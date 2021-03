LeBron James : de lycéen prodige à superstar de la NBA

Ryan Baldi

BBC Sport

Crédit photo, P Smith Illustration Légende image, James a également évolué en dehors du terrain ; il est un ardent défenseur de Black Lives Matter et des campagnes pour le changement social

Ce fut un autre moment de génie, un autre épisode magistral de la part d'un homme approchant la vingtaine mais déjà au sommet de son art.

LeBron James a pris possession du ballon dans un coin du parquet lors d'une rencontre avec les Houston Rockets à la mi-janvier. Il a cherché à tirer - un trois points. Son coéquipier Dennis Schroder, des Los Angeles Lakers, s'est alors mis à taquiner le banc de touche : "Je parie que tu n'y arriveras pas."

"Pour rendre un pari officiel, il faut regarder un homme dans les yeux", a déclaré James plus tard. Et c'est exactement ce qu'il a fait : il a relâché la balle sur son arc vers le filet avant de se retourner rapidement pour faire face au pari, le dos tourné au terrain alors que le filet ondulait et que le bedlam se déchainait.

James, qui en était à sa 18e saison en NBA, avait eu 36 ans deux semaines plus tôt. Pourtant, il semble s'amuser plus que jamais et continue d'infliger des souffrances au reste de la ligue.

Dans cet article, d'anciens entraîneurs, coéquipiers et adversaires retracent l'ascension de ce joueur remarquable ; d'adolescent prodige à superstar à part entière.

Leur analyse aide à définir la manière dont ce sportif unique a évolué au fil des ans pour rester non seulement pertinent et performant, mais aussi un des meilleurs.

Le prodige - 2003-2010

Au cours de l'été 2003, James travaillait avant sa saison de recrue. À 18 ans seulement, il était considéré depuis longtemps comme le prochain grand espoir du basket-ball.

Il a fait la couverture du prestigieux magazine Sports Illustrated alors qu'il était encore au lycée. Pendant des années, on avait prédit qu'il serait le numéro un du draft 2003 de la NBA - et c'est ce qui s'est produit. Sélectionné par l'équipe de sa ville natale, les Cavaliers de Cleveland, rarement un adolescent a porté des espoirs aussi grands dans ses débuts professionnels.

Tout au long de cet été, James s'est rendu au centre d'entraînement des Cavaliers - à 40 minutes de route de l'endroit où il a grandi à Akron, dans l'Ohio - pour des entraînements individuels intenses avec Bob Donewald Jnr, l'un des entraîneurs adjoints de l'équipe.

Après une séance, l'entraîneur et la future superstar ont discuté pendant un exercice de récupération. "Je n'étais pas très bon aujourd'hui", a déclaré James. "Ce n'était pas un bon entraînement."

"Tu étais bien. La semaine a été longue", a répondu Donewald, qui avait poussé l'adolescent à travailler dur pendant plusieurs jours consécutifs, en préparation de la saison de 82 matchs. "LeBron, je veux juste que tu sois génial. C'est pour ça que je te pousse".

"Je suis génial", répondit James, une expression plate et sérieuse lui envahissant le visage. "Si tu veux que je sois le plus grand, je suis d'accord."

Personne n'était plus conscient de l'avenir qui avait été écrit pour lui que James lui-même. Personne n'appréciait mieux le travail nécessaire pour être à la hauteur de cette promesse.

"Chaque coupe, chaque tir, chaque déplacement - pouvait laisser croire que c'était une finale tant il jouait avec intensité", se souvient Donewald de ces premières séances en tête-à-tête. "J'essaie d'écraser ce gamin pendant une séance d'entraînement juste pour lui donner une leçon, et il continuer de donner et de donner".

"Tout le monde était dur avec lui aussi - les joueurs, l'entraîneur Paul Silas. Ils étaient amicaux, mais ils n'allaient pas faire la vie facile à ce gamin, et il ne voulait pas qu'on le fasse".

James a également compris que les plus hauts échelons ne sont atteints que lorsque l'on embrasse le sport d'élite ; que l'on crée son propre mythe avant de le vendre au monde.

Crédit photo, Getty Images Légende image, James, 18 ans, joue dans le Jordan Capital Classic de 2003

À la mi-temps d'un tournoi intra-équipe de pré-saison, certains des joueurs de Cleveland ont décidé de s'affronter dans un concours de slam dunk improvisé. James a regardé depuis les lignes de touche tandis que les joueurs expérimentés divertissaient la foule avec une série de jams athlétiques. Mais ceux qui avaient rempli le stade étaient vraiment là pour voir un seul homme.

"Il me regarde et sourit d'une oreille à l'autre", dit Donewald en parlant du moment où James a décidé de se mettre au centre de la scène. Il a dit : "Regarde ça". J'ai dit : "Allez-vous prendre le contrôle de cet endroit ? Il a dit : "Je suis sur le point de prendre le contrôle de cet endroit".

James s'est mis à courir pour une séquence de slam dunks époustouflants. Faisant preuve d'un athlétisme unique en son genre, il s'est élevé plus haut que tous ses coéquipiers, la tête au-dessus du bord du panier. Il a passé le ballon entre ses jambes et autour de son dos alors qu'il s'élévait dans les airs. La foule avait obtenu ce qu'elle voulait.

"La foule est devenue en transe", dit Donewald. "En deuxième mi-temps, il est sorti et a juste brillé. Et à partir de là, aux entraînements, c'était un truc de niveau supérieur."

Quand le moment est venu de donner un surnom à la recrue, le nouveau showman de la NBA a fait le bon choix.

"J'ai déjà un surnom", a expliqué James. "The King (Le Roi)".

"Jeune homme, je ne t'appellerai pas The King", objecta Donewald. "Je suis un fan d'Elvis Presley, et The King est Elvis Presley."

"OK, alors", dit James. "Appelez-moi Elvis."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Trois ans après son arrivée sur la scène de la NBA, James était déjà hautement commercialisable

James a fait ses débuts le 29 octobre 2003. Les Cavaliers se sont déplacés pour affronter les Kings de Sacramento pour leur première saison. Les attentes étaient grandes, mais encore plus pour l'adolescent. Après tout, il avait sauté une étape sur le chemin traditionnel de la NBA, en passant directement du lycée au niveau professionnel - de la préparation à la pro - plutôt que d'utiliser le basketball universitaire comme tremplin.

Sur le vol vers la Californie, l'entraîneur Silas s'est tourné vers Donewald et lui a demandé : "Ce type va livrer la marchandise ? C'est un débutant".

"Oui", répondit Donewald avec confiance. "Je pense que oui."

"Je pense qu'il le fera aussi", a souri Silas.

Cleveland a perdu le match 106-92, le Roi surpassé par les Kings, mais James n'aurait guère pu impressionner davantage dans la défaite. Ses 25 points ont établi un record pour un rookie débutant, améliorant les précédents de Kevin Garnett, Tracy McGrady et Kobe Bryant.

"Les attentes étaient tout simplement incroyables", déclare Donewald. Nous ne parlions pas de "il doit être un bon joueur". Nous parlions du fait qu'il devait être l'un des meilleurs rookies de tous les temps.

"Partout où nous sommes allés, il y avait des foules. Au lieu de passer par la porte d'entrée de l'hôtel, nous devons maintenant passer par la porte de derrière. Les billets sont maintenant difficiles à obtenir. Les amis et les cousins dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps veulent venir aux matchs".

"C'était dingue. C'était partout où nous allions, à cause de lui. Rien ne l'a jamais effrayé, ce qui m'était si étrange. C'était un jeune de 18 ans. Un gamin qui venait de sortir du lycée."

Crédit photo, Getty Images Légende image, James a été le premier joueur des Cavaliers à être nommé recrue de l'année par la NBA

James est devenu le premier joueur de l'histoire des Cavaliers à être nommé recrue de l'année de la NBA à la fin de sa première saison. Ses moyennes par match de 20,9 points, 5,5 rebonds et 5,9 passes sont les statistiques de l'une des meilleures campagnes de début de saison de tous les temps.

Un point a été critiqué : son tir en suspension.

Dans les deux dernières secondes de ses débuts contre les Kings, James a fait une tentative de tir à trois points, mais la balle a dépassé le bord et le panneau, et s'est retrouvée directement hors du terrain.

James a terminé sa saison 2003-2004 avec un taux de réussite de 41,7 % seulement sur les tentatives de pannier, une moyenne qui a encore chuté à 29 % seulement sur les tirs provenant de l'extérieur de l'arc de trois points. Ces deux chiffres sont inférieurs aux moyennes de 43,9 % et 34,7 % respectivement pour l'ensemble de la ligue.

Encore une fois, James s'est mis au travail.

"D'habitude, c'est l'entraîneur qui doit enseigner cela au gamin, mais pas celui-ci", dit Donewald.

"Il voulait juste travailler davantage. L'entraînement est à 10 heures ? On se retrouve à neuf heures. Travaillons. Travaillons".

"La confiance en ses tirs était la plus grande amélioration. Non pas qu'il ne pouvait pas tirer, c'était la plus grande erreur. Je pensais qu'il pouvait déjà tirer. C'était juste apprendre à entrer dans le champ de tir et à mettre ses pieds à terre. Il avait le tir de saut, mais il devait avoir les pieds bien droits. Au cours de l'année, il a développé cela assez rapidement".

La saison suivante, James a tiré 47% du terrain et 35% à trois points de distance. Sa précision de tir n'est plus jamais descendue en dessous de 47 % durant le reste de sa carrière, atteignant la barre des 50 % lors de la saison 2009-2010, lorsqu'il a été sacré meilleur joueur de la ligue.

À ce moment-là, James avait emmené Cleveland en finale de la NBA (en perdant contre les San Antonio Spurs en 2007), s'était imposé comme l'un des meilleurs scorers de la ligue - avec une moyenne de plus de 30 points par match en 2005-2006 et 2007-2008 - et son meilleur joueur polyvalent.

Mais sans championnat, il ne pouvait pas prétendre avoir atteint son potentiel.

La superstar - 2010-2014

Donewald sortait du stade olympique de Londres lorsqu'il a été plaqué au sol par "ce que je croyais être un ours".

En tant qu'entraîneur de l'équipe chinoise de basket-ball pour les Jeux de 2012, il avait dirigé un cortège autour de la piste pour la cérémonie d'ouverture. Alors que ses joueurs sortaient par le tunnel, l'équipe des États-Unis était sur le point d'entrer.

"Elvis !" cria Donewald, reconnaissant l'"ours" d'1,80 m qui l'avait poussé".

"On a réussi ! On a réussi !", criait James.

Un mois plus tôt, James avait remporté son premier titre en NBA et avait été nommé joueur le plus utile de la finale, alors que les Miami Heat avaient battu les Oklahoma City Thunder par quatre matches contre un. Il avait également été nommé MVP de la saison régulière pour la troisième fois.

Le départ de James pour Miami en 2010 a été teinté de controverse. De nombreux fans et initiés de la ligue ont estimé que l'annonce de l'équipe qu'il rejoindrait les joueurs par le biais d'une émission spéciale en direct à la télévision, intitulée The Decision, était de mauvais goût.

"Je vais emmener mes talents à South Beach", a déclaré James à l'antenne, paraphrasant l'annonce faite par un adolescent, Kobe Bryant, qu'il allait sauter l'université pour rejoindre la NBA en 1996. Les fans des Cavaliers ont été dévastés.

Mais la décision de James - si ce n'est La Décision - a été justifiée par son succès en Floride, où il s'est associé avec ses camarades des All-Stars Dwayne Wade et Chris Bosh pour créer l'une des "super équipes" les plus redoutées que la NBA ait jamais connue.

Crédit photo, Getty Images Légende image, (de gauche à droite) Chris Bosh, Dwyane Wade et James étaient une puissante combinaison à Miami

Les Heat atteignent les finales quatre fois consécutives, s'imposant deux fois - en 2012 et 2013 - et James a porté son record à quatre nominations comme MVP, à deux doigts du record de six nominations établi par Kareem Abdul-Jabbar, et à un point derrière Michael Jordan et Bill Russell.

James a eu 28 ans à la mi-saison 2012-13 des Heat, qui ont remporté le championnat. Il était à son apogée, la pleine réalisation de sa promesse d'adolescent.

Orlando Johnson faisait partie de l'équipe des Indiana Pacers qui a affronté James et les Heat lors de la finale de la conférence Est cette année-là. Joueur en rotation au même poste, Johnson savait que la tâche d'arrêter l'imparable lui incomberait dans les dernières minutes.

"Il voit le terrain comme nul autre et il pourrait tout faire", dit Johnson. "Il pouvait jouer du milieu de terrain ; c'est alors que son tir à trois points commençait vraiment à décoller. Il était très fort ; je pense qu'il était peut-être un peu plus gros à l'époque - 122, 127 kilos peut-être. Sa capacité à passer, et juste sa vitesse. Sa vitesse était hors normes".

"En essayant de garder ce type devant, c'est une bête. Pendant cette période surtout, il était peut-être au sommet de son art".

"Je pense que ce que je respectais le plus chez lui, c'était sa façon de s'accrocher à un match quand il est temps de jouer. On entend parler de ses performances tout au long de sa carrière. Il ne perd pas vraiment ces matchs."

Crédit photo, Getty Images Légende image, James une athlète unique dans sa génération a permis aux Heat d'atteindre quatre finales NBA successives

La série avait été serrée, mais le match décisif a été un coup d'éclat. Les Heat ont gagné par 13 points et James a mené tous les marqueurs avec 32 points, tout en contribuant à huit rebonds et à quatre passes décisives. Ils affronteront les Spurs en finale, et James prendra sa revanche pour la défaite de 2007 grâce à un meilleur score de 25,3 points par match dans une autre victoire de 4-3.

"Nous avons vu à quel point il était capable d'aller loin", ajoute Johnson. "À l'époque, je ne pense pas qu'aucun d'entre nous pouvait rivaliser. Quand il est passé à un autre niveau, c'était différent".

"Un gars comme lui, va demeurer l'un des meilleurs joueurs de tous les temps."

Le Leader - 2014-2018

En 2014, James a décidé de revenir sur sa décision et de ramener ses talents à Cleveland. Pour sa quatrième participation consécutive aux finales, quelques mois auparavant, les Heat s'étaient inclinés en cinq matchs face aux Spurs. James a décidé de rompre son contrat et est retourné aux Cavaliers en tant qu'agent libre.

Au cours de ses quatre années d'absence, Cleveland avait établi le pire bilan global de victoires et de défaites (97-215) de la NBA. Ils ont terminé 10e de la Conférence Est en 2013-14.

À Miami, James était la pièce maîtresse d'un groupe de superstars. Poursuivre sa quête de championnats à Cleveland - qui n'avait aucun titre NBA à son actif - exigerait un effort de leadership autant que d'habileté.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le retour de James a propulsé les Cavaliers vers leur premier championnat NBA

Avec le jeune meneur de jeu Kyrie Irving déjà sur la liste de matchs et l'attaquant Kevin Love, qui a été recruté par les Timberwolves du Minnesota, les Cavaliers de James ne sont pas sans talent, mais le groupe a besoin d'inspiration pour gagner.

"Je pense que c'est l'équilibre entre savoir à quel point vous êtes bon et en même temps respecter vos coéquipiers et savoir que vous avez besoin d'eux pour gagner", déclare Jose Calderon, qui a joué pour les Cavaliers pendant la saison 2017-18.

"Certains gars oublient ça. Ce n'est pas le cas chez lui. C'est un excellent coéquipier. Il a été incroyable. Il a été le premier à arriver, et il a travaillé tous les jours. Il n'y avait pas de jours de repos."

James a mené les Cavaliers en finale de la NBA chaque années pendant les des quatre ans de son second séjour à Cleveland, portant à huit le nombre de ses participations consécutives à la finale. Son entourage a remarqué qu'il a amélioré son jeu année après année lors des éliminatoires.

"Il était tellement prêt pour cela", dit Calderon. "Pour certains joueurs, il est difficile de démarrer et de s'arrêter, mais vous pouviez voir qu'il avait un niveau de plus qui était mille fois supérieur à tous. Il était plus concentré. Plus de repos. Plus de rééducation. Plus de tout ce qu'il devait faire pour être prêt."

S'ils n'avaient pas coïncidé avec l'équipe des Golden State Warriors composée de Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green et, à partir de 2016, Kevin Durant, les Cavaliers auraient peut-être collectionné plus d'anneaux de championnat. Mais celle qu'ils ont remportée restera à jamais gravée dans les mémoires parmi les plus grands bouleversements de la NBA.

Crédit photo, Getty Images Légende image, The King a de nouveau mis la main sur le grand prix en 2016

Succedant aux Warriors 3-1 pour le titre de 2016, Cleveland s'est battu pour remporter une miraculeuse victoire 4-3 - un retour de cette ampleur n'avait jamais été réalisé auparavant dans l'histoire des finales.

"Cleveland, c'est pour toi", criait James avec émotion à la fin de son interview d'après match sur le terrain. Il avait offert à la ville son premier titre de sportif professionnel. Ses années d'infidélité à Miami étaient pardonnées.

"Cela montre bien l'engagement de l'équipe", déclare Neal Meyer, un cadre de la NBA qui a été coordinateur vidéo pour les Cavaliers en 2009-2010. "Faire un petit effort supplémentaire pour y arriver et faire ce bloc, ce qui a tout changé."

Calderon dit : "Quand les gens me posent des questions à propos de LeBron, je dis toujours : il n'est peut-être pas le meilleur marqueur ; il n'est peut-être pas le meilleur rebondeur ; il n'est peut-être pas le meilleur en matière d'assistance. Mais partout, je pense qu'il est le meilleur joueur. C'est le joueur le plus complet".

"Il peut jouer en défense. Il peut voir le sol, il peut voir ses coéquipiers. Il sait ce qu'il veut à chaque instant du match. Je pense que c'est ce qui le distingue".

"Ils ne peuvent pas faire ce dont il est capable sur le terrain."

Le Créateur - 2018-présent

Lorsque son contrat à Cleveland a expiré, à la fin de la saison 2017-18, James a décidé de passer à autre chose, mais cette fois-ci de manière moins controversée. À l'âge de 33 ans, il a signé avec les Lakers de Los Angeles.

L'une des franchises les plus célèbres de la NBA, les Lakers comptent parmi les légendes de leur club certains des plus grands noms du jeu et ont remporté 17 championnats - mais ils n'avaient pas enregistré de record de victoires depuis la saison 2012-13.

Le retour des Lakers à leur gloire d'antan serait une tâche difficile, même pour James, mais qui consoliderait son héritage s'il y parvenait.

"Il était toujours un leader, incroyablement orienté vers l'équipe", explique Clay Moser, un ancien entraîneur adjoint des Lakers qui avait déjà travaillé avec James aux Cavaliers en 2010.

"Très franchement, c'est comme ça depuis qu'il est jeune. Il vieillit évidemment, mais ses compétences sont encore incroyables. Il travaille comme personne d'autre. C'est un lève-tôt, qui se maintient dans un état impeccable".

"Il ne pense qu'à gagner. Et il travaille pour s'assurer que vous êtes en position de gagner."

En 2018-19, une blessure à l'aine a fait que James n'a joué que 55 des 82 matchs de la saison régulière des Lakers. Les Lakers ont terminé avec un record de 37-45. James a manqué les éliminatoires pour la première fois depuis 2005.

"Je me souviens du match où il a été blessé", dit Moser. "C'était le jour de Noël et nous étions à Golden State. J'étais assez près pour entendre son aine sauter un peu, et il l'a entendu aussi. Il savait qu'il était gravement blessé. Mais, de manière classique, il a travaillé dur à sa rééducation, il a travaillé dur à sa thérapie, et il est revenu aussi vite qu'il a pu. Malheureusement pour nous, c'était un peu trop tard".

Crédit photo, Getty Images Légende image, James s'est transformé en roi de l'assistance pour tirer le meilleur parti d'Anthony Davis - et faire gagner les Lakers

Avant la saison suivante, 2019-20, les Lakers ont réalisé un échange crucial pour acquérir Anthony Davis des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Les Lakers ont renoncé à trois jeunes talents et à une poignée de futurs repêchages pour acquérir l'un des attaquants les plus talentueux.

Avec un buteur d'élite désormais de son côté, James a adapté son jeu. Bien qu'il ait toujours une bonne moyenne de 25,3 points (27,6 en séries éliminatoires), il est devenu un assist, affichant 10,2 passes par match, la meilleure moyenne de sa carrière et la plus élevée du championnat.

James s'est retiré, agissant en fait comme le meneur de jeu des Lakers pour la majorité des possessions. Il provoquait des mouvements à partir de breaks profonds et rapides avec des passes en flèche ou attirait l'attention des défenseurs avant de se décharger sur un coéquipier ouvert.

"Je pense qu'il aurait probablement pu dominer la ligue en matière de passes décisives n'importe quelle année", déclare Moser. "Mais quand ils ont eu Davis et qu'ils ont réorganisé l'équipe comme ils l'ont fait, je pense qu'il s'est mis en tête que Davis sera le premier à s'occuper de l'équipe. LeBron allait faire en sorte que tout le monde puisse regarder le panier, et c'est exactement ce qu'il a fait".

Interrompue par la pandémie de coronavirus, la saison 2019-20 s'est terminée par les derniers tours de la saison régulière et tous les playoffs se sont déroulés dans une "bulle" à Disney World, en Floride.

Les Lakers ont également remporté leur premier championnat en dix ans. C'était une quatrième bague pour James et une quatrième couronne de MVP en finale.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Having turned the Cavaliers and Heat into winners, James did the same for the Lakers

Sous l'impulsion de James et Davis, les Lakers sont les favoris pour répéter leur succès de la "bulle" en 2021. James a maintenant 36 ans mais ne montre aucun signe de fatigue. Avec le soin qu'il a apporté à sa forme physique et à son bien-être tout au long de sa carrière, et avec le record de buts de la NBA en vue - 35 171 contre 38 387 pour le leader - il est plus motivé que jamais.

"Il reste l'un des meilleurs joueurs au monde", déclare M. Moser.

"Il n'a pas ces hauts et ces bas au niveau de sa condition physique. Il est toujours en pleine forme. Il est toujours prêt à partir. Il est incroyablement fort, incroyablement fort. Il a une rapidité. Il a une excellente coordination main-œil. Toutes sortes de choses".