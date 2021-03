Microsoft : la Maison Blanche met en garde contre une "réelle menace" de pirater le géant de l'électronique

Microsoft blâme une "menace soutenue par l'État" basée en Chine et appelée Hafnium

Les États-Unis ont exprimé leur inquiétude croissante concernant le piratage du programme de messagerie Microsoft Exchange, et le géant de la technologie accuse la Chine.

"Il s'agit d'une menace efficace et active ... tout le monde et la destination qui exploitent ces serveurs - gouvernement, secteur privé, universités - doivent agir maintenant pour y remédier", révèle vendredi l'attachée de presse de la Maison Blanche, Jane Psaki.

Dans une déclaration aux journalistes, Psaki affirme que la Maison Blanche est "préoccupée par le grand nombre de victimes" et signale que les vulnérabilités des serveurs de Microsoft "peuvent avoir des effets considérables".

Que savons-nous du piratage?

Le PDG de Microsoft, Tom Burt, dévoile le piratage dans un message mardi et annonce des mises à jour pour corriger les failles de sécurité qui, selon lui, permettent aux pirates d'accéder aux serveurs de Microsoft Exchange.

Le "Cyber ​​Threat Intelligence Center" de Microsoft, "avec une grande confiance", attribue les attaques à un "acteur de la menace soutenu par l'État" basé en Chine et qu'ils appellent Hafnium.

Microsoft souligne que Hafnium a tenté de voler des informations à des groupes tels que des chercheurs en maladies infectieuses, des cabinets d'avocats, des établissements d'enseignement supérieur et des entrepreneurs de la défense.

Et Reuters rapporte que plus de 20 000 organisations aux États-Unis sont infiltrées, en plus de nombreuses autres touchées dans le monde.