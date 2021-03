Mort de George Floyd : Comment les jurés seront-ils sélectionnés pour le procès de Derek Chauvin ?

Que contient ce questionnaire ?

Le professeur Valerie Hans, chercheur spécialisée sur les jury à la Cornell Law School, affirme que le questionnaire est plus détaillé et plus personnel que la plupart des documents préalables utilisés dans les autres procès, et vise à connaître "leurs attitudes les plus profondes sur certains des sujets politiques et sociaux les plus importants du moment".