a déclaré au début de ce mois qu'il ne regrettera pas d'avoir indiqué le médicament contre le covid-19 même avec la preuve de son inefficacité contre la maladie.

Crédit photo, Science Photo Library Légende image, Pour entrer dans la cellule, le virus du SRAS-CoV-2 se lie à une molécule à la surface de la cellule (son récepteur).

Selon M. Bolsonaro, l'utilisation peut s'avérer efficace à l'avenir ou être considérée comme un placebo, mais "si cela ne fait aucun mal, pourquoi ne pas le prendre ?

"Au moins, je n'ai tué personne", a-t-il ajouté. "Mais si elle [l'efficacité] est approuvée par ceux qui m'ont critiqué, une partie de la presse, ils seront tenus responsables".

Mais ce n'est pas si simple : en plus de ne procurer aucun avantage, la chloroquine peut provoquer des arythmies et d'autres dommages au cœur des patients.

2) L'utilisation de masques est essentielle pour contenir le coronavirus

Le port d'un masque facial n'empêche pas à lui seul la propagation du coronavirus, mais il contribue largement à le contenir, selon plusieurs études sur le sujet.

Récemment, les CDC (Centers for Disease Control and Prevention) aux États-Unis ont déclaré que le port de deux masques bien ajustés (un masque en tissu sur un masque chirurgical) peut réduire la propagation du virus de plus de 90 %.

Selon les experts, le masque présente au moins deux avantages : il protège le porteur et, en même temps, il protège l'entourage d'une personne infectée.

Depuis le mois de juin, l'OMS préconise l'utilisation de masques en tissu pour tous ceux qui doivent quitter la maison. En décembre, l'agence des Nations unies a mis à jour ses recommandations et a appelé à une utilisation renforcée des masques faciaux, en accordant une attention particulière aux établissements de soins de santé.

Le CDC a fait la même indication un peu plus tôt, en avril.

Récemment, certains pays européens ont découragé ou même interdit l'utilisation de masques en tissu faits maison, exigeant l'utilisation du N95 et du PFF2, qui offrent un niveau de protection plus élevé.

"Les masques en tissu étaient utiles et le sont toujours, mais ils servent à protéger les autres contre vous en diminuant l'émission de particules de ceux qui les portent", a déclaré l'ingénieur biomédical Vitor Mori, membre du groupe de l'Observatoire Covid-19 BR, dans une récente interview avec BBC News Brazil.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'OMS a récemment recommandé l'utilisation de deux masques.

3) Covid-19 n'affecte pas et ne tue pas seulement les personnes âgées

Le risque de développer des symptômes graves de la covide-19 augmente avec l'âge, et les adultes plus âgés sont plus exposés.

La raison en est très simple et n'a rien à voir avec le coronavirus : en vieillissant, notre système immunitaire, qui est responsable de la défense de notre corps, vieillit également.

Toutefois, cela ne signifie pas que les jeunes sont immunisés contre le covid-19, même ceux qui n'ont pas de comorbidités, comme le diabète, l'hypertension et l'obésité.

Ils peuvent développer les symptômes les plus graves de la maladie, nécessitant une hospitalisation, et même en mourir.

Le risque de décès dû à la covid-19 chez les moins de 50 ans, en particulier chez les jeunes jusqu'à 30 ans, est considéré comme assez faible.

Mais ce n'est pas parce que la probabilité de décès est plus faible qu'ils sont à l'abri d'une maladie grave.

BBC News Mundo a obtenu des témoignages d'infirmières en Espagne qui ont déclaré que les pneumonies dérivées du covid-19 devenaient plus compliquées chez les jeunes patients.

"Ce virus pourrait les envoyer à l'hôpital pendant des semaines, voire les tuer", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en mars 2020.

En outre, Ghebreyesus a averti que même si dans certains cas ils ne souffriront que de symptômes légers, ce que font de nombreux jeunes peut être "la différence entre la vie et la mort pour quelqu'un d'autre".

4) Le coronavirus n'est pas un "petit insecte".

Le président brésilien Jair Bolsonaro et l'ancien président américain Donald Trump ont dénigré le coronavirus ce qui a laissé des statistiques mondiales avec des taux de mortalité plus élevés que la grippe saisonnière.

Les deux dirigeants ont minimisé le sérieux du covid.

Cependant, au Brésil, le covid-19 a été la cause de décès avec plus de victimes l'année dernière, dépassant d'autres maladies à forte létalité, telles que les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques et les pneumonies, selon les données du portail de transparence des bureaux d'enregistrement.

Toujours aux États-Unis, selon le CDC, le covid était la principale cause de décès au cours des derniers mois.

Cependant, bien que le covid ne soit pas une grippe (et qu'il soit plus mortel), nombre de ses symptômes sont similaires :

Fièvre

Toux

Fatigue

Certaines personnes peuvent également ressentir des douleurs musculaires, des maux de tête et éventuellement de la diarrhée ou des vomissements.

Et si vous ajoutez d'autres virus courants pendant l'hiver, il peut être difficile de savoir ce qui rend quelqu'un malade.

En outre, la grippe et le coronavirus peuvent être transmis avant que les gens n'aient de symptômes, ou même par des personnes asymptomatiques.

5) Le coronavirus est d'origine animale (et n'a pas été produit en laboratoire).

Lorsque le covid-19 a commencé à se répandre dans le monde entier, son origine indiquait un marché de fruits de mer à Wuhan, en Chine.

Au début de ce mois, une équipe de l'OMS chargée d'enquêter sur l'émergence du Sars-CoV-2 a conclu, après une mission à Wuhan, point zéro de la pandémie, que tous les éléments indiquent une origine "animale" du nouveau coronavirus.

"Toutes les données que nous avons recueillies jusqu'à présent nous amènent à conclure que l'origine du coronavirus est animale", a déclaré le chef de mission de l'OMS, Peter Ben Embarek, aux journalistes. "Le travail sur le terrain n'a pas entraîné de changement dans les condamnations que nous avions déjà avant de commencer [l'enquête]", a-t-il ajouté.

Selon Embarek, les données montrent que le nouveau coronavirus est apparu chez les chauves-souris. "Mais il est peu probable que ces animaux soient trouvés à Wuhan. Il n'a pas encore été possible d'identifier l'animal intermédiaire", a-t-il expliqué.

Embarek a ajouté que l'hypothèse selon laquelle le nouveau coronavirus se serait échappé d'un laboratoire est "extrêmement improbable".

"L'enquête sur l'origine du coronavirus est toujours en cours", a-t-il conclu.

Crédit photo, EPA Légende image, Wuhan a été le premier endroit au monde où le virus a été détecté.

6) La transmission par les emballages et les aliments est "minimale".

Au début de la pandémie, des milliers de personnes ont dénoncé sur les réseaux sociaux l'angoisse de devoir nettoyer régulièrement les emballages et la nourriture.

En août de l'année dernière, l'OMS a déclaré qu'il n'y avait "aucun cas confirmé de covid-19 transmis par les aliments ou les emballages alimentaires". Mais il a énuméré un certain nombre de précautions pour éviter la contamination croisée (le transfert de micro-organismes pathogènes d'un aliment à un autre, via un vecteur).

Il affirme également qu'il n'est pas nécessaire de désinfecter les récipients alimentaires, mais "il faut se laver soigneusement les mains après avoir manipulé les récipients alimentaires et avant de manger".

Au début de ce mois, cette prémisse a été renforcée dans un nouveau rapport publié par la Food and Drug Administration (FDA) américaine. Dans ce document, l'agence fait état de la "probabilité" que les emballages et les aliments transmettent le coronavirus.

Selon la publication, il n'y a pas de preuve que les aliments ou les emballages alimentaires soient une source probable de transmission du coronavirus.

Il existe un "consensus scientifique international écrasant" selon lequel "il est très peu probable que les aliments consommés et leurs emballages propagent le Sars-CoV-2", conclut la FDA.

L'OMS, quant à elle, recommande d'utiliser du désinfectant pour les mains avant d'entrer dans les magasins si possible, ainsi que de se laver soigneusement les mains en rentrant chez soi et après avoir manipulé et stocké des produits achetés.

La livraison à domicile ne devrait pas être un problème, mais il est important de se laver les mains après l'avoir reçue. Certains experts recommandent également de n'utiliser les sacs en plastique qu'une seule fois.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il est important de se laver les mains à l'eau et au savon pendant 20 secondes après les courses, ce qui peut être répété après le stockage de tous les produits, comme mesure de protection supplémentaire.

7) Il est possible d'obtenir deux fois le covid-19.

Les recherches menées par l'agence de santé publique du gouvernement britannique, Public Health England, ont montré que la plupart des personnes ayant contracté le covid-19 (83 %) sont immunisées pendant au moins cinq mois.

Mais des cas de réinfection par le covid-19, bien que rares, sont identifiés dans plusieurs pays.

Mais la préoccupation majeure des spécialistes est la réinfection avec de nouvelles variantes.

Si un nombre important de personnes déjà infectées commencent à être testées positives pour le covid-19, il peut y avoir une variante en circulation qui est capable d'échapper aux anticorps produits par le système immunitaire après une première infection.

La réinfection par la variante est l'une des hypothèses étudiées pour expliquer l'apparition d'hospitalisations et de décès en janvier à Manaus, en Amazonie, où la variante brésilienne a été détectée.

La ville avait déjà beaucoup souffert de la première vague de la maladie : une enquête publiée dans la revue Science le 9 décembre estimait que 76% de la population de Manaus avait contracté le covid-19.

En théorie, ce nombre (s'il est correct) serait un pourcentage suffisant pour générer ce qu'on appelle l'immunité de troupeau, qui se produit lorsque le nombre élevé de personnes ayant des anticorps est capable d'arrêter la circulation de la maladie parce qu'il devient difficile de trouver des personnes vulnérables, et que le virus perd de sa force.

Mais en janvier, les hôpitaux de la capitale amazonienne ont commencé à se remplir rapidement, au point que la structure de santé publique s'est effondrée et que des dizaines de personnes sont mortes par manque d'oxygène.

Crédit photo, Getty Images Légende image, De nouvelles variantes ouvrent un nouveau paradigme en matière de réinfection, de sorte que les mesures de prévention restent essentielles.

Une hypothèse pour cette nouvelle augmentation des cas de covid-19 est que certains d'entre eux étaient dus à des réinfections par la variante P.1, qui circulait à Manaus à l'époque.

Des variantes de coronavirus ont également été découvertes en Afrique du Sud et dans le sud-est de l'Angleterre.

Dans les trois cas, les nouvelles variantes, plus contagieuses, ont joué un rôle important dans le chaos provoqué par les taux élevés d'infections et d'hospitalisations.