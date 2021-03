Hamed Bakayako: ces choses que vous ne saviez pas sur lui et qui l'ont rendu populaire?

Les hommes politiques sont généralement issus de l'élite et ils ne sont pas souvent proches des masses. Leur parcours, leur expérience et leur agenda chargé les maintiennent souvent éloignés des préoccupations des populations.

Parcours inspirant

Hamed Bakayoko n'a pas fait de brillantes études supérieures. A part le baccalauréat, on ne lui connaît pas d'autres diplômes. Mais il n'a jamais pris cela pour un handicap et cela ne l'a pas empêcher de gravir les échelons et devenir un homme politique de premier plan dans son pays la Côte d'Ivoire. You You Toit Rouge, ex-manager de Dj Arafat, rappelle les conseils que lui donnait celui qu'il appelle "l'homme fort de la Côte d'Ivoire".