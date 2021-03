Argentine : le changement de la loi sur l'avortement d'un pays peut-il modifier un continent ?

Par Katy Watson

Correspondant BBC en Amérique du Sud

Crédit photo, EPA Légende image, Les militants pro-choix espèrent que ce qui s'est passé en Argentine aura un effet domino

Lorsque le Congrès argentin a voté la légalisation de l'avortement jusqu'à la 14ème semaine de grossesse, Renata (ce n'est pas son vrai nom) s'est sentie très enthousiaste.

"Comme c'est cool", la jeune femme de 20 ans du nord du Brésil se rappelle y avoir pensé fin décembre. Etudiante et employée de supermarché, Renata y a vu le début de quelque chose de nouveau dans une région où l'avortement est pour la plupart illégal.

Mais elle n'y a guère pensé jusqu'à ce qu'elle découvre, une semaine plus tard, qu'elle était elle-même enceinte. Puis, dit-elle, son monde s'est effondré.

"En aucun cas je ne pourrais être enceinte", m'a-t-elle dit, expliquant que dans la ville où elle vit, il est impossible de trouver du travail - d'autant plus à cause de la pandémie.

Et elle savait qu'elle aurait été licenciée avec un salaire inférieur si elle l'avait dit à son employeur.

"Tout doit être parfait pour mettre un enfant au monde", explique-t-elle, ajoutant qu'après avoir vu sa mère élever seule deux enfants, elle ne voulait pas avoir à vivre cela elle-même.

Mais peu d'options s'offraient à elle.

L'avortement est interdit au Brésil, sauf si la grossesse résulte d'un viol, si la vie de la mère est en danger ou si le fœtus est anencéphalique, une maladie rare qui empêche une partie du cerveau et du crâne de se développer.

Renata a donc décidé de se rendre en Colombie où - bien que les restrictions soient similaires à celles du Brésil - l'interprétation de la loi est plus large et il est donc plus facile d'accéder à des avortements légaux.

Crédit photo, CAPTURE D'ECRAN/BBC Légende image, Des activistes ont célébré la légalisation de l'avortement au Sénat à Buenos Aires

Elle avait même emprunté de l'argent pour payer le vol, qui allait être son tout premier voyage à l'étranger. Mais ensuite, la Colombie a interdit les vols en provenance du Brésil en raison d'une nouvelle variante de Covid-19 détectée en Amazonie. "Je me suis mise à pleurer", se souvient Renata. "C'était mon dernier espoir, j'étais inconsolable."

Aujourd'hui, grâce à l'aide d'une organisation caritative appelée Miles for the Lives of Women (Kilomètres pour la vie des femmes), qui permet aux gens de donner des billets d'avion pour aider les femmes à accéder à des avortements sûrs à l'étranger, Renata se rend à Mexico, où les avortements pendant les 12 premières semaines de la grossesse sont légaux.

"C'est la meilleure décision pour moi", dit-elle, inébranlable.

Un puissant mouvement de défense des droits des femmes

Rien qu'au Brésil, on estime à un million le nombre de femmes qui ont accès à des avortements clandestins chaque année.

Les seuls endroits où l'avortement est actuellement légal en Amérique latine sont l'Uruguay, Cuba, la Guyane et certaines régions du Mexique. Et maintenant, bien sûr, l'Argentine.

De nombreux militants pro-choix espèrent que le changement de loi en Argentine fera pression sur d'autres pays pour qu'ils en fassent autant.

Crédit photo, Reuters Légende image, Le bandana vert est devenu le symbole de la lutte pour la légalisation de l'avortement

En Argentine, les personnes qui ont soutenu la Campagne nationale pour le droit à un avortement légal, sûr et gratuit portaient un bandana vert.

C'est un symbole qui a depuis été repris par de nombreux autres militants de la région et qui en est venu à représenter la résistance pacifique d'un mouvement croissant de défense des droits des femmes qui affirme que la société doit changer.

Debora Diniz, professeur d'anthropologie à l'université de Brasília, affirme qu'il est inhabituel qu'un symbole se propage ainsi dans d'autres pays.

"Traditionnellement, l'Amérique latine ne fonctionne pas de cette manière", affirme la militante féministe.

"C'était une région colonisée, qui regardait beaucoup plus vers le nord global. Et maintenant, nous nous tournons les uns vers les autres. Même un pays qui se comprend comme un continent, comme le Brésil, utilise le foulard vert pour représenter la cause des femmes".

Le conservatisme et l'église

Mais l'Amérique latine est profondément divisée. C'est une région où règnent la religion et le conservatisme.

Alors que l'Argentine a fait un pas dans la bonne direction en décembre, un mois plus tard, le Congrès du Honduras a ajouté à sa constitution une interdiction totale de l'avortement, rendant plus difficile que jamais la légalisation de cette procédure à l'avenir...

Ce n'est donc pas une voie facile.

"Lorsque la loi a été adoptée en Argentine, les gens au Honduras ont commencé à se demander si elle [la pression pour la légalisation de l'avortement] allait se répandre dans la région, et que probablement au Honduras, elle [la légalisation de l'avortement] pourrait se produire aussi", dit Álvaro Hernández de Ola Celeste (Vague bleue), un groupe anti-avortement qui a soutenu le changement de la constitution.

"Ici, au Honduras, il y a beaucoup de questions culturelles. Le Honduras est un pays chrétien et l'avortement n'a pas été un sujet de débat ici", dit-il. Et bien que l'église soit très influente au Honduras, des groupes de femmes sont toujours descendus dans la rue pour protester contre l'interdiction de l'avortement.

Crédit photo, Reuters Légende image, Les femmes honduriennes ont exprimé leur colère face à cette décision

En Argentine, beaucoup ont attribué au président de centre-gauche Alberto Fernández le mérite d'avoir contribué à la légalisation de l'avortement.

Mais au Brésil voisin, le président d'extrême droite Jair Bolsonaro a condamné cette initiative et les groupes conservateurs restent forts.

"Je ne pense pas qu'il sera si facile de légaliser l'avortement au Brésil", déclare Celene Salomão, qui a fait campagne avec véhémence pour le chapitre de São Paulo de 40 jours pour la vie, une campagne religieuse internationale contre l'avortement.

Selon Mme Salomão, les sénateurs argentins ont subi de nombreuses pressions de la part de groupes de gauche pour légaliser l'avortement. Mais elle pense que le président Bolsonaro restera ferme en sachant qu'il a le soutien des groupes religieux.

"Beaucoup de Brésiliens sont chrétiens, pas seulement catholiques mais aussi d'autres confessions - et nous sommes tous contre".

Le Chili en faveur du changement

Au Chili, le président de droite Sebastian Piñera a également fait savoir qu'il s'oppose à une modification de la loi, même si en janvier - à la suite de la décision de l'Argentine - le Congrès chilien a commencé à débattre de la dépénalisation de l'avortement au cours des 14 premières semaines de la grossesse.

Crédit photo, Reuters Légende image, Des militants pro-choix se sont réunis devant le Congrès au Chili pour soutenir la légalisation de l'avortement

L'une des questions qui unit les militants pro-choix est l'argument en faveur d'un accès sûr à l'avortement. Selon eux, la discussion ne devrait pas porter sur le soutien ou l'opposition à l'avortement, mais plutôt sur la santé des femmes.

Ils affirment que les femmes se feront avorter, qu'elles soient en situation régulière ou non, et que leur permettre d'avoir légalement accès à des interruptions de grossesse sera plus sûr et réduira le nombre de femmes qui meurent des suites d'avortements clandestins.

Le Dr Karla Figueroa affirme que depuis la dépénalisation de l'avortement à Mexico, aucune femme n'est morte des suites d'une interruption de grossesse. "C'est la chose la plus importante en termes de santé publique", déclare le médecin de la GineClinic.

Et c'est un message qui se répand dans toute la région.

"L'aspect vie et santé des femmes est très présent dans la discussion en Colombie", déclare Mariana Ardila, avocate en chef de Women's Link Worldwide.

Elle fait campagne pour supprimer l'élément criminel de l'avortement, pour s'assurer que les femmes qui se font avorter et les équipes médicales qui les pratiquent ne soient pas poursuivies.

"Le droit pénal est en fait le pire des instruments, et il a beaucoup de conséquences sur l'imposition de la stigmatisation et la création de la peur parmi le personnel de santé", dit-elle.

Les militants pro-choix de la région affirment que la légalisation de l'avortement en Argentine a galvanisé leur combat.

"J'espère que cela servira de tournant", déclare le Dr Karla Figueroa à Mexico.

Pour Debora Diniz aussi, c'est une motivation supplémentaire. "Au Brésil, nous avons certaines des féministes noires les plus actives et les plus dynamiques de la région", affirme-t-elle. "C'est un féminisme diversifié, et peut-être que quelque chose en sortira".

