Comment faire durer nos machines à laver ?

Crédit photo, Johan Rääf Légende image, Johan Rääf a bénéficié d'unrabais fiscal suédois destiné à encourager les réparations

Lorsque sa machine à laver familiale a cessé de fonctionner quelques mois seulement après sa garantie, Johan Rääf était loin d'être impressionné.

"C'était vraiment étrange car on ne l'utilisait pas tous les jours, ou même pas tant que ça", explique le résident de Stockholm de 36 ans.

Comme beaucoup de parents suédois, M. Rääf gère le flux constant de linge généré par ses deux jeunes enfants en utilisant les plus grandes machines communes disponibles dans son immeuble, au lieu d'utiliser la machine dans son propre appartement.

"Donc, c'était un problème qui devait être résolu, mais ce n'était pas comme si ma vie en dépendait", dit-il en riant.

Il a payé 1 500 couronnes suédoises (180 dollars) à une entreprise de réparation locale pour fournir et installer une pièce de rechange le jour suivant ; en utilisant un allégement fiscal suédois qui réduit de moitié le coût de l'embauche de personnel pour réparer les appareils électroménagers dans votre maison.

Mais réparer les choses qui tombent en panne n'est pas toujours aussi simple, rentable ou même souhaitable. La plupart d'entre nous ont tendance à remplacer les choses qui cassent au lieu de les réparer.

Selon iFixit, qui milite pour le droit à la réparation, au moins 30 % des produits électriques et électroniques sont jetés lorsqu'ils sont encore dans un état réparable. Ce type de déchets est en train de devenir l'un des flux de déchets dont la croissance est la plus rapide au monde.

De nombreux clients ne réparent pas les articles ménagers simplement parce qu'ils sont devenus plus abordables à produire et à acheter au cours des dernières décennies, déclare Thomas Opsomer, un porte-parole d'iFixit.

Il estime que le prix d'un nouveau lave-linge est entre 10 et 20 fois moins cher aujourd'hui qu'il ne l'aurait été dans les années 1960.

"Si un nouvel appareil est très bon marché, cela rend déjà plus difficile la réparation", dit-il.

Crédit photo, Hannes Domeier Légende image, Jessika Luth Richter dit qu'il est devenu à la mode de se procurer les derniers appareils

À l'Université de Lund, dans le sud de la Suède, la chercheuse en commerce durable Jessika Luth Richter dit qu'il y a également eu un grand changement culturel dans la façon dont nous valorisons les choses que nous possédons.

Nous vivons à une "époque de consommation rapide" où les gadgets sont considérés comme 'jetable' et "il est à la mode de de se procurer les derniers modèles disponibles", dit-elle.

Pendant ce temps, les marques sont en concurrence féroce les unes avec les autres et cherchent à nous attirer avec des offres spéciales et des options de livraison rapides pour nous encourager à acheter de nouveaux produits et à profiter de la "gratification instantanée ou du succès instantané".

Les fabricants de machines à laver pourraient ne pas être d'accord avec cela.

Le britannique Ebac conçoit déjà ses machines à laver avec une durée de vie de 10 ans.

Le fondateur et directeur général John Elliott pense que la plupart des machines à laver sont "assez bien construites", mais a des doutes sur les moins chères du marché.

"Il y a des machines à laver bon marché - ils les vendent à un prix inférieur à celui avec lequel nous pouvons acheter les composants".

Légende image, John Elliott dit que la plupart des machines à laver de nos jours sont bien faites

Alors que M. Rääf a pu trouver une entreprise dans son quartier de Stockholm pour réparer sa machine à laver, Mme Luth Richter dit que le nombre de magasins de réparation a diminué à travers l'Europe, car notre appétit pour ce type de consommation rapide a augmenté.

Cela signifie que même les clients qui souhaitent vivre de manière plus durable peuvent avoir du mal à trouver l'expertise nécessaire pour réparer les produits cassés à un prix abordable.

Les recherches d'iFixit suggèrent que les gens ne sont pas prêts à payer des frais de réparation représentant plus de 30 % du prix d'un nouveau produit.

"Ce que la plupart d'entre eux ressentent, c'est qu'ils ne savent pas ce que cela coûtera et ils ne savent pas quand ils pourront le faire réparer. Et cela fait toute la différence", reconnaît Måns Ljungmark, responsable chez Swedish Appliance, une marque Electrolux dont le siège est à Stockholm.

L'entreprise essaie activement d'encourager plus de clients à réparer les produits cassés alors qu'elle tente de devenir une entreprise plus durable. Elle a augmenté ses conseils en ligne et par téléphone pour permettre aux clients d'effectuer eux-mêmes des réparations simples.

"Nous prenons un risque car certaines réparations sont plus chères et certaines réparations sont moins chères, car nous voulons permettre des réparations", déclare M. Ljungmark.

L'initiative pourrait faire baisser les bénéfices des nouvelles ventes, accepte-t-il, mais il espère que l'entreprise bénéficiera encore à long terme de "la loyauté et de la confiance".

Crédit photo, LOLA AKINMADE AKERSTROM Légende image, Måns Ljungmark d'Electrolux dit que son entreprise veut encourager les réparations

Jusqu'à présent, le service forfaitaire s'est avéré populaire, avec une augmentation de 20 % des réservations en 2020. En Suède, il a été activé par le même allégement fiscal que Johan Rääf utilisait pour réparer sa machine à laver. Les réparations d'appareils électroménagers ont augmenté régulièrement depuis leur inclusion dans le programme (connu sous le nom de ROT) en 2017, et ont bondi de 16 % en 2020.

Il y a un manque de données sur les motivations des clients, mais l'Agence suédoise des impôts et des fabricants comme Electrolux pensent que les pertes d'emplois et l'incertitude économique provoquées par la pandémie pourraient encourager plus de personnes à réparer plutôt que de se lancer dans l'achat de nouveaux produits.

Les militants pour la durabilité veulent que davantage de pays offrent des incitations fiscales similaires ou d'autres "leviers économiques" pour aider à promouvoir les réparations. Mais avec les finances publiques déjà serrées pendant la pandémie, cela pourrait être un défi même pour les gouvernements avec un programme environnemental fort.

Une autre méthode consiste à punir les fabricants qui rendent délibérément difficile la réparation des produits.

Dans l'UE, une nouvelle loi vient d'arriver, obligeant les entreprises à fournir des pièces de rechange pour les machines de durée allant jusqu'à 10 ans et à concevoir des produits pour les rendre plus durables.

Les règles s'appliquent aux machines à laver, aux lave-vaisselles, aux réfrigérateurs et à l'éclairage. Les réparations doivent être possibles avec des outils couramment disponibles et sans endommager le produit.

Les militants disent que c'est un pas dans la bonne direction. Mais la loi ne précise rien sur le prix des pièces.

De plus, seuls les professionnels, et non les consommateurs, pourront effectuer les réparations, une démarche soutenue par des fabricants soucieux du risque et de la responsabilité encourue.

Crédit photo, Thomas Opsomer Légende image, Thomas Opsomer d'iFixit craint que les appareils deviennent plus difficiles à réparer

Chez iFixit, M. Opsomer craint également que, à mesure que les produits de nos maisons deviennent de plus en plus high-tech et connectés, cela puisse "introduire de nouvelles possibilités d'échec et rendre les choses plus difficiles à réparer".

Mais des fabricants comme Electrolux soutiennent le contraire. Måns Ljungmark dit que, à mesure que nos produits ménagers deviennent plus intelligents, cela contribuera en fait à permettre les réparations et la longévité. Par exemple, si votre lave-vaisselle peut suggérer le moment où vous devez rincer un filtre, cela peut empêcher une panne future.

Cependant, cela laisse toujours aux consommateurs un dilemme : acheter un nouveau produit intelligent brillant conçu pour permettre la durabilité, ou réparer quelque chose de plus ancien avec moins de fonctions.

Les spécialistes de la durabilité insistent sur le fait qu'il est presque toujours à la fois moins cher et plus durable de s'en tenir à ce que vous avez.

Si vous jetez un produit, vous contribuez à la fois aux deux milliards de tonnes de déchets que le monde génère chaque année et vous ajoutez à l'empreinte carbone de la planète en achetant un nouvel article, souvent fabriqué à partir de matériaux nouvellement extraits.

Mais les experts sont divisés sur la question de savoir si les entreprises à but lucratif ou les clients à forte consommation seront vraiment en mesure d'ajuster leurs habitudes.

"Tant qu'il est plus rentable pour une entreprise de vendre un nouveau produit plutôt que de réparer ce produit, une entreprise subira une forte pression de la part de ses actionnaires pour faire exactement cela", affirme M. Opsomer.

Jessika Luth Richter est plus optimiste et pense qu'il deviendra à la fois plus facile et plus tendance de réparer les choses à l'avenir.

"Plus il y a de gens qui réparent et qui choisissent d'acheter des services de réparation ou des produits plus réparables, plus nous verrons cela se généraliser", dit-elle.