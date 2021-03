Voici l'histoire inspirante des six femmes les plus éminentes de l'histoire moderne

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une statue victorienne de Florence Nightingale

À l'occasion du mois de mars qui célèbre la femme, nous avons mis en lumière les histoires des luttes de six des personnalités féministes les plus en vue et qui sont devenues des modèles inspirants pour d'autres.

Ici, nous mettons en lumière la vie mouvementée de ces femmes pour tirer les leçons de leur héritage positif et inspirant.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Florence Nightingale

Non seulement Florence Nightingale, l'infirmière la plus connue au monde, était également responsable des changements pionniers dans les soins de santé, car elle a contribué à transformer les soins infirmiers en une profession respectable et dynamique sur laquelle nous comptons tant aujourd'hui.

Au cours de ses années de service bien documentées pendant la guerre de Crimée, elle a lutté contre des conditions oppressives et dégoûtantes. "L'hôpital de la caserne militaire où je travaillais était couvert de sang, d'urine et d'excréments, et c'était un foyer de rats, de souris et de poux", raconte-t-elle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Florence Nightingale, intérêt social, infirmière anglaise et fondatrice de Modern Nursing.

Florence a recueilli des dons financiers pour obtenir les fournitures et l'équipement nécessaires, avec la contribution de certains donateurs, dont l'auteur Charles Dickens, pour créer les conditions de santé nécessaires autant que possible.

Elle était connue à l'époque sous le nom de "La Dame à la lampe" en raison de ses visites nocturnes régulières de l'hôpital.

Son célèbre livre, Notes on a Nursing Handbook, publié en 1859, a fourni des conseils de base qui se sont avérés essentiels à la planification future des hôpitaux. L'année suivante, elle crée la Nightingale School of Nursing, qui est la première école à former des infirmières.

Mary Seacole

Crédit photo, Bruno Vincent/Gettyimages Légende image, Portrait de Mary Seacole, à la National Gallery de Londres

Beaucoup de gens connaissent les activités de Florence Nightingale pendant la guerre de Crimée, mais jusqu'à récemment, on en savait peu sur les activités de la thérapeute et infirmière Mary Seacole.

Le nom de Mary est devenu synonyme de persévérance, qui a fait face à des conditions précaires et à des préjugés raciaux.

Mary a appris les techniques de guérison traditionnelles de sa mère en Jamaïque et a beaucoup voyagé à travers le monde et a complété ses connaissances de la médecine traditionnelle avec des idées médicales européennes.

Après la mort de son mari, Mary a fait un voyage de retour en Angleterre en 1854 et a demandé au ministère de la Guerre (plus tard la défense) de l'envoyer en Crimée, mais le ministère a refusé sa demande, mais Seacol n'a pas abandonné, et elle a continué son voyage en Crimée à ses propres frais.

Elle a commencé son travail dans ce qu'on appelait «l'hôtel britannique» près de la ligne de front, et les soldats là-bas l'aimaient et l'appelaient "Mère Sekul".

Crédit photo, Keystone/Gettyimages Légende image, Josephine Baker arrivant à l'hôtel Savoy à Londres le 25 avril 1945

Josephine Baker

La danseuse Joséphine Baker était autrefois la plus performante et la mieux payée du monde, mais son véritable héritage n'est pas lié à sa richesse mais plutôt à son rôle dans la libération des femmes et les droits civiques.

Elle a été forcée de travailler à un jeune âge, après que la maison familiale de Saint-Louis a été incendiée lors d'émeutes ethniques en 1917, alors que Joséphine avait onze ans.

À peine deux ans plus tard, Joséphine a fait ses premiers pas courageux vers une carrière de danseuse de scène. Elle a commencé à New York puis s'est installée à Paris.

Le style vif et libéral de Joséphine a été largement applaudi et honoré en France, où elle est devenue citoyenne française.

Avec l'occupation de la France par les nazis en 1940, Joséphine a vécu une double vie. Elle était toujours une star qui pouvait se permettre de vivre bien et à un prix abordable, mais elle était également un membre actif de la résistance française clandestine.

Lorsque Joséphine est revenue aux États-Unis, elle est devenue une militante des droits civiques ouvertement et, à un moment donné, a perdu sa citoyenneté. Mais sa stature distinctive a attiré des fans tels que Fidel Castro, Eva Peron et Grace Kelly, pour n'en nommer que quelques-uns.

Crédit photo, Dorling Kindersley/Gettyimages Légende image, Illustration d'une paléontologue du XIXe siècle Mary Anning.

Mary Anning

Mary Anning était une femme intelligente d'une forte détermination, qui est devenue connue comme la "princesse de la paléontologie" et le plus grand chasseur de fossiles qui ait jamais vécu.

Aujourd'hui, elle est immortalisée dans le film "Ammonite" et son personnage est représenté par Kate Winslet.

La ville natale de Mary, Lyme Regis, était un bon endroit pour elle pour développer son intérêt pour la géologie et la paléontologie, car c'était et est toujours une région riche en fossiles.

Quand elle eut 12 ans en 1811, elle fit sa première découverte majeure; C'est un squelette d'ichtyosaure (une créature de reptile marine préhistorique éteinte qui ressemble à un dauphin, avec une longue tête pointue, quatre nageoires et une queue verticale), et c'était la première découverte du genre.

De nombreuses autres découvertes ont suivi, y compris un "plésiosaure" que j'ai découvert à l'âge de 24 ans, (une créature marine d'un reptile éteint, qui vivait à l'époque préhistorique, avec un corps plat et large, de grands membres en forme de pagaie, un long cou et une petite tête. "

Cette découverte a mis Mary sur la liste des noms et des organismes scientifiques, mais malgré toutes ses découvertes, elle n'a pas obtenu de gains financiers significatifs en raison de sa classe sociale et de son sexe. Ce n'est qu'après sa mort que la reconnaissance de ses découvertes est venue.

Cependant, sa mention est restée immortelle, comme le révèle le film "Ammonite", et elle a été reconnue par la Royal Society of Science et sa réalisation en 2010.

Crédit photo, Smith Collection/Gado Légende image, Harriet Tubman, la première femme de l'histoire américaine à mener des soldats au combat

Harriet Tubman

Harriet Tubman, par ses activités anti-esclavagistes et sa force de détermination, est devenue une icône pour les femmes noires et blanches.

Harriet Tubman est née en 1822 dans le Maryland et est issue d'une famille nombreuse, mais certains de ses frères et sœurs et sa mère ont été vendus à différents propriétaires d'esclaves, de sorte qu'elle ne jouissait pas du tout d'une vie de famille stable.

Harriet a réussi à échapper à l'esclavage et à commencer à organiser des activités contre elle, et elle a aidé à créer divers réseaux pour abolir l'esclavage et libérer entre 70 et 100 personnes, y compris son frère, ses sœurs et ses cousins.

Lorsque la guerre civile américaine a éclaté, Harriet a aidé les esclaves en fuite en enseignant à leurs familles des compétences à utiliser après la guerre.

Harriet était une femme aux multiples talents et la première femme de l'histoire américaine à diriger des soldats au combat. Parmi ses actions figurait le «Raid du ferry de Kumbahi» qui a abouti au sauvetage de 750 anciens esclaves.

Crédit photo, Heritage Images Légende image, Portrait de Mary Shelley, par l'artiste Samuel John (1778-1863).

Mary Shelley

Le roman de Mary Shelley, "Frankenstein", publié en 1818, était la première histoire de science-fiction jamais réalisée.

Mary n'avait que 20 ans lorsqu'elle a écrit ce roman classique, mais sa prose et ses thèmes sages étaient en fait le produit d'une vie chaotique et aventureuse.

Mary Shelley est née en 1797 à Londres, son père, le philosophe et anarchiste extrémiste William Goodwin, et sa mère, la philosophe et militante féministe Mary Wollstonecraft, décédée peu après sa naissance.

Et quand Mary avait seize ans. Elle a commencé à fréquenter le poète radical libre-penseur et épris de liberté Percy Bysshe Shelley. Peu de temps après cette relation émotionnelle, un chemin créatif partagé se dégage.