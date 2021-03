Masques faciaux : une brève histoire de la façon dont nous nous sommes couverts le visage, de la peste noire à la pandémie de coronavirus.

Par Bethan Bell

BBC News

Crédit photo, Getty Images Légende image, La partie en forme de bec du masque contre la peste était bourrée d'herbes aromatiques afin de lutter contre les "miasmes" nuisibles

Autrefois réservé aux braqueurs de banque, aux pop stars excentriques et aux touristes japonais soucieux de leur santé (et de leur conscience), le port de masques en public est désormais suffisamment courant pour être qualifié de "nouvelle norme".

Normal, peut-être, mais pas nouveau.

De la peste noire au smog suffocant, de la pollution routière à la menace d'attaques au gaz, les masques sont portés depuis plus de 500 ans.

Bien que les tout premiers masques aient été utilisés pour se déguiser, le port d'un masque de protection (plutôt qu'un costume) remonte au moins au 6e siècle avant Jésus-Christ. Des images de personnes portant un tissu sur la bouche ont été trouvées sur les portes de tombes perses.

Selon Marco Polo, les serviteurs de la Chine du XIIIe siècle se couvraient le visage avec des foulards tissés. L'idée était que l'empereur ne voulait pas que leur haleine affecte l'odeur et le goût de sa nourriture.

Charmant.

La peste

Crédit photo, Getty Images Légende image, Médecins soignant la peste avant l'introduction du masque en forme d'oiseau

C'est la peste noire - un fléau qui a balayé l'Europe pour la première fois au 14e siècle, tuant au moins 25 millions de personnes entre 1347 et 1351 - qui a présagé l'avènement du masque médical.

Les théoriciens pensaient que la maladie se propageait par l'air empoisonné ou "miasme", créant un déséquilibre dans les fluides corporels d'une personne. Ils essayaient d'empêcher cet air vicié de les atteindre en leur couvrant le visage ou en se bouchant les narines.

Crédit photo, Getty Images Légende image, De lourdes robes en cuir, des couvre-yeux en verre épais, des gants et des chapeaux faisaient partie des vêtements de protection portés par les médecins traitant les patients pendant la grande peste de 1665

La tête d'affiche de la peste, ce sinistre croisement entre l'ombre de la mort et un corbeau, n'est apparue qu'aux derniers moments de l'épidémie finale, au milieu du XVIIe siècle.

Les parfums et les épices étaient encore utilisés - le "bec" était à l'origine un endroit où l'on fourrait des herbes et des aromates afin de neutraliser les miasmes.

Anti-pollution

Crédit photo, Getty Images Légende image, On pourrait croire à un paquebot en train de sombrer en mer, mais ce sont des cheminées d'usine qui percent le brouillard dans l'East End de Londres en 1952.

La révolution industrielle du XVIIIe siècle a contribué à créer le fameux brouillard londonien, qui s'est intensifié à mesure que de plus en plus d'usines crachaient de la fumée et que les ménages entretenaient leurs feux de charbon.

De nombreux hivers ,d'épaisses couvertures de fumée jaune grisâtre recouvraient la capitale.

Légende vidéo, En Afrique, la pollution tue

L'épisode le plus grave a eu lieu en 1952 : entre le 5 et le 9 décembre, au moins 4 000 personnes sont mortes immédiatement après le phénomène, et on estime que 8 000 autres sont mortes dans les semaines et les mois qui ont suivi.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un masque et des perles étaient des vêtements appropriés pour la pollution des années 50.

Le smog, combinaison de fumée et de brouillard, se produit lorsque le temps froid emprisonne l'air stagnant sous une couche d'air chaud.

Le smog peut aggraver les problèmes respiratoires et cardiovasculaires et provoquer une irritation des yeux.

À partir des années 1930, les masques "anti-smog" sont devenus aussi oblgatoires sur le visage que le Homburg ou la cloche de feutre sur la tête.

Risque lié à la circulation

Crédit photo, Getty Images Légende image, Voiles de conduite - à la fois séduisants et pratiques

Lorsque nous arrivons dans le Londres de l'époque victorienne, les dames bien élevées - expertes dans l'art de couvrir leur chair et toujours prêtes à embrasser tout ce qui peut être une parure complexe de couleur noire - commencent à attacher des voiles à leurs chapeaux.

Légende vidéo, La pollution nuirait à nos capacités intellectuelles selon une récente étude chinoise

Bien qu'utilisé pendant le deuil, le rôle du voile n'était pas exclusivement funèbre. Il permettait également de protéger le visage de la femme du soleil, de la pluie et des polluants, ainsi que de la saleté et de la poussière en suspension dans l'air.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La sécurité avant tout ! Cet automobiliste de 1971 porte un masque à gaz mais pas de ceinture de sécurité.

Selon les recherches, la principale cause de pollution atmosphérique dans les grandes villes est aujourd'hui la circulation. Les gaz d'échappement, notamment les oxydes d'azote et les minuscules particules de caoutchouc et de métal, sont rejetés dans l'air.

La vue de cyclistes portant des masques anti-pollution était courante dans certaines villes bien avant que le coronavirus ne plonge tout le monde dans le bain des masques. Les voiles fragiles, comme ceux utilisés par les conductrices britanniques au début du 20e siècle, ne font plus l'affaire.

La grippe espagnole

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certains médecins ont suggéré de vaporiser de la compresse désinfectante pour se protéger contre la grippe espagnole, qui est mortelle.

Une épidémie de grippe survenue à la fin de la Première Guerre mondiale s'est transformée en une pandémie mondiale dévastatrice. Surnommée la grippe espagnole parce que les premiers cas ont été signalés en Espagne, elle a fait environ 50 millions de morts.

On pense que la propagation du virus a été accélérée par les soldats revenant des tranchées. Il s'est propagé des gares au centre des villes, puis dans les banlieues et à la campagne.

Les compagnies de transport ont tenté d'enrayer la propagation de l'infection en demandant à leurs employés de se couvrir le visage.

La publication britannique Nursing Times de 1918 comprenait des conseils pour contenir la maladie, avec une description de la façon dont les sœurs de l'infirmerie de St Marylebone à Londres ont érigé des cloisons désinfectées entre chaque lit et "chaque infirmière, médecin, femme de chambre ou femme de ménage" qui entrait dans le bloc épidémique devait porter un masque.

Les gens ordinaires étaient également invités à "porter un masque et à sauver leur vie" - beaucoup en fabriquaient un avec de la gaze, ou ajoutaient des gouttes de désinfectant à des dispositifs placés sous le nez.

Le gaz

La menace d'une seconde guerre mondiale, 20 ans après que la Grande Guerre et l'utilisation du chlore et du gaz moutarde, a incité le gouvernement à distribuer des masques à gaz aux personnes ordinaires ainsi qu'aux militaires.

Ils sont devenus un élément familier dans certaines villes européennes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les danseuses du Murray's Cabaret Club de Londres ont intégré des masques à gaz à leur costume.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Même les animaux avaient leurs propres masques

Gloire et vie privée

Un autre type de masque est apparu récemment, qui répond à la nécessité de protéger son visage du regard des fans (et sans doute des ennemis).

Crédit photo, Getty Images Légende image, Boy George arrive à l'aéroport de Heathrow en 1985, en se déguisant avec un foulard.

Ces masques sont parfaits pour les célébrités qui souhaitent attirer l'attention sur elles tout en conservant une forme de déni : "Je ne veux pas être reconnu, c'est pourquoi je porte un masque visible".

Reste à savoir comment ils réagissent face à des personnes normales et non célèbres qui couvrent leur visage normal et non célèbre, maintenant que le fait de dissimuler son visage ne suscite même pas le plus bref des regards curieux.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Justin Bieber passe inaperçu

