Meghan et Harry : 12 choses que nous avons apprises de l'interview avec Oprah

Crédit photo, Harpo Productions - Joe Pugliese

L'interview très attendue du Duc et de la Duchesse du Sussex avec Oprah Winfrey a été diffusée aux États-Unis - le couple y partage sa version de la vie dans la famille royale.

Le couple parle aussi de ses relations avec les autres membres de la famille royale, du racisme et de la façon dont leur santé mentale en a été affectée.

Meghan a parlé avec Oprah pendant la plus grande partie de l'interview, avant d'être rejointe par le Prince Harry.

1. La "peau foncée" du bébé Archie, objet de discussion

L'une des plus grandes révélations de l'interview est qu'il y a eu "plusieurs conversations" au sein de la famille royale sur la façon dont le bébé de Meghan et Harry pourrait être de peau foncée.

"Pendant les mois où j'étais enceinte, il y a eu des inquiétudes et des conversations sur la couleur de sa peau à la naissance", déclare Meghan.

Elle affirme que ces personnes en ont parlé à Harry, qui le lui a rapportés. Elle et Harry ont tous deux refusé de dire quel membre de la famille royale avait tenu de tels propos.

"Cette conversation, je ne la partagerai jamais", indique Harry. "À l'époque, c'était gênant, j'étais un peu choquée."

Harry dit être blessé que sa famille ne parle jamais des "sous-entendus racistes" des uness et des articles de presse.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le premier enfant du couple, Archie, est né en mai 2019

2. Kate a "fait pleurer Meghan" - et non l'inverse

Une histoire qui a circulé dans les journaux, il y a quelques années est que la duchesse de Cambridge a été laissée en larmes par Meghan à l'approche du mariage.

Mais Meghan a dit à Oprah que l'inverse était vrai.

Elle a dit que Kate s'était excusée plus tard et avait apporté des fleurs et un mot pour se racheter.

"Je ne partage pas cet incident sur Kate pour la dénigrer", déclare Meghan. Elle ajoute que Kate est "une bonne personne" et espère qu'elle aurait voulu que cette fausse version soit corrigée.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les médias "semblaient vraiment vouloir un récit d'un héros et d'un méchant", a déclaré Meghan

3. Meghan au bord du suicide mais on lui avait refusé de l'aide

Meghan a parlé de la solitude qu'elle a ressentie après avoir rejoint la famille royale et de la perte de sa liberté. "Quand j'ai rejoint cette famille, c'est la dernière fois que j'ai vu mon passeport, mon permis de conduire, mes clés etc.", a-t-elle dit.

Elle révèleque sa santé mentale était devenue si mauvaise qu'elle "ne voulait plus être en vie".

"Je suis allée à l'institution et j'ai dit que j'avais besoin d'aller quelque part pour obtenir de l'aide, que je n'avais jamais ressenti cela auparavant et que j'avais besoin d'aller quelque part, et on m'a dit que je ne pouvais pas, que ce ne serait pas bon pour l'institution".

Elle ajoute qu'elle était allée voir "l'une des personnes les plus haut placées" au sein de l'institution et ensuite au département des ressources humaines du palais. "Rien n'a jamais été fait", dit-elle.

4. Meghan a parlé à l'une des amis de Diana

Le nom de la princesse Diana est revenu à plusieurs reprises au cours de l'interview - avec des similitudes entre leurs expériences au sein de la famille royale.

"Je ne savais même pas vers qui me tourner", a déclaré Meghan, à l'époque. "L'une des personnes que j'ai contactées et qui a continué à être une amie et une confidente était l'une des meilleures amies de la mère de mon mari.

"Parce que, qui d'autre pouvait comprendre ce que c'est vraiment à l'intérieur ?"

5. Harry se sent "déçu" par Charles

Oprah a interrogé Harry sur ses relations avec sa famille et surtout avec son père, le Prince de Galles, et son frère, le Duc de Cambridge.

À un moment donné, après avoir quitté son poste de haut dignitaire royal, Harry a déclaré que Charles "avait cessé de prendre mes appels".

"Je me sens vraiment déçu parce qu'il a vécu quelque chose de similaire, il sait ce que c'est que la douleur et Archie est son petit-fils.

"Mais en même temps, bien sûr, je l'aimerai toujours mais il y a beaucoup de souffrance qui s'est produite et je continuerai à faire de l'amélioration de cette relation une de mes priorités".

Sur William, Harry a dit qu'il l'aimait à la folie et qu'ils avaient vécu l'enfer ensemble. "Mais nous étions sur des chemins différents."

Crédit photo, Getty Images

6. Mais la relation du couple avec la Reine est bonne

Harry a dit qu'il avait une "très bonne" relation avec sa grand-mère et qu'il lui avait parlé davantage l'année dernière - y compris par des appels vidéo avec Archie - qu'il ne l'avait fait depuis de nombreuses années.

"C'est mon colonel en chef, n'est-ce pas ? Elle le sera toujours."

Meghan a également fait l'éloge de la Reine et a déclaré qu'elle lui avait offert de beaux bijoux pour les premières fiançailles communes du couple, ainsi que le fait de partager une couverture avec elle pour se tenir au chaud pendant le voyage.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Harry a nié avoir jamais "aveuglé" la reine lorsqu'il a quitté son poste de haut dignitaire royal

7. Harry "financièrement" affaibli par la famille royale

Au cours du premier trimestre 2020, Harry a déclaré : ma famille "m'a littéralement coupé les vivres".

Il a déclaré que les accords de Netflix et de Spotify que lui et Meghan ont conclus pour faire des émissions et des podcasts n'ont jamais fait partie du plan mais "je devais nous offrir une sécurité".

"Mais j'ai ce que ma mère m'a laissé et sans cela nous n'aurions pas pu le faire".

Le couple révèle que le milliardaire américain et magnat des médias Tyler Perry a fourni à Harry et Meghan un logement et une sécurité l'année dernière lorsqu'ils ont déménagé du Canada vers le sud de la Californie.

8. La vérité derrière une photographie

Meghan indique que le soir après avoir dit à Harry qu'elle se sentait suicidaire, ils ont dû assister à un événement officiel au Royal Albert Hall.

Meghan a parlé d'une photo qui l'a hantée à cause de ce qu'elle lui rappelait.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe pour quelqu'un derrière des portes fermées", a déclaré la duchesse

Elle dit qu'un ami avait commenté à quel point le couple était magnifique, mais elle a ajouté : "Cette photo, si vous zoomez, ce que je vois, c'est à quel point ses articulations sont serrées autour des miennes", a-t-elle dit à Oprah, alors qu'elle devenait émotive.

"Nous sourions et nous faisons notre travail, mais nous essayons tous les deux de nous accrocher. "Chaque fois que ces lumières s'éteignaient dans cette loge royale, je ne faisais que pleurer."

9. Meghan "n'a pas fait de recherches" sur la famille royale

En parlant de la première fois où elle a rencontré la reine, Meghan a dit qu'elle était surprise d'apprendre qu'elle devait faire la révérence.

Elle a dit qu'elle pensait que c'était juste "une partie de la fanfare" et que cela ne s'était pas produit au sein de la famille royale

La duchesse de Sussex décrit le fait de devoir pratiquer rapidement la révérence avant un déjeuner improvisé avec la Reine. J'ai dit : "C'est ta grand-mère". "Il a dit : 'C'est la Reine'."

Meghan ajoute qu'elle n'a fait aucune recherche sur la famille avant de la rejoindre.

10. Ils ont échangé leurs vœux trois jours avant leur mariage

Des millions de personnes ont regardé Harry et Meghan faire le noeud au château de Windsor en 2018. C'est lors de cette cérémonie qu'ils se sont légalement mariés - mais le couple a révélé qu'ils avaient également échangé leurs vœux devant l'archevêque de Canterbury trois jours auparavant.

"Nous avons appelé l'archevêque et nous lui avons juste dit : 'écoutez, cette chose, ce spectacle est pour le monde entier mais nous voulons notre union entre nous... juste nous deux'".

11. La phrase préférée d'Archie est "Conduisez prudemment".

Le Prince Harry a parlé d'Archie et de la joie qu'il éprouve à l'emmener faire des balades à vélo. L'interview comprenait un clip du bambin jouant sur la plage avec ses parents.

Le couple a plaisanté en disant que son mot préféré ces dernières semaines était "hydrater", et Harry a dit que chaque fois que quelqu'un quitte la maison, Archie lui dit "conduis prudemment".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Archie - qui aura deux ans en mai - dit maintenant des mots comme palmier et maison, dit Harry

12. Et... c'est une fille

Le couple confirme qu'il attend une petite fille pour l'été.

Harry pense que c'est "incroyable", ajoutant : "Que demander de plus ?" - mais ajoute qu'ils auraient fini après l'arrivée du bébé numéro deux.