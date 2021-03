Vente de zones protégées Amazonie : un juge ordonne une enquête après les révélations de la BBC

L'Amazonie est la plus grande forêt tropicale du monde et un réservoir de carbone vital qui ralentit le rythme du réchauffement climatique. Elle abrite environ trois millions d'espèces de plantes et d'animaux, et un million d'indigènes.