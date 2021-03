Meghan accuse le palais de "perpétuer des mensonges"

La duchesse de Sussex affirme que le palais de Buckingham ne pouvait pas s'attendre à ce qu'elle et le prince Harry se taisent s'il "perpétuent des mensonges à notre sujet".

Dans un clip de l'interview d'Oprah Winfrey avec le couple, on a demandé à Meghan ce qu'elle pense du fait que le palais l'entende "dire sa vérité aujourd'hui".

L'interview de Winfrey, qui sera diffusée aux États-Unis dimanche et au Royaume-Uni lundi, devrait dévoiler de nouveaux détails sur la courte période où Harry et Meghan ont travaillé ensemble comme membres de la famille royale avant de se retirer pour vivre aux États-Unis.

Meghan répond : "je ne sais pas comment ils peuvent s'attendre à ce que, après tout ce temps, nous restions silencieux si The Firm joue un rôle actif dans la perpétuation des mensonges à notre sujet."

Le Duc et la Duchesse de Sussex ont quitté leurs fonctions de hauts fonctionnaires en mars 2020, et vivent maintenant en Californie.

Le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé leurs fiançailles.

Selon l'article, la plainte a été déposée en octobre 2018, alors que le duc et la duchesse vivaient à Kensington Palace après leur mariage en mai de la même année.

Un courriel d'un membre du personnel, qui a fait l'objet d'une fuite et qui a été publié par le journal, prétend que Meghan a chassé deux assistants personnels de la maison. L'article affirme qu'elle a sapé la confiance d'un troisième membre du personnel.

Dans une déclaration ultérieure, le palais de Buckingham - qui est responsable des recrutements du personnel royal - déclare qu'il est "clairement très préoccupé par les accusations du Times" et que son équipe des RH examinera les circonstances décrites dans l'article.

"La Maison royale a mis en place une politique de dignité au travail depuis plusieurs années et ne tolère ni ne tolérera pas l'intimidation ou le harcèlement sur le lieu de travail".

Si quelqu'un pensait que le prince Harry et Meghan allaient limiter leurs critiques aux médias britanniques, qu'ils ont clairement fait savoir qu'ils détestaient, il devrait y réfléchir à deux fois. "The Firm" - alias la famille royale et son personnel - est clairement dans leur ligne de mire.