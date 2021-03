Coronavirus : puis-je être infecté par deux variantes en même temps ?

Les virus à ARN, tels que la grippe et l'hépatite C, génèrent un nombre relativement important d'erreurs à chaque fois qu'ils se reproduisent.

Les interactions avec les cellules hôtes et le système immunitaire déterminent les fréquences relatives des différentes variantes, et ces variantes coexistantes peuvent influer sur l'évolution de la maladie ou le bon fonctionnement des traitements.

Diversité génétique

Tout est brouillé

Jusqu'à présent, les preuves suggèrent que l'infection par plus d'une variante n'entraîne pas un état de covid-19 plus grave.

Ce n'est pas plus grave

Jusqu'à présent, les preuves ne suggèrent pas que l'infection par plus d'une variante entraîne une maladie plus grave. Et bien que cela soit possible, très peu de cas de coinfection ont été détectés .