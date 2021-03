Quel est l'"effet Matilda" qui rend les femmes invisibles dans les sciences ?

Analía Llorente

BBC News Mundo

il y a 44 minutes

Crédit photo, @NoMoreMatildas Légende image, Qu'est-ce que l'"effet Matilda" ?

"Pouvez-vous imaginer ce qui se serait passé si Einstein était né femme ? Nous ne saurions probablement pas qui est Einstein aujourd'hui".

Avec cette question provocante et une réponse qui fait réfléchir, la campagne "No more Matildas" (Plus de Matilda), promue par l'Association des femmes chercheurs et technologues (AMIT) d'Espagne, commence.

L'initiative - qui a débuté dans le pays européen en janvier et a déjà franchi les frontières, traduite en plusieurs langues - vise à sensibiliser la société à la faible visibilité des femmes dans le domaine scientifique.

La campagne vise également à récupérer les noms des femmes de science qui ont été réduits au silence et oubliés, en les faisant figurer dans les livres scolaires dans l'idée d'éveiller des exemples et la vocation scientifique des filles.

"Il était temps que l'on retrouve tant de figures perdues, non seulement parce que c'est une question de justice historique, mais aussi parce qu'elles peuvent être des modèles qui peuvent changer à jamais la perception que les filles ont de la science et de la façon dont elle peut être une option pour elles", déclare Carmen Fenoll, présidente de l'AMIT, à BBC Mundo.

Mais pourquoi les femmes de différents domaines scientifiques qui ont été réduites au silence s'appellent-elles "Matilda" ? Qui a commencé à les appeler ainsi ?

"L'effet Matilda"

Ce phénomène de suppression de la contribution des femmes dans le développement des inventions ou dans la recherche, ainsi que l'attribution fréquente de leur travail à leurs collègues masculins n'est pas nouveau. Cela dure depuis des siècles.

L'une des premières femmes à le dénoncer publiquement est Matilda Joslyn Gage, suffragette et abolitionniste à la fin du XIXe siècle aux États-Unis, qui s'est battue pour les droits des femmes et des minorités.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Matilda Joslyn Gage a été l'une des premières à dénoncer l'invisibilité des femmes dans les sciences.

Elle a écrit un essai publié en 1883 sous le nom de Femme inventrice dans lequel elle décrit ce phénomène mais ne le nomme pas.

"Bien que l'éducation scientifique ait été largement refusée aux femmes, certaines des inventions les plus importantes au monde leur sont dues", a-t-elle écrit, en citant plusieurs exemples.

Cependant, "la proportion de femmes inventrices (avec des brevets) est beaucoup plus faible que celle des hommes inventeurs, ce qui est dû au fait que les femmes ne possèdent pas la même liberté que les hommes", déclare Mme Gage dans l'article publié dans The North American Review.

Elle a été victime de ce qu'elle dénonçait. Non pas parce qu'elle était une inventrice éclipsée par un homme qui lui a volé la maternité de son travail, mais parce qu'elle a été réduite au silence par ses collègues et n'a pas été reconnue à sa juste valeur par l'histoire, selon les chercheurs.

Gage était une fervente combattante pour le droit de vote des femmes, mais elle a été mise à l'écart par ses propres collègues féministes Susan B. Anthony ou Elizabeth Cady Stanton (avec qui elle a écrit History of Woman Suffrage) et on s'en souvient à peine dans l'histoire du mouvement.

"Elles se sont disputées et puis, quand l'histoire a été écrite, Matilda a été éliminée (...) Elle n'a pas eu de reconnaissancee", dit Margaret W. Rossiter, l'historienne scientifique américaine qui a inventé le terme "effet Matilda".

Crédit photo, @NoMoreMatildas Légende image, Il existe encore de nombreux stéréotypes qui éloignent les femmes des sciences.

Rossiter, qui est un professeur à la retraite de l'université Cornell aux États-Unis, a passé sa vie à rechercher les noms perdus de femmes scientifiques qui ne sont pas documentés dans les livres. Et elle a écrit trois ouvrages. "Plus j'ai cherché, plus j'ai trouvé", dit-elle.

Dans ses recherches, elle a remarqué que ce schéma d'invisibilité féminine se répétait sans cesse dans le domaine scientifique.

Du fait que les hommes s'attribuent le mérite du travail des femmes, que les femmes ne gagnent pas autant de prix qu'eux, qu'elles n'obtiennent pas d'emploi dans les domaines scientifiques ou qu'elles sont isolées.

Bien sûr, il y a des noms familiers comme la double lauréate du prix Nobel Marie Curie. "Elle était remarquable, mais elle était l'exception", prévient Rossiter.

En 1993, l'historien a donc décidé que cet effet d'invisibilité des femmes devait être nommé d'après Matilda Gage et a écrit à ce sujet un article dans une revue scientifique.

"C'était plutôt une blague, mais elle a attiré l'attention de tout le monde, ce qui est étonnant", dit-elle lors d'une conversation téléphonique avec BBC Mundo.

"Micro-inégalités"

L'inégalité entre les sexes n'est pas un phénomène nouveau. Il n'y a pas si longtemps, les femmes des pays occidentaux n'avaient pas le droit d'étudier à l'université, par exemple.

Et même si ce n'est plus le cas, de nombreuses inégalités et de nombreux préjugés existent encore dans la société.

Crédit photo, PA Media Légende image, La scientifique Marie Curie est l'exception à l'"effet Matilda".

"Dans de nombreuses disciplines scientifiques, il n'est pas facile d'entrer, il n'y a pas de modèles pour les femmes universitaires elles-mêmes, et celles qui osent le faire peuvent se retrouver dans un environnement assez hostile, souvent de manière inconsciente ou non explicite", décrit Fenoll.

Les stéréotypes sur le rôle des femmes dans les sciences sont toujours là : "les femmes sont moins brillantes", "les femmes font moins d'efforts" ; "c'est bien que les femmes fassent partie des équipes de recherche, mais ce sont généralement elles qui sont brillantes", dit-elle.

Dans le monde, les femmes représentent moins d'un tiers des chercheurs et seulement 3 % des prix Nobel de science ont été décernés à des femmes, note l'Organisation des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans une étude de septembre 2020.

"Pour la région Amérique latine et Caraïbes, en 2017, sur le nombre total de chercheurs en ingénierie et en technologie, seulement 36% étaient des femmes en Uruguay ; 26% en Colombie ; 24% au Costa Rica ; 17% au Salvador ; 21,5% au Honduras ; et environ 19% en Bolivie et au Pérou", ajoute le rapport.

Selon le président de l'AMIT, dans le monde scientifique espagnol, il n'y a qu'entre 20 et 25 % de femmes.

Et avec la pandémie, ce nombre a diminué. "40% des femmes scientifiques ont dû consacrer un temps considérable à s'occuper de leurs enfants et parfois de leurs parents, contre seulement 15% des hommes", ajoute M. Fenoll, citant des sources du ministère espagnol des sciences et de l'innovation.

Parmi les disciplines où les femmes sont moins nombreuses, on trouve les sciences dures et les technologies, telles que les mathématiques, la physique, l'informatique et le développement de l'intelligence artificielle.

Fenoll estime qu'une explication probable de ce faible nombre est le préjugé.

"Une partie très importante du problème est la perception par la société que les filles sont moins bonnes en mathématiques, qu'elles n'ont pas de vision spatiale, qu'elles sont incapables.... Et s'ils en sont capables, on pense qu'elles ne vont pas bien faire. Si on vous dit cela à la maison ou à l'école, vous finissez par y croire", dit-elle.

Crédit photo, @NoMoreMatildas Légende image, S'il y a moins de femmes dans les sciences, il y a aussi moins de femmes dans la prise de décision.

"Il y a moins de femmes qui prennent les décisions. Bien sûr, tout le monde ne veut pas être au sommet, mais je ne crois pas que les femmes préféreraient ne pas devenir professeurs", dit-elle.

"Il existe de nombreuses micro-inégalités, aucune d'entre elles ne suffit à elle seule à expliquer ce qui se passe, mais quand elles s'additionnent, elles finissent par être décisives".

"Ça ne collait pas"

Le mouvement #NoMoreMatildas est soutenu non seulement par les femmes scientifiques, mais aussi par les écrivains, les institutions et les médias.

Cette initiative comprend la publication gratuite d'histoires sur Einstein, Fleming et Schödinger, comme s'il s'agissait de femmes, et de biographies de vraies femmes scientifiques comme la géologue danoise Inge Lehmann, la biologiste américaine Barbara Mcclintock et la chimiste britannique Rosalind Franklin, pour n'en citer que quelques-unes.

Crédit photo, @NoMoreMatildas Légende image, "Il existe de nombreuses micro-inégalités" dans le domaine scientifique, explique Carmen Fenoll, présidente de l'Association espagnole des femmes chercheurs et technologues (AMIT).

La campagne vise à sensibiliser les jeunes filles et à les inciter à faire carrière dans les sciences.

"Ne vous laissez pas intimider par les femmes scientifiques célèbres. La plupart d'entre nous, les scientifiques, ne sont pas célèbres, nous sommes juste des gens ordinaires qui font un travail qu'ils aiment", dit Fenoll.

L'historienne des sciences Margaret Rossiter encourage également les filles à suivre leurs passions scientifiques.

"On m'a toujours dit que je ne m'intégrais pas. Et j'ai pensé que c'était vrai. C'est donc une bonne chose. Je ne veux pas m'intégrer. Ce n'est pas mon but dans la vie", dit-elle.

"Continuez, vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve ! Et si les garçons disent encore que les filles ne peuvent pas étudier les maths. Vous devriez dire : "Hé, nous sommes tout aussi bonnes".

